Être ou ne pas être monarchiste

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

Un sondage réalisé le mois dernier par Angus Reid afin de mesurer l’attachement des Canadiens à la monarchie révèle des résultats passablement surprenants. Une majorité de Canadiens (52 %, et 66 % des Québécois) seraient d’accord pour que le Canada se débarrasse de la monarchie, et ils sont encore plus nombreux (60 %) à s’opposer à ce que Charles III devienne chef de l’État du Canada.

Un petit nombre de Canadiens, tout juste 8 %, souhaite apparemment conserver la monarchie, mais… sans le roi. Ce dernier chiffre laisse songeur : qui verraient-ils alors sur le trône à la place de Charles ?

Une telle réponse est assez révélatrice de l’ambiguïté du régime politique canadien, qui constitue depuis déjà longtemps une sorte de monarchie par défaut. Les Canadiens minimalement informés savent que le Canada est une monarchie (d’après mon expérience, plusieurs toutefois, notamment parmi les plus jeunes, l’ignorent carrément), mais, hormis lors des voyages officiels de membres de la famille royale, des naissances, des mariages et des enterrements en son sein, ou de rares polémiques qui placent très temporairement le régime monarchique sous les feux de la rampe, on continue de faire comme si de rien n’était, comme si on ne le savait pas, comme si cela n’avait pas la moindre importance.

La monarchie canadienne végète depuis des décennies dans une sorte d’angle mort. C’est peut-être ce qui explique ces réticences à voir Charles III devenir roi du Canada. La reine Élisabeth était là depuis tellement longtemps qu’on pouvait l’oublier, tout comme on ne prête pas vraiment attention à la couleur des murs ou au temps qu’il faisait la veille. Alors que le monarque bientôt couronné est trop nouveau, trop présent, trop inhabituel pour qu’on fasse mine de l’ignorer. D’où un malaise que traduisent les réponses parfois contradictoires à ce sondage.

Sans doute la plupart des Canadiens préféraient-ils pour cette raison ne pas entendre parler du nouveau souverain, ne pas voir son profil sur les timbres et la monnaie, ni son monogramme, son portrait ou son buste remplacer ceux de sa mère. Il est vrai qu’étant donné le rôle avant tout symbolique du souverain canadien, une reine décédée ferait quasiment l’affaire. C’est peut-être là le rêve secret de ces 8 % de Canadiens qui verraient bien la défunte reine Élisabeth II continuer de figurer en majesté sur nos billets et nos pièces.

Son décès serait tenu pour un détail de l’Histoire, et la gouverneure générale continuerait à expédier les affaires courantes de la Couronne comme si de rien n’était. Une telle solution éviterait le casse-tête pancanadien qui consisterait à se demander par quoi remplacer la monarchie et le monarque qui va avec.

Crise d’identité

La légèreté, voire la désinvolture avec laquelle le premier ministre a rejeté cette possibilité du revers de la main en dit long elle aussi sur la crise d’identité que vit le Canada. Le gouvernement, a-t-il déclaré à ce sujet, a bien d’autres priorités, comme les mesures d’aide prévues dans le dernier budget. La question du régime politique n’est pourtant pas une question accessoire. Elle est au coeur de la conception que l’on se fait d’un État. Elle apparaît dans les toutes premières lignes de la Constitution de cet État ; elle est au fondement de ses lois ; c’est d’elle aussi que dépend sa légitimité.

Le caractère monarchique du Canada ne se lit pas seulement sur les billets de banque, dans le titre des lieutenants-gouverneurs ou dans le serment prêté par les parlementaires, les membres des forces armées et les nouveaux citoyens. Il est lisible également dans la nomination, plutôt que l’élection, des membres du Sénat, dans un scrutin uninominal à un tour qui opère de singulières distorsions entre le choix des électeurs et le résultat des élections, peut-être aussi dans la passivité des citoyens qui ne semblent pas avoir beaucoup d’appétence pour les débats politiques de fond, entre autres pour ceux qui concernent la Constitution — passivité qui a pour envers positif que nous vivons dans une société pacifiée, sans grands débats houleux, ce dont on peut mesurer l’avantage lorsqu’on lorgne du côté de chez nos voisins.

C’est sans doute la raison pour laquelle le statu quo, même au prix d’un flou artistique et d’un certain déni, semble préférable, aux yeux de Justin Trudeau, à tout débat sur la nature du nouveau régime à mettre en place s’il fallait par malheur abolir la monarchie. Probablement est-il en phase sur cette question avec la majorité des Canadiens, y compris ceux qui souhaitent l’abolition de cette monarchie canadienne, mais que l’on ne verra certainement pas descendre dans la rue pour défendre bruyamment leur cause et déboulonner des statues.

On le comprend donc de ne pas souhaiter ouvrir cette boîte de Pandore que serait un nouveau débat constitutionnel ; mais il le faudra bien, pourtant. Le Canada ne peut éternellement se cacher, tel Hamlet, dans l’ombre de son ex-souveraine, tout en remettant sans cesse la décision sur ce qu’il est ou n’est pas.