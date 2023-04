Le piège des besoins actuels en transport

Le revirement de situation dans le dossier du troisième lien à Québec est l’occasion de réfléchir à la suite des choses pour les grandes infrastructures de transport du Québec et de la région de Québec. Dans ce premier article de deux, l’auteur propose une réflexion sur la fameuse « demande en transport ».

L’argument de la demande insuffisante pour justifier le troisième lien est celui qui a le plus pesé dans la balance, médiatiquement et politiquement, pour expliquer la volte-face du gouvernement dans l’abandon du troisième lien autoroutier.

Toutefois, bien qu’il s’agisse d’une donnée pertinente à l’analyse d’un projet de transport, notamment eu égard à ses coûts, il faut être prudent et ne pas trop se coller le nez sur l’argument des « besoins actuels en transport ». À plusieurs égards, cette approche peut nous piéger dans une logique autoroutière et nous faire perdre des occasions de développement du transport en commun. Mon malaise avec cet angle ne date pas d’hier. Explications en trois temps.

1. Une mauvaise raison de justifier des autoroutes. Si on donne trop d’importance à l’argument de la demande existante, certes, on écarte le troisième lien. Mais on se retrouve aussi, par le même argument, contraint de considérer des extensions d’autoroutes à bien d’autres endroits. Le prolongement de la A13, par exemple, pourrait devenir « justifié » puisque la A15 est déjà très chargée et que les Laurentides connaissent une forte croissance démographique.

S’il faut s’opposer à l’accroissement de la capacité routière en milieu urbain de manière quasi systématique, et ce, que la demande existe ou pas, c’est parce qu’elle nous enferme dans un cercle vicieux de dépendance à la voiture ruineux à tous points de vue. Les autoroutes en milieu urbain sont au transport ce que les pipelines sont à l’énergie : du verrouillage carbone. Il faut arrêter d’en construire.

2. Une raison insuffisante de rejeter des projets de transport en commun. Parfois, la demande pour la mobilité durable est latente. Par le seul fait qu’une infrastructure devienne disponible, beaucoup de monde va se mettre à l’utiliser — du monde qui, avant ça, se déplaçait autrement ou renonçait à se déplacer. Par exemple, il n’y avait pas grand monde à vélo sur Saint-Denis avant le Réseau express vélo, mais l’arrivée de l’infrastructure a capté la demande latente très rapidement.

Autre exemple : ce n’est pas parce que peu d’usagers se rendent de Montréal-Nord au centre-ville en transport en commun que la branche nord-est du projet de REM de l’Est ne sert à rien. Évidemment qu’il y a peu d’usagers, il n’y a pas de service digne de ce nom ! Il ne peut pas y avoir de forte demande là où il n’y a pas d’infrastructure.

3. Une situation qui peut changer avec le temps. Les habitudes de déplacement sont fortement modifiées par une nouvelle infrastructure, notamment à travers son influence sur le développement urbain — c’est ce qu’on appelle la demande induite. Elle peut être un problème, quand une autoroute soutient l’étalement urbain. Elle peut aussi faire partie de la solution, quand une nouvelle ligne de transport en commun devient un axe de densification et de consolidation urbaines.

Prévoir la demande future est complexe ; les paramètres à considérer sont nombreux : démographie, culture, urbanisme, vigueur économique, etc. À titre d’exemple, la densification autour du métro a stagné pendant des décennies en raison de l’étalement urbain galopant et de la force culturelle de l’automobile. Par contre, depuis une dizaine d’années, les abords des stations se densifient un peu partout (Longueuil, Laval, l’est de la ligne verte, l’ouest de la ligne orange, etc.).

Les dynamiques à l’origine de ce phénomène sont diverses, mais la présence du métro fait partie de l’univers de choix en habitation et permet de répondre aux nouveaux besoins d’un mode de vie moins dépendant de la voiture.

Bref, l’existence de besoins actuels de déplacement n’est qu’un des critères d’évaluation d’un projet de transport en commun. L’impact sur le transfert modal, les possibilités de consolidation urbaine, l’équité sociale et territoriale, les coûts et même la fenêtre d’opportunité politique sont d’autres critères très importants.

Surtout, surtout, faire reposer toute l’analyse sur les besoins actuels est une forme de renoncement à la planification territoriale. Planifier une ville, ce n’est pas rester les yeux collés à la situation actuelle ; il faut se projeter dans ce que nous voulons. Après 70 ans de fantasmes autoroutiers, on commence à connaître le prix de ce choix. Il est temps d’offrir autre chose de tout aussi puissant, mais qui aura des retombées positives.

Est-ce qu’un lien direct en transport en commun entre Lévis et Québec aurait la capacité de contribuer à bâtir cette ville moins dépendante de la voiture et d’augmenter suffisamment la demande pour justifier l’investissement ? Une tentative de réponse, demain.