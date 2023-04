Et si l’on s’inspirait du modèle de l’Oregon en santé?

Automne 2000. C’était l’époque de la commission Clair, dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est inspiré dans son récent projet de réforme.

Le 28 octobre 2000, donc, une quinzaine de représentants des professionnels de la santé se sont réunis à North Hatley, à l’invitation de l’Agora, pour proposer une réforme enfin réaliste, à la suite d’un exposé du Dr Maurice McGregor, cardiologue, ex-doyen de la Faculté de médecine de McGill et ex-président du Conseil d’évaluation des technologies de la santé. Un détail de son diagnostic : « Il y a 40 ans, en 1960 donc, une insuffisance rénale aboutissait rapidement à la mort, sans grands frais pour le système de santé. Aujourd’hui, en 2000, la dialyse seule coûte aux contribuables canadiens environ 950 millions de dollars par année. »

L‘essentiel de notre rapport ? De crise en crise, mêmes problèmes et même cause : besoins illimités, sans cesse croissants en raison des progrès de la médecine, et moyens limités, en dépit de l’enrichissement du Québec. Le rationnement des services offerts, seule façon de conserver un système public qui ne donne pas envie de fuir vers le privé. Conditions : que les services retenus pour le secteur public soient de la plus haute qualité et que les citoyens participent au choix de ces services.

Comme on ne limite pas encore avec transparence le nombre de services offerts dans le système public de santé, ce dernier ne parvient toujours pas à s’ajuster à la demande. D’où les listes d’attente pour une chirurgie et l’encombrement des urgences. Il faudrait plutôt ajuster les bons services offerts à la capacité de payer du gouvernement, capacité précisée dans le budget annuel de l’agence de la santé.

Un tel ajustement suppose une méthode efficace pour assurer la participation des citoyens aux grandes décisions qui les concernent. En 2000, les regards des réformateurs éclairés étaient tournés vers ce qu’on a appelé le modèle de l’Oregon.

Il fallait d’abord établir une liste de priorités parmi les 1600 interventions médicales possibles. C’est la tâche que 1048 citoyens, d’abord répartis entre 50 petites assemblées locales pour ensuite former un conseil unique, se sont assignée, avec l’aide d’experts qui leur fournissaient des données précises sur l’efficacité des interventions étudiées. Ils ont réussi à classer les 1600 interventions étudiées par ordre de priorité, accordant plus d’importance aux mesures préventives qu’aux mesures curatives. Par exemple, les soins prénataux l’emportaient sur les transplantations d’organes. Une fois la liste établie, il restait au conseil à tirer la ligne après la 500e ou la 1000e intervention, selon les ressources prévues au budget.

Au moment où je suivais encore de près cette expérience, son succès semblait compromis par des problèmes d’ordre éthique liés à des services refusés à certaines personnes handicapées.

Nous pourrions nous inspirer de nouveau du modèle de l’Oregon, l’adapter à notre situation. Ce que nous ne pouvons pas faire, concluait McGregor, « c’est continuer d’accroître les services aux dépens des hôpitaux et penser que ceux-ci continueront de répondre à la demande ».

« Limiter l’acquisition et l’utilisation de technologies de la santé, c’est-à-dire rationner, ne sera pas une sinécure. Il faudra d’abord reconnaître franchement que nos ressources ne sont pas sans limite, que nous ne pouvons pas nous permettre tout pour tout le monde. Les décisions quant à ce qu’il faudra limiter devront être prises ouvertement et conformément à des principes convenus. Par exemple, nous pourrions probablement convenir que, lorsque nous dépensons nos ressources communes, nous devrions essayer d’obtenir le bienfait maximum pour chaque dollar dépensé. Autrement dit, nous devrions tenir compte du coût-efficacité d’une intervention avant de décider de l’adopter ou non. »

Qu’est devenu le Conseil d’évaluation des technologies de la santé ? Il a été intégré à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Par-delà le vocabulaire édulcoré, sa vraie mission est de faire contrepoids, y compris sur la place publique, au marketing de l’industrie pharmaceutique notamment. Remplit-il cette mission adéquatement ? Il pourrait le faire de façon magistrale auprès d’un conseil comme celui que nous proposons.

Pour l’instant, à ma connaissance, c’est dans l’Alter dictionnaire médico-pharmaceutique du docteur Pierre Biron que l’on trouve l’esprit critique le plus libre, le plus complet, le plus rigoureux… et le moins coûteux. L’auteur y travaille bénévolement depuis une vingtaine d’années, et l’accès à son site est gratuit.

Il va sans dire que la qualité de l’évaluation, l’indépendance des chercheurs et la libre diffusion de leurs résultats sont une condition de toute réforme digne de ce nom.