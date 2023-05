Ne me dites pas que je suis résiliente

Notre capacité d’adaptation aux chocs, aux traumatismes ou aux crises est phé­noménale. Cette résilience des humains et de l’ensemble des êtres vivants, animaux ou végétaux est si puissante que le mot lui-même possède une dimension posi­tive, évoquant une merveilleuse aptitude à traverser les épreuves, voire à en ressortir renforcé. Pourtant, des affirmations coup-de-poing comme Stop calling me resilient émergent de façon récurrente dans les communautés, en réaction à la « posi­tivité toxique » d’une résilience convoquée à outrance.

Depuis quelques années en effet, la résilience est devenue un concept largement répandu tant dans les domaines de la psychologie et de l’environnement que de la gestion financière (où il a même acquis le statut de buzzword). À chaque nouvelle crise économique, sociale ou environne­mentale, on l’invoque pour répondre à des problèmes non résolus ou pour lesquels on ne tente même plus de trouver des solutions. L’essayiste Naomi Klein parle d’une « stra­tégie du choc », qu’elle définit comme « un ensemble de tactiques brutales qui vise à tirer systématiquement parti du désarroi d’une population à la suite d’un choc collectif ». Sans surprise, le capitalisme profite abondamment de ces crises et de la résilience qu’elles génèrent, car elles provoquent la mise en œuvre de politiques extrêmes qui lui sont favorables.

En préparant le dossier Résilience de la revue Esse, nous nous interrogions sur les façons de répondre aux assauts continuels d’une nou­velle droite réactionnaire. Partant du rôle critique que nous reconnaissons à l’art, nous nous demandions comment, dans nos réflexions, aller au-delà d’un portrait sinistre de l’état du monde afin de parvenir à lutter contre le pessi­misme ambiant. Nous voulions également observer les possibilités pour l’art d’être un tuteur de résilience, tant pour les artistes que pour les personnes qui côtoient leurs œuvres, et interroger par le fait même son pouvoir de gué­rison. Or, face à l’idée qu’il y aurait chez les humains une « résilience naturelle et spontanée », le neuropsychiatre Boris Cyrulnik nous met en garde contre ce qu’il nomme un « optimisme démissionnaire ». Il précise que « la partie décroissante des souffrances n’est pas le résultat d’une vertu naturelle, elle est attribuable à la reconstitution d’une solidarité et au travail de sens effectué au cours des tentatives d’explication. Ceux qui mettent longtemps à se remettre du trauma ou ne s’en remettent jamais sont ceux qui ont été abandonnés par le groupe ». En d’autres termes, pour qu’il y ait de la résilience, il faut d’abord qu’il y ait de la solidarité… Devant la détresse humaine provo­quée par les multiples crises, serions-nous en déficit de compassion ? […]

Plutôt que l’éloge d’une résilience individuelle où chacun serait à la fois victime d’un traumatisme et responsable de sa guérison, c’est un appel à la résistance qui émerge des textes de ce dossier. « Le refus met fin au tokénisme associé à la pensée résiliente, laquelle projette un avenir basé uniquement sur les structures de pouvoir actuelles », affirme l’autrice Kristen Lewis, en précisant la distinction à faire entre l’inactivité présumée du refus et la force qui sous-tend le rejet d’une situation injuste. Cette force, Nathalie Batraville et Ariane De Blois l’abordent à travers le concept d’agentivité perturbatrice, vu comme une pratique d’« empuissancement » des personnes victimes de l’oppression systémique. Selon les autrices, l’agentivité, ou le pouvoir d’agir, est motivée à la fois par l’amour et par la rage, tous deux conçus comme des actions (plutôt que des émotions) intimement liées.

Plusieurs artistes choisissent de s’outiller, concep­tuellement et juridiquement, afin d’agir contre ces formes d’oppression, y compris celles liées aux crimes climatiques. Dans ce contexte, Marie J. Jean affirme que « si l’idéologie néolibérale a récupéré le concept de résilience en déployant une rhétorique apparemment empreinte de bonnes intentions, l’imaginaire semble un outil plus apte à opérer une transformation radicale des compor­tements et des actes qui ont causé la crise climatique ». C’est peut-être, en effet, par des actions concrètes, mais non dépourvues de poésie, que l’art en arrive à contribuer à un réel changement social et participer à la résilience écologique.

Le potentiel de résilience (et de résistance) de la nature est un modèle particulièrement inspirant pour les artistes. L’analogie entre les personnes marginalisées et les mauvaises herbes — terme en soi contestable, comme le rappelle l’historien de l’art Giovanni Aloi — se décline ici en refus de se conformer (à un territoire ou à une politique) et en pouvoir de résister à la normativité. Finalement, en parallèle de son approche critique, le dossier Résilience parle également de guérison sociale et culturelle, d’amour et de bienveillance. Il semble bien qu’en conve­nant d’œuvrer à la solidarité sociale et à la justice clima­tique, nous sommes en voie de redonner à la résilience sa connotation d’espoir.

