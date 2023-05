L’immense besoin de planification au Québec

On me permettra de réagir à l’appui au troisième lien Québec-Lévis en transport en commun par le directeur général de Vivre en ville. Ce dernier prend cette position comme si tout projet de transport en commun était a priori souhaitable pour peu que les « questions techniques » le rendent réalisable à un coût acceptable. Il conclut en disant que « c’est beaucoup du côté de ces questions techniques que doit se concentrer la réflexion avant d’aller plus loin. »

Je me permets de diverger d’opinion pour les raisons suivantes :

Premièrement, s’il est vrai que le transport collectif est préférable au transport automobile, il demeure sous-optimal par rapport au transport actif et, éminemment, à la marche, le meilleur de tous les transports, d’où le besoin de densification.

Deuxièmement, historiquement, l’étalement urbain a débuté avec l’introduction du transport collectif. L’avènement du tramway (non polluant) a lancé l’étalement urbain à Montréal et dans les « vieilles » grandes villes nord-américaines, et même le métro l’a favorisé bien qu’il ait aussi dissuadé de prendre l’automobile. De façon générale, dans les « vieilles » villes nord-américaines, l’étalement urbain amorcé par le développement du transport collectif a précédé et favorisé ensuite l’étalement urbain lié à l’automobile.

Troisièmement, une simple comparaison des cas ontarien et québécois fait ressortir que le Québec a fait preuve de beaucoup plus de laxisme que l’Ontario en matière de contrôle de l’étalement urbain. L’étalement urbain est beaucoup plus grave à Montréal qu’à Toronto, et celui de Québec progresse beaucoup plus vite que celui de Montréal. Je l’ai prouvé mathématiquement.

Cela m’amène à dire que c’est du côté des lacunes de la planification urbaine et des transports au Québec (et non du côté de la faisabilité technique) que doit se concentrer la réflexion avant d’aller plus loin dans le dossier du troisième lien Québec-Lévis.

Première question : la congestion sur les ponts de Québec ne serait-elle pas considérablement réduite si l’on rendait l’autoroute 40 (située au nord) plus rapide pour se rendre à Montréal que la 20 (située au sud) ? Cela peut se faire sans construire de pont, en corrigeant le tracé de la 40 au niveau de Trois-Rivières afin de contourner cette dernière beaucoup plus rapidement, ce qui est possible.

Deuxième question : est-il souhaitable de faire en sorte que la région de Lévis devienne aussi urbanisée que celle de Québec au nord ? Faire en sorte que la Rive-Sud soit aussi développée que la Rive-Nord est le pire des scénarios : cela expose à l’étalement urbain les bonnes terres qui se trouvent plus au sud qu’au nord et ne peut qu’augmenter toujours plus, à long terme, le besoin de créer de nouveaux liens nord-sud. C’est un scénario catastrophe, le cul-de-sac absolu.

Troisième question : n’est-il pas possible, à l’occasion de la réfection-reconstruction des ponts de Québec et Pierre-Laporte vieillissants de faire passer un lien de transport collectif sur l’un de ces deux ponts, comme nous venons de le faire à Montréal en faisant passer le REM sur le nouveau pont Samuel-De Champlain ? Cela coûterait infiniment moins cher que le tunnel proposé.

La question du troisième lien Québec-Lévis doit être réexaminée, à une échelle plus grande, dans une optique de planification urbaine et des transports intelligente.