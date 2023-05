Qu’en est-il du droit des enfants au travail?

Oui, les enfants ont le droit à l’éducation, mais ils ont aussi le droit au travail. C’est une proposition qui dérange. Or les discours paternalistes sur l’enfance ne devraient pas empêcher la critique des approches prohibitives du travail des enfants ni faire obstacle à la participation politique de ces derniers.

Le droit au travail sous-tend un certain nombre de garanties visant à assurer des conditions de travail dignes et sécuritaires, mais il s’étend aussi au choix de vouloir travailler ou non. En interdisant le travail aux enfants de moins de 14 ans, le projet de loi 19 empêchera des milliers d’enfants de faire valoir ces droits.

Au Québec, durant la majeure partie du XXe siècle, il a été pratiquement interdit d’employer une personne de moins de 16 ans. Ce système « strict » a été abandonné en 1981 et remplacé par le système « flexible » actuel dans lequel les enfants de tous âges peuvent exercer leur droit au travail, mais selon des conditions particulières, qui garantissent leur droit à l’éducation et les protègent contre les préjudices et l’exploitation.

L’adoption d’un âge minimal de 14 ans pourrait sans doute s’ajouter à ces mesures de protection. En revanche, ce seuil a été désigné sans s’appuyer sur des données rigoureuses. De plus, les personnes directement visées par cette interdiction, soit les enfants travailleurs eux-mêmes, ont été entièrement tenues à l’écart du processus législatif.

À la fin des années 1990, le gouvernement du Québec a réexaminé son régime législatif et conclu que celui-ci garantissait un équilibre souhaitable entre l’autonomie, la scolarisation et la protection des enfants, embrassant ainsi une approche qui favorise l’agentivité des enfants. Or cette approche a pratiquement disparu du rapport de 2022 du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre (CCTM), sur la base duquel le gouvernement a rédigé le projet de loi 19. Les enfants qui travaillent y sont présentés comme de simples victimes de la pénurie de main-d’œuvre.

L’arrivée massive de jeunes enfants sur le marché du travail et l’augmentation des accidents de travail soulèvent évidemment des inquiétudes sérieuses. Cependant, le rapport du CCTM souligne qu’il existe très peu de données sur les conditions de travail des enfants et sur la nature des blessures qu’ils subissent au travail. Fait notable : les données concernant les enfants de moins de 15 ans sont particulièrement lacunaires.

De plus, on ne sait pas clairement en quoi le cadre législatif encadrant actuellement le travail des enfants serait insuffisant pour faire face à l’augmentation du nombre d’enfants sur le marché du travail. L’approche prohibitive semble se substituer à des mesures plus constructives, qui auraient pu mieux répondre aux besoins des enfants qui travaillent.

Par exemple, des ressources supplémentaires auraient pu être allouées pour s’assurer que les enfants ne sont pas employés à des tâches dangereuses ou inadaptées. Quant aux impacts sur l’éducation, le gouvernement met en avant des études indiquant une corrélation négative entre le travail, la réussite scolaire, et la santé mentale, au-delà d’un certain nombre d’heures travaillées hebdomadairement. Là encore, on ne sait pas pourquoi le plafonnement du nombre d’heures travaillées ne suffirait pas.

Par ailleurs, le fait que des exceptions soient prévues pour les entreprises familiales et pour le secteur des arts et du divertissement sème des doutes quant à la priorité accordée à l’éducation.

Donner la parole aux enfants

La rapidité avec laquelle les recommandations de la CCTM ont été reprises et calquées dans le projet de loi indique que le gouvernement ne souhaitait pas réellement dresser un portrait précis de la situation avant de réviser ses lois. Surtout, et bien que de nombreux acteurs aient eu voix au chapitre depuis l’introduction du projet de loi, les enfants travailleurs eux-mêmes continuent d’être ignorés.

L’un des principes fondamentaux du droit des enfants est le droit d’être entendu et de participer aux prises de décision qui les concernent. Les enfants qui travaillent sont tout à fait capables de comprendre et d’exprimer leurs besoins, de relater leurs expériences, relatives tant au travail qu’à leur éducation et à d’autres aspects importants de leur vie.

Si l’on prend les enfants au sérieux, qu’on leur offre l’espace et les outils nécessaires pour s’exprimer, ils sont capables de formuler des recommandations orientant la législation et l’élaboration de politiques publiques.

En janvier avait lieu le rassemblement mondial des enfants travailleurs à Kigali. Des délégations d’enfants issus de 16 pays ont pu faire part de leurs expériences. Cette rencontre a culminé par l’adoption de la Déclaration de Kigali, rédigée par les enfants travailleurs eux-mêmes, dans laquelle ils indiquaient clairement ce qu’ils attendaient des gouvernements : « Protégez-nous contre l’exploitation, les conditions de travail difficiles et les risques, mais permettez aux enfants d’effectuer un travail convenable et digne. »

Les enfants québécois exprimeraient peut-être un point de vue différent — or personne, dans tout ce processus, n’a jugé pertinent de les écouter. Peut-être serait-il temps de leur tendre la main.