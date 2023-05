Le pouvoir, ça use énormément

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

En 2007, le président français Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, avait fait l’erreur d’accepter l’invitation de son ami milliardaire Vincent Bolloré.

Justin Trudeau n’est pas un simple maire. Un séjour sur le bateau de Tony Accurso ne l’aurait pas impressionné. Il aurait sans doute refusé l’invitation ; cela aurait fait parvenu. Mais sur une île privée, c’est autre chose. C’est une question de rang et de milieu. On voit la distinction.

En février, j’écrivais dans ces pages que l’usure du pouvoir du gouvernement Trudeau faisait ressortir son talon d’Achille, soit son manque d’éthique, et cristallisait son image élitiste. C’était avant les révélations sur le voyage luxueux de Justin Trudeau en Jamaïque, à Noël dernier, en visite chez une riche famille avec qui sa famille et lui sont « amis depuis 50 ans ». Honnêtement, je n’aurais pas cru qu’il me donnerait raison aussi vite. Récidive, donc, il y a eu.

En 2016, Justin Trudeau avait reçu un blâme pour avoir violé la loi sur les conflits d’intérêts en passant ses vacances sur une île privée des Bahamas, qui appartenait à un autre « ami ». Il s’en était excusé et avait promis de prendre des précautions à l’avenir, comme valider ses vacances au préalable. Sage décision.

Dans son rapport Trudeau I (le premier de trois, pour le moment), la commissaire à l’éthique avait écrit « que la relation [de M. Trudeau avec l’Aga Khan] ne correspondait pas à celle d’ami au sens de la Loi ». Elle avait conclu que les vacances de M. Trudeau donnaient à penser qu’elles lui avaient été offertes pour « l’influencer ».

L’utilisation du verbe « influencer » est intéressante. On peut facilement extrapoler que, si on peut influencer quelqu’un avec des vacances, on peut aussi le faire avec un don important. À la fondation qui porte le nom de son père et dont son frère est administrateur, par exemple. C’est la méthode du régime chinois.

Contrairement aux liens d’amitié supposés avec l’Aga Khan, ceux qui unissent la famille Trudeau et la famille Green sont nourris. Le chef du Bloc québécois, lui, a répliqué en utilisant l’expression : « un chum, c’est un chum ». Ces informations ont été transmises au commissaire à l’éthique avant le voyage. Depuis, les médias ont révélé que la famille Green est un donateur de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau. Le premier ministre a affirmé qu’il l’ignorait. Et comme il l’ignorait, il a fait valoir qu’il n’avait pas pu communiquer cet élément au commissaire. C’est court, mais passons.

Il faut savoir qu’une approbation préalable n’est valide que si toutes les informations ont été transmises. Le commissaire peut donc toujours faire enquête après coup. Mais voilà, le poste est vacant. La commissaire Martine Richard — qui est la belle-sœur du ministre Dominic LeBlanc, un autre ami d’enfance de Justin Trudeau — a démissionné récemment. Aucune enquête ne pourra donc être déclenchée tant que son remplaçant ne sera pas désigné.

Il faudra donc attendre le dépôt du rapport Trudeau IV du futur commissaire à l’éthique pour connaître la vérité sur ce voyage en Jamaïque. Mais même si ce voyage est jugé éthique, comme l’ancien commissaire Mario Dion l’a si bien exprimé sur Twitter, « acceptable légalement ne veut pas nécessairement dire que ce le sera au niveau de l’opinion publique… et c’est bien ainsi ».

Le hic, c’est que Justin Trudeau refuse de faire preuve de transparence en répondant aux questions légitimes des partis d’opposition, qui cherchent à savoir s’il a payé son hébergement pour ses neuf jours de vacances, ce qui lui aurait permis d’éviter tout conflit d’intérêts. Justin Trudeau n’a donc rien appris de son mea-culpa de 2017 ?

Comment diable a-t-il pu ne pas comprendre que c’était une erreur monumentale d’aller (encore !) en voyage chez un ami riche, dans un contexte économique où l’inflation est un sujet brûlant d’actualité ? Tout aussi consternant : comment peut-on expliquer que personne à son cabinet n’ait réussi à lui faire abandonner son projet élitiste ?

Crise après crise

L’usure du pouvoir d’un gouvernement se mesure et s’illustre souvent par de mauvaises décisions, une absence d’action et une gestion de crise catastrophique. On en a vu les effets avec le dossier de l’ingérence chinoise. On en a un autre exemple ici avec le voyage en Jamaïque.

Souvent, la meilleure façon de gérer une crise est de la prévenir en agissant avant qu’elle n’éclate. Prévenir plutôt que guérir, c’est exactement là l’essence du travail des conseillers des ministres et du premier ministre.

Katie Telford fait partie de l’entourage de Justin Trudeau depuis une décennie. Son rôle de cheffe de cabinet est double : gérer le cabinet en en contrôlant le trafic et, surtout, rappeler le premier ministre (et les ministres) à l’ordre lorsqu’il s’égare. C’est elle qui ferme la porte du bureau et qui dit : « il faut qu’on se parle » quand personne d’autre n’ose le faire. Pensez au duo que forment Olivia Pope et Cyrus Beene de la série américaine Scandal.

Dans ce cas-ci, le fait qu’aucun signal d’alarme n’ait retenti ou que Mme Telford n’ait pas réussi à faire comprendre au premier ministre que ce voyage était une erreur est proprement troublant. Soit la cheffe de cabinet a perdu son instinct politique, soit elle est devenue trop complaisante envers son patron.

L’usure des conseillers politiques est fréquente. Ils sont en première ligne, et prennent parfois les devants avant même les élus. C’est pour cela qu’on ne fait pas de longue carrière comme conseiller politique. Le rythme est tout simplement infernal. Et si l’expérience est nécessaire en politique, avec le temps, on risque tout de même de perdre de la perspective. On nuit alors plus qu’on aide.

Être conseiller politique, c’est gérer des crises au quotidien, parfois plus d’une crise par jour, tout en continuant de travailler au programme politique du gouvernement, de rencontrer des intervenants, de préparer la prochaine élection. Ce qui fait la manchette n’est que la pointe de l’iceberg. Si une crise n’est pas remontée à la surface médiatique, cela veut dire qu’on a bien fait notre travail.

Du sang neuf

Vient toutefois un moment où tout conseiller se demande s’il doit partir. Je vais vous faire une confidence. Après quatre ans à Ottawa comme conseiller politique, j’étais usé. Au Commerce international où j’étais, le travail ne s’arrête jamais. Je pouvais être en mission commerciale en Inde avec des entreprises canadiennes durant la journée, participer à des réunions sur le libre-échange avec l’Europe le soir, et donner une approbation urgente pour le prochain voyage aux fonctionnaires, à Ottawa, la nuit.

Le décalage horaire ne compte pas en politique. Chaque demande est urgente. Et quand cela arrive au niveau du conseiller, c’est que c’est délicat. Chaque « oui » ou chaque « non » comporte des risques. Il n’était pas rare qu’on me dise : « Tu dormiras quand on sera dans l’opposition. »

Plusieurs de mes anciens collègues conservateurs m’ont confié, des années après notre défaite de 2015, que, si nous avions été reconduits au pouvoir, ils auraient quitté leur poste de conseiller politique. Moi-même, je ne sais pas si j’aurais pu faire un autre mandat de quatre ans à ce rythme effréné.

Le fait que Katie Telford soit encore en poste après dix ans est un exploit en soi. Je pense qu’elle a devancé Jean Pelletier, sous Jean Chrétien, pour le record de longévité dans cette fonction cruciale. Elle a encore plus de mérite, car les choses n’allaient pas aussi vite à l’époque de M. Chrétien. On s’envoyait des fax ; le BlackBerry a été inventé en 1999.

Mais le fait que Katie Telford n’a pas su tenir tête au premier ministre Trudeau laisse penser qu’elle n’arrive peut-être plus à lui faire entendre le gros bon sens. Même les meilleurs conseillers politiques quittent leurs fonctions un jour, et la plupart ne demeurent pas en poste aussi longtemps que leurs patrons élus.

Cela fait un moment que je me demande quand Katie Telford tirera sa révérence. Il n’est pas facile de partir. En politique, on préfère parfois être battu plutôt que de quitter son poste. C’est la meilleure porte de sortie. On peut alors dire qu’on a vraiment tout donné.

Mais, pour lutter contre l’usure du pouvoir, il faut du sang neuf. Et ce gouvernement en manque cruellement s’il s’imagine un instant pouvoir aligner un autre mandat.