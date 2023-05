Les libéraux jouent la carte de l’américanisation politique

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Vendredi, Hillary Clinton est l’invitée de marque du congrès national du Parti libéral du Canada (PLC), qui se déroule à Ottawa durant trois jours. Elle prendra place aux côtés de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, pour une discussion « au coin du feu ». C’est loin d’être un choix innocent.

Couronnement royal oblige, le premier ministre s’envolera bientôt pour Londres. Justin Trudeau n’a donc eu que très peu de temps jeudi soir pour célébrer ses 10 ans de règne à la tête du PLC avec ses militants ; l’ancien premier ministre Jean Chrétien prendra le relais. L’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney sera dans l’assistance, histoire de prendre le pouls. Le jovial ministre François-Philippe Champagne tentera certainement de serrer la main au plus grand nombre de délégués possible, c’est dans sa nature.

Un congrès est toujours un moment fort dans la vie politique d’un parti. Il fait toujours bon de se retrouver en famille. Ça permet de fouetter les troupes, de leur remonter le moral et de débattre ensemble de résolutions afin d’aiguiser le programme politique d’une future plateforme électorale.

Tout n’est par contre pas rose pour cette célébration-ci.

Depuis février, le gouvernement Trudeau est embourbé dans des révélations d’ingérence politique du régime chinois au Canada. Taxé de laxisme, il n’a pas cru bon de tirer la sonnette d’alarme de son propre chef au prétexte qu’un certain seuil n’avait pas été atteint. Mais personne n’arrive à définir quel est ce seuil, même après plusieurs témoignages d’experts devant des comités parlementaires.

La crise à la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau a permis de voir le frère du premier ministre prendre la parole — à sa demande — pour répondre publiquement à l’ancienne directrice de l’organisme. Le PLC a perdu un membre de son caucus en la personne de Han Dong, qui a dû se retirer sur le coup d’allégations voulant qu’il ait conseillé à un diplomate chinois de retarder la libération des « deux Michael ».

L’intimidation du député conservateur Michael Chong par le régime de Pékin a été révélée cette semaine. Justin Trudeau prétend qu’il n’était pas au courant. Il est tout de même bizarre qu’un premier ministre apprenne des informations aussi sensibles en lisant le journal comme un simple citoyen. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, doit encaisser les coups des oppositions.

Jeudi, Ottawa s’est résigné à convoquer l’ambassadeur de Chine au Canada. La ministre des Affaires étrangères a indiqué qu’elle pourrait expulser des diplomates chinois. Reste que le gouvernement Trudeau a la manie de chercher à gagner du temps. Il consulte encore pour savoir si le Canada doit se doter d’un registre des agents étrangers malgré l’évidence.

Tout cela pour dire que le congrès du PLC ne se déroule donc pas dans les meilleures conditions. Force est aussi de constater que plusieurs ministres ont atteint un âge honorable. Loin de moi l’idée de rouvrir le débat sur la retraite à 65 ou 67 ans ou de tomber dans l’âgisme, mais notons que le cabinet Trudeau compte actuellement cinq ministres qui ont plus de 68 ans et qui sont susceptibles de ne pas se représenter aux prochaines élections. Il manque de sang neuf au PLC et dans l’entourage immédiat du premier ministre.

Les États-Unis en toile de fond

Mais revenons sur la présence d’Hillary Clinton au congrès libéral, qui est loin d’être anodine dans les circonstances. Il n’est pas rare que des partis entretiennent des relations avec des formations politiques étrangères ou reçoivent un coup de pouce de personnalités diverses. Le Parti conservateur du Canada, par exemple, a par le passé gardé un oeil sur l’Australie ou le Royaume-Uni, et vice-versa. Tony Blair, avant de devenir premier ministre, consultait les démocrates américains et avait reçu un coup de pouce du président Bill Clinton.

Que les libéraux soient proches des démocrates n’est pas une nouvelle en soi. Il y a cependant un message politique subliminal derrière la présence d’Hillary Clinton à Ottawa.

Depuis l’entrée en fonction de Pierre Poilievre à la direction du Parti conservateur, les libéraux de Justin Trudeau ne se cachent pas pour faire toutes les associations possibles et imaginables avec l’ancien président républicain Donald Trump. Et qui de mieux qu’Hillary Clinton pour importer au Canada les débats qui font rage aux États-Unis ?

Prenez l’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade sur l’avortement, qui fait débat aux États-Unis. Les libéraux ont saisi la balle au bond pour agiter à leur tour cet épouvantail au Canada. À Québec, la ministre caquiste Martine Biron a aussi sauté dans l’arène afin de faire oublier les déboires du troisième lien.

Pas une semaine ne passe sans que des tueries soient reportées aux États-Unis. Là-bas, avoir une arme est un droit inscrit dans la Constitution ; au Canada, c’est un privilège. Le gouvernement Trudeau souffle le chaud et le froid avec son projet de loi sur le contrôle des armes à feu au pays, histoire de garder ce sujet à l’avant-scène, avec les tueries aux États-Unis en toile de fond.

On peut facilement imaginer que, si on demande à Hillary Clinton ce qui la préoccupe le plus dans son pays, la remise en question du droit à l’avortement et les tueries à répétition seront en tête de liste. Il sera facile pour Chrystia Freeland de renchérir sur le sujet pour envoyer des pointes aux conservateurs.

Les banques américaines montrent des signes de faiblesse. Le débat sur le plafond de la dette aux États-Unis et la partisanerie qui entoure cette question font craindre le pire. Au Canada, nos banques sont solides, mais une flèche contre Pierre Poilievre et ses propos controversés sur la Banque du Canada ou les cryptomonnaies serait très facile à décocher. La vice-première ministre tentera sans doute de mettre aussi en avant les investissements en transition énergétique de son dernier budget pour obtenir le sceau d’approbation d’Hillary Clinton, qui fera de même pour donner du crédit aux actions du président Biden aux États-Unis.

Je me trompe peut-être sur le détail de cette discussion, mais il y a une raison pour laquelle les libéraux ont dénoué les cordons de leur bourse afin d’inviter Mme Clinton à leur congrès : rien de mieux que d’accueillir chez nous une porte-parole américaine pour importer les débats qui font rage au sud de la frontière. Des points bonis si cette personne est en plus une ancienne candidate présidentielle défaite par un certain Donald Trump.

Cela permet de cultiver un doute, de laisser entendre que ce qui est arrivé chez nos voisins du Sud pourrait se reproduire ici si les libéraux ne sont pas reconduits au pouvoir. Si j’étais stratège libéral, en tout cas, c’est ce que je ferais.