Du mensonge en politique

L’histoire est connue : après avoir défendu bec et ongles l’idée d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, après avoir juré que rien — et surtout pas la science ! — ne viendrait entraver la réalisation de cette promesse absurde, la CAQ de François Legault a piteusement abandonné l’un de ses engagements phares, vaincue par l’évidence. Quelques mois à peine après une campagne électorale où la promesse avait été répétée ad nauseam par tous les candidats, la décision caquiste ne pouvait que soulever l’indignation, même dans les rangs des plus farouches opposants au projet : le retour au bon sens revêtait toutes les apparences de la manoeuvre politique.

Pour le dire pudiquement : dans ces circonstances, le dévoilement tardif des résultats des études d’achalandage semble tenir non plus de la temporisation, ni de la simple stratégie électorale, mais bien de la ruse politique. On apprenait d’ailleurs, le 4 mai dernier, que la possibilité d’un lien réservé uniquement au transport en commun était étudiée dès juin 2022. Dès lors, l’inébranlable profession de foi du premier ministre apparaît surjouée au mieux, trompeuse au pire.

Dire cela, ce n’est pas avilir la politique ; c’est la prendre telle qu’elle est. La leçon est ancienne : le Commentariolum petionis, ce fascinant manuel de campagne attribué à Quintus Cicéron et rédigé à l’intention de son frère, Cicéron, le célèbre orateur, l’exprime avec une absolue clarté et une désarmante franchise.

Dans cet opuscule, Quintus livre un condensé de toutes les manoeuvres électorales auxquelles doit consentir un candidat s’il souhaite parvenir au consulat, prestigieuse magistrature qui constitue l’un des sommets de la carrière des honneurs sous la République romaine.

Écrit en 64 av. J.-C., le manuel pourrait être l’oeuvre d’un de nos conseillers politiques ou spécialistes en communication modernes tant les choses ont peu changé, de la campagne de salissage aux bains de foule. « La brigue des magistratures », expose Quintus, « comporte deux sortes d’activité : l’une consiste à s’assurer le dévouement de ses amis, l’autre à s’assurer les faveurs du peuple ». Passons sur la première, assez comparable à ces denses réseaux de relations que tissent nos politiciens afin de financer et de soutenir leurs campagnes, constitués d’un épais écheveau de faveurs reçues, rendues ou à rendre, dont même les plus honnêtes politiques se retrouvent tôt ou tard prisonniers.

Attardons-nous plutôt à la conquête de la faveur populaire — nous dirions : de l’électorat —, qui exige « que l’on connaisse les électeurs par leur nom, qu’on sache les flatter, qu’on soit assidu, qu’on soit généreux, qu’on excite l’opinion, qu’on éveille des espérances politiques ».

À une époque et dans une province où les « promesses » presque transactionnelles des sénateurs et des magistrats romains, assez bien résumées par la célèbre expression de Juvénal — « du pain et des jeux » ! —, ne dépareraient pas, voici que se profile l’ombre de ce troisième lien si tardivement renié, espérance locale habilement entretenue, devenue objet de polarisation au sein d’une opinion savamment aiguillonnée.

« Les hommes », écrivait Quintus Cicéron, « ne veulent pas seulement qu’on leur fasse des promesses […], ils veulent encore qu’on les fasse généreusement et en des termes qui les honorent ». Qu’était-ce, au fond, que ce tunnel, sinon une coûteuse flatterie destinée à faire le plein de votes dans une région électorale clé, qui aime à se peindre (parce qu’on l’y incite à grand renfort de chroniques tapageuses et d’émissions de radio vengeresses) en éternelle négligée face à une métropole rivale — Montréal — largement fantasmée ?

Un homme politique en campagne doit promettre pour être élu : pour le dire avec les mots du Commentariolum petionis, « on aime mieux un mensonge qu’un refus ». L’activité politique, tout spécialement électorale, peut malheureusement se résumer à un brutal calcul actuariel, à une évaluation du risque. « Ce risque », nous dit Quintus, « si l’on fait une promesse, est incertain, éloigné ». En revanche, ignorer une demande, ne pas promettre, c’est se faire « des ennemis à coup sûr, et sur-le-champ, et en plus grand nombre ».

L’opération est bassement terre à terre : comme « l’on s’irrite bien plus contre ceux qui refusent que contre un homme qu’on voit empêché », l’on promettra maintenant pour renoncer plus tard. Il suffit pour cela de trouver une impossibilité, un prétexte : la pandémie, la réduction du trafic routier, les résultats prévisibles d’une étude longtemps retardée. Ce n’est pas alors faire preuve de courage que d’abandonner le projet promis : c’est mener la stratégie à son terme, jouer le jeu politique.

Il arrive toutefois que l’on joue mal, que le calcul soit trop grossier, trop évident, et que perde celui qui se croyait gagnant. Qui a étudié l’opinion publique sait que la politique est aussi affaire de sentiments et que les déceptions, comme les rancunes, peuvent être tenaces.