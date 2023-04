Les enfants brisés

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, elle est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

« Toi, écrase ! Ton comportement m’énerve ! Pis toi aussi ! Pis toi aussi ! J’en peux pus de t’ça ! » ; « Toi, tes grimaces pis ton riage, la prochaine fois t’es out. Pas d’avertissement, c’est le seul avertissement que t’as. Pis même chose pour toi ! J’en veux pus ! Est-ce que c’est clair ? » ; « Voyons, tabarnouche ! Veux-tu m’amener tout’ tes cahiers, mauzusse de mêlé ? » ; « Laisse ça là. EILLE ! Je t’ai dit : laisse ça là ! » ; « Ferme-la ! » ; « Fermez-la ! »…

Il faut écouter les glaçants extraits audio récoltés sur trois jours pour saisir l’ampleur du traumatisme vécu par les enfants de l’école primaire des Grands-Vents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Si l’écriture parvient mal à traduire la charge de violence, les hurlements transportent leurs images : on imagine les yeux exorbités, les postillons, le corps tendu, le doigt pointé, l’ascendant de l’enseignante… puis les petits de six ou sept ans, sous son joug, paralysés. Des élèves de première année, qui font leurs premiers pas dans le système scolaire ; des élèves dont le cerveau peine à assimiler la matière, trop occupé qu’il est à traiter le torrent de violence verbale inacceptable même pour un adulte, qui aurait, au moins, la possibilité de fuir…

Les questions ont vite fusé. Quelqu’un a bien dû entendre quelque chose ? Les directions arpentent les couloirs, non ? D’autres parents avaient-ils des soupçons ? Des profs ? Le parent qui a enregistré cela a-t-il tenté d’agir par les voies officielles avant de se tourner vers les médias ? Comment quelqu’un qui se livre à des interventions aussi violentes a-t-il pu demeurer en poste aussi longtemps ?

Ce que l’on sait

La levée du voile est à la fois compliquée par l’omerta qui règne dans le système d’éducation et la lourdeur procédurale. La directrice du Centre de services scolaire des Mille-Îles a mis du temps à répondre aux demandes des médias, de qui elle aurait appris la nouvelle… Or, la critique libérale en matière d’éducation, Marwah Rizqy, dit détenir la preuve démontrant que « le Centre de services scolaire, l’avocat, ainsi que les ressources humaines savent minimalement depuis janvier pour les violences verbales et des voies de fait ».

Au moins un parent avait porté plainte par écrit auprès du directeur de l’établissement et du centre de services, a révélé un média. Mais le processus de plainte n’est pas simple ni bref : il peut comporter cinq étapes jusqu’à la décision — et encore plus si la décision initiale est insatisfaisante. Il faut d’abord communiquer directement avec l’intervenant concerné, puis avec la direction de l’établissement, puis avec le responsable du soutien à la communauté, puis remplir un formulaire de plainte officiel, puis, enfin, si le tout n’est pas encore réglé, déposer une plainte auprès du protecteur régional de l’élève. Dans ce cas-ci, malgré les plaintes auprès de deux instances, l’enseignante est demeurée en fonction.

Le vaisseau amiral de l’administration scolaire met un temps indu à se retourner… Dans pareilles circonstances, où l’intégrité physique, psychologique et émotionnelle des enfants est menacée, peut-on blâmer le parent d’avoir opté pour une solution radicale pour mettre au jour les agissements de l’enseignante, qui allaient mener à sa suspension, enfin ?

Les enregistrements ont créé une onde de choc : ils ont révélé aux parents de la classe ce que leurs enfants subissaient chaque jour et ont constitué une voie rapide vers les bureaux du ministre de l’Éducation et du premier ministre. Des plaintes pour intimidation et voies de fait ont en parallèle été déposées au criminel. L’enquête policière s’ajoute donc à celle du Centre de services et à l’enquête générale du ministère de l’Éducation sur les abus (pas seulement sexuels) dans le milieu de l’éducation. Le directeur de l’école a été retiré de ses fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire ; des psychologues et psychoéducateurs ont été dépêchés auprès des familles et les enfants auront un nouveau professeur.

La faillite du système

Dans de semblables cas, le jeune âge des victimes ne simplifie pas les choses. Si certains enfants de six ans offrent des récits détaillés de leurs journées, d’autres déballent les informations au compte-goutte, de façon plutôt cryptique. Facile de passer à côté d’une situation grave… jusqu’à ce qu’elle prenne toute la place. Une fois les soupçons étayés, bien des parents ne savent pas s’ils doivent parler — ni à qui. Ils redoutent le combat qu’ils devront livrer et ils ont peur — pour leur enfant.

La phrase « Je ne voudrais pas que mon enfant soit pris en grippe » revient souvent, si bien que certains parents décident par dépit de prendre leur mal en patience. Ils se convainquent que l’année scolaire finira bien par finir, conscients que dénoncer une situation délicate peut entraîner un effet de ressac qui rendrait l’expérience scolaire de leur enfant encore plus douloureuse…

Devant la faillite d’un système qui n’a pas su réagir adéquatement, ni à temps, aux démarches officielles, un parent aura cette fois-ci opté pour l’enregistrement pour faire la preuve sans équivoque du climat de terreur dans la classe. L’automne prochain, le Protecteur national de l’élève sera opérationnel. Il sera possible d’y déposer une plainte sans passer par l’école et le centre de services, où le monde est parfois très petit…

Combien d’enfants ont subi les foudres de cette enseignante ? Depuis combien de temps cette femme ne va pas bien ? A-t-on tenté de l’aider, de la retirer de l’école ? Depuis combien d’années déploie-t-elle ses méthodes désespérément violentes ? Espérons que les enquêtes feront la lumière sur la situation et expliqueront l’inaction (ou la lenteur de réaction) de ces deux paliers de notre système scolaire malade. Car le témoignage d’une mère dont l’enfant a eu cette enseignante il y a une décennie laisse croire que la situation durait depuis longtemps — ce que des parents réunis mardi soir ont corroboré.

Questionnée sur certaines de ses interventions par ladite mère à l’époque, l’enseignante lui aurait crié, à deux pouces du nez, de se mêler de ses affaires : elle avait monté un dossier sur l’enfant, prêt à être envoyé à la DPJ, dans lequel elle avait écrit que l’enfant de cinq ans n’était pas normale et que ça venait de la maison… Les plans de lutte contre l’intimidation devraient aussi s’appliquer aux professeurs.

À maintenant 15 ans, cette enfant réussit bien à l’école et a une très bonne relation avec sa mère. Mais elle est encore incapable d’entendre un professeur crier.