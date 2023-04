L’éducation ne se fait pas en vase clos

Le jeudi 27 avril, sur les ondes de la radio, un représentant syndical, l’iné­vitable psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, Égide Royer, et, plus inattendu, Ricardo Larrivée, se sont succédé au micro de Patrick Masbourian, les deux premiers pour nous faire part de leur position respective à la suite des révélations au sujet de l’enseignante tyrannique de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le troisième, en tant que porte-parole allumé d’un aspect du fameux LAB-École.

On dira bien des choses et leur contraire à propos de l’épisode glaçant qui se répète probablement dans d’autres établissements scolaires quotidiennement. Mais avant d’aller cultiver mon jardin, comme retraitée de l’enseignement, pratiqué à divers niveaux pendant presque quarante ans, j’aimerais recadrer un peu le débat qui s’amorce et s’éteint tout aussi tôt, car, quoi qu’en dise M. Legault, qui avait fait des maternelles quatre ans un de ses chevaux de bataille, l’éducation n’est pas une véritable préoccupation de ce gouvernement, pas plus que du précédent gouvernement d’ailleurs.

Posons tout d’abord ceci : l’acte éducatif nécessite deux acteurs, un enseignant et un étudiant. Point. C’est donc d’eux qu’il faudrait s’occuper d’emblée afin de réduire les problèmes des premiers et des seconds pour que leur interaction, dans la majorité des cas, se déroule correctement.

Ayant enseigné trente ans, de 1989 à 2019, dans le même établissement collégial, après différentes expériences dans le privé et le public, j’ai observé un phénomène plus que préoccupant qui en noyaute bien d’autres : le recul systématique de la capacité d’attention des étudiants. Or, lorsque l’attention ne peut se fixer plus de quelques minutes, l’acquisition de compétences ou de connaissances est mise en péril, car on ne retient que ce à quoi on a d’abord porté attention.

Outre les TDA ou TDAH, dont la présence a explosé pendant ma dernière décennie en classe, il y a tous les autres dont les écrans détruisent la capacité de se fixer sur quelque chose pendant plus de quelques minutes, voire quelques secondes.

Si je ne craignais pas de perdre l’attention de mon lecteur, je pourrais d’emblée consigner ici toutes les critiques de ceux qui cesseront de me lire, m’associant aux pourfendeurs des technologies, forcément âgés et ronchonneurs… je possède deux tablettes et en convoite ardemment une troisième plus performante ; un ordinateur, un téléphone dit intelligent, même si les abonnements coûtent toujours la peau des fesses, et une télé du même acabit sur laquelle je projette le contenu de mon téléphone, parfois piraté. J’oubliais : deux appareils photo numériques.

La différence ? Mon cerveau, formé dans les années 1960, est bien « formaté » et, malgré la perte annuelle de quelques neurones, il résiste encore et toujours assez facilement à l’envahisseur.

Comment prendre ce phénomène à bras-le-corps et le renverser ? J’avoue que je ne le sais pas. Je l’observe par contre autour de moi chez des enfants de divers milieux, fille ou garçon, et cela hypothèque leur parcours scolaire dès les premières années. Il est en tout cas certain que l’école reçoit les enfants qui ont déjà vécu leurs quatre ou cinq premières années à la maison et à la garderie, et qu’il faudrait donc modifier radicalement leur milieu de vie en bas âge pour avoir un impact réel, mais combien de parents, eux-mêmes pendus à leur téléphone nuit et jour, seront prêts à opérer un changement en profondeur ? C’est un autre débat.

L’éducation ne se fait pas en vase clos, et la société pénètre nos salles de classe de bien des façons. Du côté des enseignants, un autre chantier devrait s’ouvrir, mais les problèmes sont loin d’être plus simples. Si l’on exclut ceux qui travaillent à l’université, les enseignants, qui sont souvent des enseignantes, sont mal payés, voient leur charge de travail augmenter sans cesse et doivent se taire sous prétexte qu’ils ont une longue période de vacances estivales.

Qu’on me comprenne bien : je n’excuse en rien les agissements de l’enseignante de Sainte-Marthe ! Petite fille brillante aux cheveux d’or, je n’ai jamais subi de sévices en classe, au contraire. Plus d’un demi-siècle plus tard, je me souviens par contre encore de cette madame Goyer, de première année, avec ses cheveux noirs et ses yeux perçants, tout sauf bienveillants, qui tapait les mains du petit Pierrot sur le support à craie fixé au bas du tableau vert quand il ne parvenait pas à répondre. C’est dire comment le climat d’une classe peut affecter les enfants et les marquer même lorsqu’ils ne sont pas pris à partie directement…

L’ordre professionnel qu’appelle Égide Royer, avec lequel je suis en grande partie d’accord, n’est à mon sens que l’aboutissement d’un parcours qui devrait tout d’abord s’intéresser à la formation des enseignants. Combien de fois ai-je eu des étudiants qui me disaient : « Madame, j’ai déjà deux échecs en français. Il faut absolument que je réussisse votre cours cette fois-ci parce que je veux devenir enseignant ! »

Je disais toujours à mes collègues que je n’enseignais pas le théâtre de l’absurde, la réalité me suffisant amplement dans le domaine. Or, non seulement la formation n’est-elle pas remise en question, mais on veut de surcroît l’écourter en raison du manque de candidats… Ne voit-on pas que l’on ouvre ainsi la porte au phénomène d’abandon massif de ces préposés aux soins dans le domaine de la santé qui sont venus, attirés par la promesse d’une rémunération gonflée et d’une formation rapide, mais qui ont déchanté une fois sur le terrain ?

L’enseignant se trouve souvent écartelé entre les demandes des étudiants, des parents dans les petites classes, de l’administration et les exigences, même revues à la baisse, des programmes. Pour avoir des candidats, ici comme ailleurs, car la crise dans le monde de l’enseignement n’est pas exclusive à notre société distincte, il faudrait expliquer ce qu’est cette profession et la revaloriser financièrement à travers une rémunération qui refléterait le nombre d’heures réellement travaillées dans la classe et à l’extérieur de celle-ci.

À cela devrait s’ajouter la présence accrue d’orthopédagogues et de psychologues, notre société complexe ayant un effet délétère sur les enfants et les adolescents. Tout un chantier, comme je le disais…

Je travaille parfois à la relecture de textes d’un citoyen de Laval qui oeuvre à préserver les milieux verts de l’ouest de Laval. Il m’incitait à publier ma propre opinion sur cette région où je vis depuis soixante ans, mais je lui ai répondu que mon champ d’expertise demeure l’éducation.

Ne sachant pas si ce texte sera publié, j’ai volontairement minimisé les effets de style et incité plutôt à une réflexion de fond. Or, il faut faire du bruit pour être entendu, proposer des choses nouvelles, s’amuser avec l’implantation de jardins à l’école, par exemple, plutôt que d’amorcer un vrai processus de changement radical. Sachant donc que ce qui est difficile a dorénavant peu d’échos, je vais, moi, retourner à mon jardin puisqu’il y a un temps et un lieu pour chaque chose et que j’en suis à cette époque de ma vie où le conseil de Candide prend tout son sens…