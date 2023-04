Un duel Biden-Trump contre les aspirations démocratiques des Américains

La campagne en vue du scrutin présidentiel de 2024 se dessine comme un remake de 2020, avec un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Or, s’ils semblent aujourd’hui les candidats inévitables de leur parti respectif, le président actuel et son prédécesseur sont rejetés par leurs compatriotes, et même par plus d’un tiers des sympathisants de leurs propres formations.

Biden et Trump ont d’autres points communs. D’abord, celui de ne pouvoir parler l’un de l’autre sans se diaboliser ou insulter les électeurs de leur rival.

Tous deux sont aussi les présidents les plus impopulaires depuis Jimmy Carter à ce stade d’un premier mandat. Ils auraient plus de 82 ans à la fin d’un second mandat, Biden étant déjà le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis. Tous deux ont pratiqué l’America First et ont, chacun dans son style, heurté certains des alliés les plus anciens de leur pays, notamment le Canada pour Trump et la France pour Biden.

Biden et Trump traînent tous les deux des casseroles et font l’objet d’une enquête fédérale pour avoir enfreint la Loi sur la protection des secrets du gouvernement.

Trump, de son côté, est le premier président américain à être inculpé, en l’occurrence au titre de la Loi sur le financement des campagnes électorales, car accusé d’avoir acheté, en 2016, le silence d’une actrice porno sur une supposée relation sexuelle. Trump est aussi poursuivi pour viol et fait l’objet d’une enquête pour malversations dans la gestion de son entreprise, pour intimidation des responsables électoraux de Géorgie en 2020 et pour tentative d’ingérence dans la passation de pouvoir après ce scrutin.

Quant à Biden, il est le premier président à faire l’objet d’une enquête fédérale en même temps qu’au moins un membre de sa famille. Son fils Hunter est notamment soupçonné de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence liés à ses contrats juteux avec la Chine, l’Ukraine et la Russie lorsque Joe Biden était chargé de ces mêmes pays en tant que vice-président.

Autre point commun entre Biden et Trump : à tout prendre, les Américains ne veulent ni de l’un ni de l’autre. Un rejet qui s’exprime depuis plus d’un an. Un désaveu qui est aujourd’hui abyssal : 5 % seulement des Américains veulent revoir le film « Biden contre Trump ».

Sondage après sondage, les Américains expriment, en effet, leur soif d’un changement profond. Au-delà d’un renouvellement de leur classe politique, ils veulent une offre politique différente, davantage de choix, davantage de primaires concurrentielles, davantage de candidats indépendants des deux partis dominants.

Du reste, les électeurs indépendants, ceux qui ne se reconnaissent ni dans le Parti démocrate ni dans le Parti républicain, forment la seule catégorie en expansion depuis 1991 et la catégorie dominante depuis 2009, oscillant entre 37 et 43 % de l’électorat. Par contre, les affiliations démocrate et républicaine ne représentent pas plus de 36 % de l’électorat chacune depuis 1988. En 2022, 41 % des électeurs se revendiquaient indépendants, quand les affiliations démocrate et républicaine ne réunissaient que 28 % des électeurs chacune.

Dans un tel contexte, un duel Biden-Trump contredirait et entraverait les aspirations profondément démocratiques des Américains. Véritable incarnation de la sclérose du système politique, il marquerait un nouveau degré dans l’hégémonie des deux « grands » partis qui, après avoir étouffé la concurrence externe des candidats tiers grâce à leur emprise sur le système, le débat et la médiatisation politiques, étouffent désormais la concurrence interne.

Emblématique à cet égard : Biden, malgré l’énorme avantage que le statut de président sortant confère à tout candidat cherchant un second mandat à la Maison-Blanche, a fait modifier l’ordre des primaires démocrates de 2024, en reléguant aux calendes grecques l’Iowa, où il avait essuyé un cuisant échec en 2020, finissant seulement 4e derrière ses rivaux pour l’investiture. Biden, avec l’aide des notables du parti, a aussi autorisé les Super PACs, le type le plus opaque des outils d’influence des richissimes sur les élections, à se mêler des primaires, balayant ainsi la proposition de Bernie Sanders, ex-rival de Biden en 2020. Et comme le président sortant il y a trois ans, Trump, Biden refuse tout débat télévisé avec ses concurrents déclarés à l’investiture, les démocrates Marianne Williamson et Robert Kennedy Junior.

Au lieu de répondre aux aspirations du peuple américain, les partis contrôlant l’accès au pouvoir à Washington ne promettent donc, avec un second duel Biden-Trump, qu’un nouveau paroxysme dans la radicalisation partisane et la théâtralisation des enjeux.

À ce jeu, bassement politicien, Biden, qui a pourtant réussi l’exploit d’être encore moins désiré que Trump, possède trois cartes maîtresses. Lui et son entourage contrôlent plus le Parti démocrate que Trump ne contrôle le Parti républicain. Face à un électorat très sceptique sur les mérites de sa candidature, Biden mise sur la valeur mobilisatrice de la tactique du repoussoir, le « tout sauf Trump », qui a déjà fait ses preuves en 2020 et lors des législatives de mi-mandat. Se posant comme celui qui veut « défendre la démocratie », Biden table enfin sur la complaisance de nombreux médias américains prodémocrates qui, en 2020, lui avaient déjà accordé le privilège d’être le candidat le moins soumis à examen de l’histoire des présidentielles américaines.