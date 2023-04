Pas d’espace à Montréal pour nos tomates!

Un an dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Environ sept ans pour Le Plateau-Mont-Royal. L’attente peut être outrageusement longue pour un Montréalais voulant obtenir un espace dans un jardin communautaire. Pourtant, la métropole fait des efforts pour favoriser le maraîchage sur son territoire.

En 2021, la Ville de Montréal dévoile son plan stratégique pour le développement de l’agriculture urbaine et ancre sa position en faveur du développement de cette activité afin de contribuer au verdissement de la ville et à sa transition écologique.

Le développement de l’agriculture urbaine est une bonne idée en soi, mais la métropole est-elle vraiment en mesure d’offrir l’espace nécessaire à la demande pour adopter son nouveau plan de stratégie d’agriculture urbaine ? Selon un sondage effectué en 2021 par la Ville, le principal frein à la pratique de l’agriculture urbaine serait le manque d’espace. En parallèle, Montréal a publié en 2022 son plan de protection des pollinisateurs, qui a pour but de conserver, de créer et de connecter des habitats favorables aux pollinisateurs.

L’agriculture urbaine et la protection des pollinisateurs sont deux concepts interreliés qui devraient inclure des stratégies spécifiques dans les deux plans. Le plan montréalais d’agriculture urbaine parle toutefois très peu de l’utilisation de pesticides, des pratiques favorables aux pollinisateurs, des stratégies d’aménagement des jardins communautaires, ainsi que des ateliers de sensibilisation au jardinage et à la protection des pollinisateurs. De plus, le plan de conservation des pollinisateurs de la Ville de Montréal mentionne à plusieurs reprises que ces insectes offrent des services importants et que la participation citoyenne à la création d’habitats et d’aménagements qui tiennent compte de leurs besoins est primordiale.

Mais si vous souhaitez contribuer aux pratiques écologiques favorisant les pollinisateurs et la biodiversité par l’entremise d’un jardin communautaire, vous pourriez attendre quelques années.

La question de la pollinisation

Une étude choc réalisée en 2017 a fait réagir en montrant que le nombre d’insectes est en chute libre ces dernières années. Les insectes pollinisateurs jouent le rôle crucial de féconder les plantes que nous cultivons. Sans eux et elles, nous n’avons ni fruits et légumes ni ressources alimentaires pour le bétail. De plus, nous ne pouvons guère imaginer remplacer les pollinisateurs par nos mains, car ce service coûterait entre 235 et 557 milliards de dollars par an à la société.

On peut toutefois relativiser ce scénario catastrophique. De récentes études affirment le contraire : toutes les populations d’insectes ne sont pas vouées à disparaître. Aujourd’hui, certaines sont en déclin, mais d’autres, à l’inverse, sont en augmentation.

D’après une étude réalisée dans des zones urbaines, il est d’ailleurs démontré que la pollinisation peut être plus active dans les villes qu’en zones rurales. Un article scientifique intitulé « La ville comme refuge pour les insectes pollinisateurs » explique ainsi que les villes où l’on trouve une variété de fleurs mellifères et une diversité d’habitats (les murs, les haies, les souches de bois, les gouttières, etc.) peuvent attirer une large gamme d’insectes pollinisateurs.

Preuve que la pollinisation ne manque pas : elle ne figure pas parmi les problématiques soulevées par la stratégie d’agriculture urbaine de la Ville de Montréal.

Le problème est ailleurs

Si on veut parler d’un défi de taille pour les potagers citadins, parlons plutôt de l’espace. Si l’on compte la superficie des jardins communautaires, des jardins privés, des cours arrière, des jardins pédagogiques et des terres municipales en culture, on arrive à un total de 120 hectares cultivés, soit moins de 1 % du territoire montréalais.

En partageant cette superficie entre tous les habitants de la ville, chacun aurait environ 0,5 m2 — à peine de quoi faire pousser un plant de tomates. La stratégie d’agriculture urbaine prévoit une augmentation de la superficie cultivée de 40 hectares, soit un ajout de 0,2 m2 par personne… De quoi ajouter une dizaine de carottes !

On comprend que la Ville de Montréal ne vise pas l’autonomie alimentaire dans son plan d’agriculture urbaine. D’ailleurs, une étude réalisée en 2020 par le Laboratoire d’agriculture urbaine montre que la production actuelle pourrait seulement combler les besoins en légumes frais de 5 % de la population, et uniquement durant l’été.

Cependant, la pandémie a révélé de nouveaux intérêts et besoins des citoyens pour la production locale et la suffisance alimentaire qui dépassent les objectifs de développement visés par le plan. Bien sûr, plusieurs défis de taille se posent pour agrandir la surface cultivée en ville. Dans son plan, la Ville de Montréal mentionne comme problématiques la rareté des terrains disponibles, leur coût et leur possible contamination. De bonnes raisons d’en maximiser l’utilisation.

Un jardin, plusieurs combats

Si l’on ne peut qu’applaudir la volonté de la métropole de protéger la biodiversité, le choix des pollinisateurs basé sur les services qu’ils rendent est surprenant. Si la Ville de Montréal cherche à protéger la biodiversité pour sa valeur intrinsèque, il serait avantageux de choisir un groupe qui est davantage affecté par les milieux urbains.

Si elle cherche plutôt à permettre une plus grande production agricole citadine, les efforts devraient plutôt être consacrés au réaménagement de l’espace. Les pollinisateurs n’en seraient pas perdants, puisque davantage de jardins bien aménagés seront à leur disposition.

Mais qu’est-ce qu’un jardin bien aménagé pour les pollinisateurs ? Selon une étude réalisée à New York, il faudrait d’abord planter des espèces végétales qui les attirent et prévoir des superficies cultivées d’au moins 600 m2 afin d’offrir un refuge pouvant accueillir une diversité d’espèces et leur offrir des ressources nécessaires. Les données recueillies par cette étude témoignent d’ailleurs du fait que les activités de jardinage contribuent à attirer et à conserver un nombre d’espèces d’abeilles suffisamment important.

Depuis la pandémie, les citoyens ne posent plus le même regard sur leur nourriture, et l’on sent une volonté collective de (re)découvrir le plaisir de regarder pousser des légumes et d’observer les insectes butiner les fleurs. Cela entraînera peut-être un vent de changement écologique et une pression sociale pour accorder plus de place en ville aux végétaux et aux insectes qui nous nourrissent.