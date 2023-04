Ne tirons pas sur la philanthropie

Compte tenu des manchettes récentes sur la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, de plus en plus de Canadiens connaissent désormais le terme « fondation de bienfaisance ». Cependant, peu de gens savent ce que font ces fondations. En effet, les 10 000 fondations du Canada opèrent généralement dans l’ombre, en tant que partenaires essentiels des 76 000 autres organismes de bienfaisance du pays et des organisations à but non lucratif qui œuvrent dans l’action sociale et communautaire.

Les fondations sont des entités juridiques indépendantes qui opèrent uniquement aux fins de bienfaisance. Leur modèle de fonctionnement typique consiste à créer des fonds de dotation dont les intérêts annuels soutiennent les actions de bienfaisance de leurs partenaires et/ou leurs propres activités. En tant que partie intégrante de la société civile, les fondations apportent un soutien concret et unique aux liens qui nous unissent en tant que société démocratique.

La société civile encourage, informe et accomplit le travail important des entreprises et des gouvernements afin de contribuer au dynamisme et à la vitalité des communautés pour une société plus prospère, plus juste et plus durable. Cette démarche est fondée sur l’indépendance pour assurer une focalisation exclusive sur le bien commun, libre de tout intérêt politique, privé ou partisan.

Cet exercice d’indépendance doit être conforme à la loi et aux fins de bienfaisance de la fondation. Les 10 000 fondations canadiennes prennent une myriade de décisions, allant de l’octroi de subventions aux investissements, qui visent à rapprocher notre pays réel de celui que nous aspirons à devenir. Le pluralisme, l’empathie et la solidarité ne sont pas des valeurs abstraites ; ce sont les expériences vécues de notre tissu social.

Récemment, toutefois, l’indépendance de la philanthropie a été remise en question. Ce questionnement est normal et sain. L’examen public est juridiquement intégré et est bienvenu. Au Canada, si les fondations ont des origines et des objectifs caritatifs très variés, elles demeurent aussi des organismes d’intérêt public, car les dons effectués pour les créer ont reçu des crédits d’impôt. Ainsi, les fondations sont tenues de faire l’objet d’audits externes et de présenter des rapports annuels à l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin de préserver la confiance du public et leur légitimité. En outre, les fondations sont de plus en plus transparentes à expliquer l’impact de leur travail et à collaborer davantage avec leurs partenaires à façonner leurs priorités.

Qu’il s’agisse de questions aussi distinctes que la garde d’enfants et la crise climatique, le travail décent et le diabète, les fondations du Canada aident leurs partenaires à s’attaquer à certains des enjeux les plus importants de notre époque.

Les choix stratégiques de chaque fondation, en ce qui concerne sa gouvernance, ses priorités ou son impact, font l’objet d’un apprentissage et d’un débat continus. La philanthropie est une entreprise humaine et reste toujours un travail à parfaire. C’est la raison d’être de Fondations philanthropiques Canada : renforcer la philanthropie — dans toute sa diversité — dans sa quête d’un monde juste, équitable et durable.

Nous devons veiller à ce que les questions difficiles et légitimes sur les fondations n’entraînent pas une diminution de la philanthropie (et une plus grande résistance à la prise de risques). Notre pays et le monde ont besoin de plus de générosité, d’une plus grande expression de solidarité, de projets pilotes plus ambitieux pour relever les défis auxquels ils font face, en particulier dans les domaines où les gouvernements et les marchés sont mal équipés pour apporter des solutions. Notre pays s’appauvrirait si le travail des fondations vouées au service, à l’apprentissage et à la communauté en venait à flancher.

Notre culture du partage, des relations de confiance que nous avons les uns envers les autres — peu importe nos origines — et les fondations ne doivent pas devenir des dommages collatéraux de la grande tension que connaissent actuellement les sociétés et les institutions démocratiques dans le monde entier. J’invite donc à en apprendre davantage sur la contribution des fondations et de la société civile au bien commun et à participer à sa croissance et à sa résilience.