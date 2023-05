Couronnons la fin du régime monarchique

Le samedi 6 mai, Westminster, à Londres, sera le théâtre d’une fastueuse et coûteuse démonstration qui officialisera l’accession du roi Charles III au trône d’Angleterre, le désignant comme souverain politique et religieux du Royaume-Uni et de ses colonies, dont le Canada et, indirectement, le Québec.

Ce pompeux couronnement constitue également, pour le pouvoir monarchique, une manière de prendre le pouls — avouons-le, de moins en moins vigoureux — de la population face à ce régime daté. Notons d’ailleurs que la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont toutes deux annoncé qu’elles songeaient à rompre avec la monarchie. De quoi nous inspirer.

En ce qui concerne les Québécois, pas besoin de prise de pouls : leur volonté de se libérer de la désuète et passéiste royauté britannique et de ce qu’elle représente est claire. La monarchie est loin de ce que nous sommes et des valeurs de démocratie, d’égalité et de laïcité qui nous sont chères. La dépendance envers la Couronne britannique est un affront à notre démocratie, et y mettre fin serait un geste qui honorerait les Québécois.

Mais il n’y a pas que les Québécois qui veulent se dégager de la monarchie : un récent sondage de la firme Angus Reid confirme qu’une majorité de Canadiens sont aussi prêts à rompre avec cette inutile et coûteuse institution. Sans doute estiment-ils, comme nous, qu’il y a mieux à faire avec notre argent.

La monarchie nous coûte en effet 70 millions de dollars par an en dépenses d’apparat, de voyage et de représentation monarchique. Sans compter ce qu’il en coûtera au premier ministre Trudeau pour aller se prosterner devant un Charles III fraîchement couronné. Alors que la hausse du coût de la vie affecte durement les Québécois, ces sommes devraient servir aux services publics plutôt qu’à subventionner la royauté britannique et sa suite canadienne.

En 2023, il devrait être normal d’adopter nos propres lois selon nos propres valeurs et sans devoir les soumettre à l’approbation d’un monarque étranger. Nos voix doivent avoir préséance sur celle d’un roi britannique. C’est une question de bon sens. C’est une question de modernité. C’est une question de démocratie.

Le gouvernement de Justin Trudeau doit cesser de se leurrer : l’époque où l’on devait se prosterner devant le roi est bien révolue. Il est plus que temps de se débarrasser de la monarchie.

Quant à nous, au Bloc québécois, notre foi et notre loyauté sont acquises aux Québécoises et aux Québécois.