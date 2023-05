Le désastre du Rana Plaza et le travail des femmes sous le capitalisme

Sociologue des relations internationales. L'autrice a écrit le livre Perdre le Sud (Éditions Écosociété, 2020).

Le mois dernier marquait le 10e anniversaire du désastre du Rana Plaza, au Bangladesh. Le 24 avril 2013, une usine de textile près de Dhaka s’effondrait, provoquant la mort de plus de 1130 personnes et en blessant 2500 autres, principalement des travailleuses. Aurélie Lanctôt a d’ailleurs fait un retour sur « les cris, le sang, les larmes » créés par ces désastres à la chaîne.

Cette tragédie représente des failles d’un système économique basé sur le profit, un système qui s’allie à la dévalorisation du travail des femmes, surtout celles travaillant dans le Sud global. L’effondrement est survenu après que des travailleuses eurent remarqué des fissures dans les murs et les piliers du bâtiment bétonné trop vieux, trop mal construit. Après une journée de fermeture de l’usine, le propriétaire rappelle les travailleuses et les force à réintégrer leur poste sous peine de renvoi. Quelques heures plus tard, le bâtiment s’écroule sur elles. Sur des milliers de corps de femmes décharnés par l’impact.

Selon un rapport, la bâtisse reposait sur un sol où se mêlaient sol friable et même déchets, et le bâtiment était construit avec des matériaux de piètre qualité. Plus alarmant encore, le propriétaire avait construit huit étages alors que le permis de construction en autorisait cinq. Ces imprudences, conjuguées aux vibrations et au poids des machines industrielles, ont eu raison du Rana Plaza.

Au bout d’une bataille juridique interrompue qui a repris en 2022, le propriétaire de l’immeuble, Sohel Rana, et 36 autres personnes (incluant ses parents) ont été accusés d’avoir causé la mort des ouvrières. Quatre autres personnes ont été accusées d’avoir aidé Rana à se dissimuler de la justice et à s’enfuir. Tous sauf Rana ont été libérés sous caution en attendant le procès. La poursuite prévoit présenter 594 témoins à la cour.

Division internationale et sexuelle du travail

Le concept de la division internationale du travail explique que certains pays (industrialisés) produisent des biens à haute valeur ajoutée, certains produisent des biens manufacturiers (comme le Bangladesh) et d’autres, des matières premières à faible coût (souvent des pays à plus faible revenu). La division sexuelle du travail implique quant à elle que les femmes sont cantonnées à des emplois moins bien rémunérés et moins sécuritaires que les hommes. Au Bangladesh, par exemple, les femmes sont surreprésentées dans l’industrie textile, où les régulations du travail sont moins sévères et les salaires, moindres. En comparaison, les industries de production de pièces automobiles ou d’équipement de machinerie ont des syndicats plus forts (et souvent plus acceptés par les gouvernements), ainsi que des réglementations plus sévères.

Bien que l’investissement de capitaux étrangers dans leur pays leur donne accès à un revenu dans le marché productif, les femmes du Sud global sont souvent intégrées à l’économie formelle comme travailleuses à bas prix. Elles représentent plus de 75 % de la main-d’oeuvre dans les « zones franches » en Asie de l’Est et du Sud-Est, par exemple. Selon une étude, alors que les salaires stagnent depuis les dernières décennies, le coût de la vie pour les travailleuses du textile au Bangladesh a augmenté de 85 % entre 2013 et 2018.

Alors que la mondialisation a amélioré le sort d’un segment de femmes privilégiées (celles qui brisent le fameux plafond de verre), d’autres doivent encore fabriquer les chaussures à talons hauts utilisées pour atteindre ce fameux plafond. La décision de Rana de forcer les travailleuses à revenir au travail est symptomatique d’un système où la perte de profit est une raison suffisante pour risquer des vies humaines. Rana a donc suivi les préceptes d’un système économique intrinsèquement lié à la dévalorisation du travail des femmes. C’est le même système qui pousse des employeurs à faire passer régulièrement des tests de grossesse à leurs employées pour s’assurer de leur productivité.

Cette déconsidération des travailleuses dans l’industrie textile mène également à une augmentation des violences sexuelles dans ces entreprises à majorité féminine. Une étude de 2019 de l’ONG ActionAid a montré que 80 % des travailleuses du textile au Bangladesh avaient été victimes ou témoins de violence sexuelle ou de harcèlement au travail. Un rapport d’un consortium pour les droits des travailleurs dévoilait en 2019 que des employées de cinq usines au Lesotho détenues par une entreprise taïwanaise n’avaient accès à des promotions que si elles acceptaient les avances de leurs supérieurs masculins.

Cette culture de discrimination sexuelle vient du fait que les femmes sont considérées comme des travailleuses de seconde zone et que les syndicats actifs dans ces entreprises sont souvent faibles ou inexistants. L’organisme ActionAid pointe aussi du doigt la faiblesse des législations internationales pour la protection des travailleuses, notamment au sein de l’Organisation internationale du travail.

Déconstruire, comprendre et critiquer le système

Le désastre du Rana Plaza faisait l’objet d’événements commémoratifs le 24 avril dernier, organisés par différents organismes québécois. La prochaine étape est de réfléchir à des solutions de rechange pour ne pas que de tels événements se reproduisent en toute impunité. Alors que 46 compagnies ont signé un accord pour protéger les travailleuses de ces industries au Pakistan, certaines se refusent encore à le faire, comme Levi’s, Gap, Walmart et Amazon.

Un événement auquel je participe la semaine prochaine portera sur ces thèmes et abordera des modèles différents au système actuel : La grande transition. Lutter en temps de crise globale. L’événement ouvert au public aura lieu du 18 au 21 mai 2023 à l’Université Concordia.