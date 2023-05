La fatigue du canari

La santé mentale est une belle cause ; la chose est entendue, la marque, déposée. Et c’est aussi, selon plusieurs, le parent pauvre du système de santé. Il faut donc en parler. Ne serait-ce que pour faire place nette des préjugés et de la honte qui y sont associés. En parler aussi pour faire en sorte que ceux et celles qui souffrent soient mieux compris, se sentent moins seuls.

Je laisserai à d’autres le soin d’expliquer que la bipolarité, la dépression, la schizophrénie, l’autisme ne sont pas des maladies honteuses. Il me semble évident que la biochimie du corps humain est une chose infiniment complexe et que le cerveau constitue une part non négligeable de cette complexité. Dans cette optique, s’il n’y a pas à rougir de la prise d’insuline, d’hormones ou d’un inhibiteur de la pompe à protons, pourquoi en serait-il autrement de la prise de lithium ou d’un anxiolytique ?

Il est vrai qu’on parle ici d’un organe, le cerveau, dont on veut croire qu’il nous a affranchis du règne animal et nous élève quasiment au-dessus du biologique. Quand le cerveau est atteint, notre condition d’être humain semble immédiatement remise en cause. Alors le doute s’installe, et une petite voix s’insinue. Que dit-elle ? « Son esprit n’est pas assez fort pour se contrôler lui-même. » Elle insiste : « Son esprit est fragile, il ne sait pas résister à la pression du monde extérieur. »

La petite voix, vous le voyez, récite bien sa leçon, elle est allée à la bonne école, celle d’une civilisation anxieuse plaçant la puissance et le contrôle au sommet de ses valeurs. J’ai bien envie de lui répondre, moi, à cette bien petite voix.

Parlons-en, de la force.

J’ai connu un Jean-Paul qui aimait un Jean-Louis ; il l’aimait comme un frère. Un jour, Jean-Louis avoua à Jean-Paul que des gens voulaient s’en prendre à lui. Une histoire très bizarre. Un peu trop même… Jean-Paul passa une journée entière avec son ami, dubitatif, mais voulant voir cette mystérieuse voiture blanche qui suivait Jean-Louis dès qu’il sortait de sa maison. Rien. « Évidemment. Ils ont vu que tu étais là. »

Des médicaments furent prescrits. Ces pilules eurent probablement assommé Jean-Paul ou quiconque d’entre nous. Mais elles calmaient à peine Jean-Louis tant sa paranoïa était violente, véritable incendie dans son système nerveux. Il vivait avec un détecteur de fumée sonnant sans arrêt sous sa boîte crânienne. De quoi perdre les pédales, non ? Il dormait avec une carabine chargée dans le coin de la chambre, près du lit. L’histoire se termine mal. Mais ni l’épouse ni les enfants de Jean-Louis n’eurent jamais à le craindre. D’ailleurs, ses derniers mots parlaient d’amour.

Malgré la souffrance, la peur panique, il préserva les siens du mieux qu’il put et résista héroïquement au syndrome de la chatte mangeant ses petits. Pour le manque de force, on repassera. D’ailleurs, avant de juger de la force de quelqu’un, il faudrait savoir le poids de ce qui fait courber son dos ou presse son crâne d’éclater.

Vous avez dit fragile ?

Certaines des plus belles choses qui existent sont d’une extrême fragilité : l’aile de la libellule, tout oeil, la perfection d’une mélodie, un instant de bonheur, la vie, quoi. La fragilité se trouve même souvent à l’origine de cette beauté ; parlez-en aux jardins de givre. S’en passer nous appauvrirait grandement.

Ce bref éloge de la fragilité étant fait, la personne en burn-out est-elle une personne fragile ? Aurait-elle intrinsèquement une faible constitution, du point de vue du système nerveux central ? Non. Pas nécessairement.

Dirait-on d’un esclave travaillant vingt heures par jour qu’il est mort du fait d’une santé défaillante ? Ce serait faux et ignoble, même si je ne doute pas que la chose fut dite, et plus d’une fois. Or, le burn-out, pour parler de ce fléau moderne, arrive souvent à la suite de mois et d’années de pression difficilement soutenable. Malchances à répétition, injustice, harcèlement, abus, humiliation, climat de travail toxique, ostracisation, manque de reconnaissance, salaire insuffisant pour prendre soin des siens, séparation, isolement, deuil, exil, stress constant, les tuiles volent parfois en rafale avant de retomber sur la tête de gens trop débordés pour y prendre garde.

Oui, dans la vie, il est de ces circonstances dont on ne peut, pour des raisons économiques, familiales ou autres, se dépêtrer. Des situations pourtant insupportables dans la durée et qui feraient craquer n’importe quel être normalement sensible. En ce sens, si le burn-out est bel et bien une maladie mentale, je ne crois pas qu’il témoigne, de façon systématique, d’une faiblesse. Le burn-out est souvent une blessure. Une blessure neurochimique induite par l’environnement et par les circonstances.

Un jour, à la radio, j’ai entendu la cinéaste Micheline Lanctôt, dont le si beau sourire peine à cacher sa grande colère, qualifier la société d’une manière dévastatrice. « C’est un mange-monde ! » s’écria-t-elle. Un cri du coeur, lumineux comme une fusée de détresse.

Alors, oui, causons santé mentale. Mais réfléchissons aussi au monde que nous nous construisons, que nous acceptons, ou non, de servir, de nourrir dans sa démesure schizoïde. Parlons prévention. Que les fameux cubes d’énergie fassent la part belle aux cubes de silence, de temps libre, de rencontres, de rêverie, d’écoute, de partage.

Et de refus. Changeons la vie. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça se pourra si ça se peut. Que peut-on faire de mieux ? Une société doit être conçue comme un abri pour ceux qui la composent, l’exact contraire d’un mange-monde.

Et si la maladie mentale était le canari dans la mine ?