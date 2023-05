À propos de l’autonomie du directeur national de santé publique

Des modifications proposées par le ministre Dubé, visant la meilleure efficacité du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du réseau, nous fournissent l’occasion, en tant qu’ex-directeurs nationaux de santé publique, de revenir sur la notion d’autonomie associée à cette fonction.

Nous émergeons d’une pandémie qui a fourni des occasions quotidiennes de voir et de questionner la proximité entre nos élus et le directeur national de santé publique. La perception du manque d’indépendance est aussi associée à son autre rôle de sous-ministre adjoint consistant à déployer les décisions et programmes préventifs du ministère. Ces deux rôles complémentaires peuvent être séparés comme dans d’autres gouvernements canadiens, mais le Québec a choisi de les unir, car la colonne des avantages dépasse, selon nous, celle des inconvénients quand certaines conditions sont respectées.

Avant de les examiner, précisons que l’autonomie est une notion relative balisée primo par la confiance du public, secundo par la prise en compte de l’évolution de nos connaissances, et tertio par l’interrelation d’une multitude de facteurs sociopolitiques et économiques aussi appelés déterminants de santé. Il suffit d’un seul exemple pour illustrer cette interrelation quand on observe que l’espérance de vie moyenne des habitants de tous les pays du monde est liée d’abord à leur niveau de richesse, mais davantage encore à la redistribution de celle-ci entre les classes. Rappelons que les acteurs du milieu de la santé du Québec ont l’occasion de s’appuyer sur les compétences de l’Institut national de santé publique pour les soutenir scientifiquement. Bref, l’autonomie d’un expert ne signifie en rien qu’il peut faire ce qu’il veut quand il veut. Contrôle, code d’éthique, régulations sont toutes des contraintes bien connues de multiples professionnels.

Le leadership en santé publique est donc une question de collaboration entre tous les secteurs de la société. C’est aussi pour cette raison que le MSSS, un élu siégeant au conseil des ministres du gouvernement, constitue l’autorité ultime de santé publique. Au bout du compte, c’est lui qui prend les décisions stratégiques, qu’on soit en situation d’urgence sanitaire ou pas. Le directeur national n’agit alors pas comme décideur, mais bien comme conseiller du ministre, et c’est par la suite à titre de sous-ministre adjoint que le directeur national déploie et coordonne les actions avec les autres secteurs et ministères à l’échelle nationale et en région avec les directeurs régionaux de santé publique. C’est cette continuité dans l’action et la participation active à toutes les étapes qui expliquent tellement d’avantages à la fusion des rôles.

La perception d’indépendance entre le conseiller et le décideur repose donc sur la bonne compréhension des rôles et surtout sur la transparence dans ce processus. Notons à cet égard que si les directeurs régionaux et l’Institut national de santé publique évoqué précédemment trouvent inscrit dans une loi leur mandat d’informer la population, le directeur national vit avec l’ambiguïté de ce vide législatif. D’autres gouvernements ont clairement identifié la nécessité de protéger ce pouvoir de communiquer directement et en toute transparence avec le public et la législature. Or, le directeur national n’a pas ce pouvoir. Il doit être autorisé par le ministre à cet effet.

Dans le même ordre d’idées, le Québec s’enorgueillit de l’article 54 de sa Loi de santé publique, en vigueur depuis bientôt 21 ans, qui a institutionnalisé un processus d’évaluation d’impact sur la santé des lois et des règlements des différents ministères avant leur adoption. Malheureusement, ce travail colossal piloté par le directeur national, en collaboration avec chacun des ministères concernés, est invisible. La publication des avis associés à de telles analyses constituerait un point majeur pour illustrer son indépendance. La communication avec « son patient » (soit toute la population en ce qui le/la concerne) constitue donc la plus importante garantie d’autonomie. Sont également associées à l’indépendance, la préservation des budgets et des ressources de santé publique et la protection contre un congédiement sans cause, ce qui nous amène forcément à parler des conditions d’embauche.

Avis aux lecteurs, la suite est partiale ! Le processus « politique » de nomination du directeur national qui s’est appliqué pour nous deux n’a pas fait de malheurs évidents… mais puisque l’indépendance est affaire de perception, des bonifications sont possibles. Il faut évidemment conserver l’exigence de sélectionner parmi les médecins ayant terminé leur formation initiale par l’obtention d’une spécialité en médecine préventive et en santé publique, mais un papier ne garantit pas tout. Un comité d’experts pourrait proposer au ministre un nombre restreint de candidat.e.s intéressant.e.s et intéressé.e.s. Le choix du ministre devrait par la suite être appuyé par un vote à majorité qualifiée (2/3) de l’Assemblée nationale, par exemple. Les étapes additionnelles augmenteraient la confiance envers la qualité et la représentativité du poste.

Nos suggestions qui s’inspirent de nos 70 années combinées de travail en santé publique, dont 15 comme directeur national et sous-ministre adjoint, pourraient facilement s’intégrer dans les bonifications que fera M. Dubé au projet de loi 15 actuellement à l’étude en commission parlementaire.