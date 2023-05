Le genre grammatical et l’inclusion

Une vieille blague met en scène un touriste anglais attablé à une terrasse à Paris. Il interpelle le serveur : « Garçon ! lance-t-il, il y a un mouche dans ma soupe. » Le garçon jette un rapide coup d’oeil, puis, imperturbable, lui répond : « Monsieur, ce n’est pas un mouche, mais une mouche. » « Oh, lui rétorque alors le touriste médusé, vous avez de bons yeux ! »

Le comique de cette petite plaisanterie est évidemment fondé sur l’erreur du non-francophone qui interprète à tort l’opposition de genre grammatical comme une opposition sexuelle ; alors que tout francophone sait, bien entendu, que le mot « mouche » est féminin, peu importe que les mouches en question soient mâles ou femelles.

Je viens d’écrire : « tout francophone sait bien entendu » que le genre grammatical des mots n’est pas lié au sexe de ce qu’ils désignent. Mais est-ce encore le cas ? On peut se le demander quand on lit toutes sortes de remarques, liées à ce qu’on appelle depuis peu « l’écriture inclusive », qui découlent de l’idée qu’un mot masculin, donc de genre grammatical masculin, ne pourrait désigner des sujets de sexe féminin (des sujettes ?), et, je suppose, vice versa (mais ce n’est pas clair, ainsi qu’en témoigne la vogue du mot « personne », pour désigner aussi bien les femmes que les hommes).

Si le mot « Québécois » ne désigne pas les femmes du Québec, désigne-t-il davantage les individus qui se disent non binaires ?

Une lectrice du Devoir s’insurgeait ainsi, il y a quelque temps, de ce que le ministre Girard, lors de sa présentation du budget, se soit « adressé à 31 reprises directement aux Québécois, et pas une fois aux Québécoises ». Elle y voyait un recul par rapport à la politique de « féminisation des titres » dans laquelle le Québec est à l’avant-garde.

Mais il s’agit en fait de deux choses complètement différentes. Féminiser les noms de profession ou les titres constitue une adaptation lexicale bien naturelle à l’entrée des femmes dans des professions dont elles étaient autrefois absentes ; supprimer le caractère neutre ou général de certaines tournures, c’est tout autre chose. Qui d’ailleurs pense, vraiment que, dans la phrase « Les Québécois forment un peuple minoritaire au sein du Canada », le mot « Québécois » n’inclut pas les habitantes du Québec ?

Le masculin générique

Ce qui dérange dans ce masculin générique, ou neutre, et dans la règle de l’accord qui lui est associée, c’est que certaines personnes confondent apparemment genre grammatical et identité sexuelle. Ces mêmes personnes vont alors tenir pour scandaleuse la règle de grammaire qui veut, comme on ne cesse de le répéter dans le discours sur l’écriture inclusive, que « le masculin l’emporte sur le féminin » (même si ce n’est pas de cette façon que les grammaires la présentent), et vont y voir un déni de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Or, si le masculin joue le rôle de neutre ou de générique en français, ce n’est pas lié comme certains voudraient le croire à un sexisme qui lui serait consubstantiel, ou bien qui aurait été imposé à cette langue par des grammairiens et des académiciens misogynes au cours du XVIIe siècle.

Laissons à ce sujet la parole à une linguiste de l’Université de Montréal, Sophie Piron, spécialiste de la grammaire française et de son histoire : « Dans le système du genre en français, qui ne connaît pas de neutre, c’est le masculin qui occupe cette position non marquée. Voilà pourquoi le masculin (à ne pas entendre au sens de mâle) apparaît dans des contextes de neutralisation : ce, ça, il (sujet impersonnel), le (pronom de reprise pour une subordonnée), ensemble mixte au pluriel ou pluriel générique (les voyageurs) et singulier générique (tout/un/le voyageur). »

Penser autrement, et voir dans une règle de grammaire une discrimination envers les femmes, cela revient à plaquer sur le système de la langue des considérations (politiques, juridiques) qui lui sont étrangères.

Exprimer la généralité

Refuser ce masculin générique et exiger que le nom « Québécois » soit à chacune de ses occurrences accompagné du féminin « Québécoises », c’est aussi faire de la différence sexuée une différence absolue et indépassable et vouloir l’imposer à la langue. On ne pourrait plus, dans le même mot, parler des femmes et des hommes, d’où le recours systématique au point médian (les « Québécois·es »), dans lequel se dissoudrait le général, c’est-à-dire l’indifférence à la différence des sexes quand la manifestation de celle-ci n’est pas pertinente.

On peut se demander alors si, au-delà de l’idée d’inclusion qui est toujours mise en avant, il ne s’agit pas plutôt d’un refus de la généralité elle-même au nom d’un culte de l’identité individuelle, celle-ci se voulant irréductible à quelque identité plus générale que ce soit. Serait alors visé le principe même de tout langage qui réduit la diversité du réel à un nombre forcément réduit de concepts.

Mais pourquoi à ce moment-là s’arrêter en si bon chemin ? Si le mot « Québécois » ne désigne pas les femmes du Québec, désigne-t-il davantage les individus qui se disent non binaires ? Et puis, pourquoi faire du sexe le seul déterminant identitaire que le concept devrait englober explicitement ? Quand on dit « Québécois » (ou « étudiants », ou « employés », etc.), précise-t-on suffisamment que certaines des personnes que l’on désigne par ce terme générique sont francophones et d’autres anglophones, que certaines sont noires et d’autres autochtones, etc. ?

Rendu là, le seul remède à cette dissolution des concepts au nom du respect de la diversité serait probablement de remplacer tous ces termes jadis perçus comme généraux par des acronymes ou des énumérations d’initiales : QHFNBFANAPDC+ ?

Comprenne qui pourra. Le masculin générique a finalement bien des avantages.