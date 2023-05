Les loyalistes n’accepteront jamais!

Depuis quelques jours, et pour cause, le débat sur la couronne canadienne est de retour dans l’actualité. Plusieurs se demandent pourquoi nous gardons cette vieillerie inutile à la tête de notre pays. Bien que la question soit pertinente, penser se défaire de cet artéfact d’un passé pas si lointain est beaucoup plus complexe qu’on peut le penser. De plus, croire que cela arrivera démontre un manque important de connaissance de l’histoire du Canada et de ceux qui se font aujourd’hui appeler « Canadiens ».

Pendant la guerre d’indépendance des États-Unis, une part importante des colons restent fidèles à la Couronne britannique. À la fin de la guerre, ceux-ci ont quitté le territoire des États-Unis vers les autres colonies britanniques, notamment vers le sud de la British Province of Quebec, ainsi que vers la partie ouest de la Nouvelle-Écosse de l’époque.

Ces arrivées massives de colons forcent quelques années plus tard à redéfinir le territoire de ces colonies, créant les Upper et Lower Canada, et le Nouveau-Brunswick à l’embouchure du Saint-Laurent.

Avec la fondation du Dominion du Canada en 1867, le lien avec Londres n’est pas rompu. En effet, si le gouvernement canadien a tous les pouvoirs sur sa politique interne, la politique étrangère du Canada est toujours menée depuis le Royaume-Uni. Ce n’est qu’avec la Première Guerre mondiale qu’un sentiment nationaliste apparaît chez les militaires canadiens. À garde égale, ils sont sous les ordres des militaires britanniques.

Ce n’est qu’avec le Statut de Westminster de 1931 que le lien est véritablement coupé. Toutefois, ce n’est qu’en 1947 que la Loi sur la citoyenneté canadienne est votée. Les premiers passeports canadiens ne sont délivrés qu’en 1948, il y a à peine 75 ans. Auparavant, les citoyens du Canada étaient toujours des Britanniques. C’est à la même époque que le Canada sort de l’influence anglaise pour devenir un satellite américain.

Ainsi, le sentiment loyaliste ne s’est pas effacé au Canada. Même que Harper a joué cette carte en 2011, alors qu’il rebaptisait nos forces navales et de l’air pour leur rendre leur titre « royal ».

Aussi, le lien entretenu par les Canadiens ne peut être comparé à celui des Australiens, un pays qui a d’abord été une colonie pénitentiaire. Le lien avec la Grande-Bretagne ne relève pas de la même nature.

Finalement, lorsque l’on sait que le Rest of Canada est froid à l’idée de renégocier quelques paragraphes de la Loi constitutionnelle de 1867, comment peut-on croire qu’ils accepteront d’ouvrir la Constitution pour renégocier l’ensemble des structures qui forme notre gouvernement et le pacte qui unit les peuples fondateurs ? Sans nul doute qu’une nouvelle définition pour le chef d’État, un président, entraînerait des négociations sur le système parlementaire et le rôle du Sénat, un des dossiers délicats pour le Québec.

Même si l’on peut croire que le Canada n’a que faire de Charles III, nous avons intérêt à nous résigner à le voir sur nos billets de banque, parce que ce n’est pas demain la veille que le Canada loyaliste se séparera de ses reliques royales.