Selon une étude portant sur 18 000 jeunes, plus de la moitié présentent des symptômes d’anxiété et de dépression, relatait Josée Blanchette dans sa dernière chronique, qu’elle conclut avec pertinence par « nul n’est une île », titre d’un essai du moine Thomas Merton.

Depuis la pandémie, l’importance accordée à la santé mentale s’est accentuée. Elle figure désormais parmi les principales préoccupations sociales : de l’anxiété à la dépression, des difficultés de concentration aux difficultés d’adaptation sociale, on assiste à une recrudescence de « cas ».

Mais s’agit-il vraiment de problèmes individuels que l’État prend en charge avec ses dispositifs de professionnels de la santé mentale ? Le concept même de santé mentale n’a-t-il pas pour effet d’individualiser des problématiques globales, en renvoyant la responsabilité à l’individu de s’adapter à une société en constante mutation, voire malade ?

À l’émission Sans oser le demander, de France culture, Claude-Olivier Doron, historien et philosophe des sciences, retraçait la naissance du concept de santé mentale et se questionnait sur ses effets. Voici un résumé de ses propos fort éclairants.

Durant la guerre, parmi les combattants, on trouvait ceux qui arrivaient à s’adapter à la violence, aux charniers, aux horreurs sanguinolentes et ceux qui n’y parvenaient pas. C’est ainsi que les premières techniques de thérapie de groupe se développèrent pour soutenir et habiliter les inadaptés. Dès 1949, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) créa une unité de santé mentale. Pour l’OMS, la santé mentale résidait alors dans la capacité de l’individu à s’adapter à son milieu social.

Or, après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu’on commençait à saisir les rouages du nazisme et à attribuer l’adhésion massive et la participation aveugle à l’Holocauste au conformisme social, l’OMS ne pouvait conserver telle quelle sa définition de santé mentale. Effectivement, on comprit que, dans certaines situations, il vaut mieux changer le milieu social que de s’y adapter. L’OMS, ne pouvant se positionner en faveur de la révolution — manière la plus radicale d’opérer un changement de société —, optera pour une définition de la santé mentale exempte de risque de dérive révolutionnaire.

Cette définition prévaut toujours aujourd’hui, soit celle d’un individu équilibré qui réussit à se développer de manière harmonieuse tout en contribuant à la société.

Le marché de la santé mentale

Le concept de santé mentale élaboré par l’OMS orientera les politiques publiques visant à préserver celle des citoyens. Non seulement un arsenal de professionnels verra le jour, mais tout un marché sera aussi créé autour de la santé mentale (des services psychologiques aux applications pour intégrer de saines habitudes de vie, en passant par toute une gamme de produits de santé), sans compter les bénéfices colossaux pour l’industrie pharmaceutique.

Dans une optique de prévention, on ira même jusqu’à pathologiser des problèmes qui ne devraient pas l’être. En effet, un simple mal-être passager, parfaitement normal chez tout individu sain d’esprit, sera rapidement pris en charge et, au nom de la prévention d’un état pathologique émergent, traité comme une pathologie. Détecter un problème là où il n’y en a pas nécessairement place l’individu dans un état d’inquiétude et modifie sa perception de lui-même, ce qui peut aller jusqu’à induire des symptômes.

Une pléthore de politiques publiques et d’approches en ressources humaines sera alors mise en oeuvre. Les inadaptés auront droit à du soutien psychologique en milieu de travail, en milieu scolaire ou autres. La santé mentale définie comme une capacité à s’adapter à des environnements changeants (monde du travail, milieu scolaire, « progrès », etc.) semble avoir pour effet d’individualiser les problèmes.

On tente d’outiller l’individu pour qu’il s’adapte plutôt que de remettre le milieu en question. Par exemple, aux écoanxieux, on proposera une thérapie individuelle, alors que le problème est global. Plutôt que de s’attaquer à la source, ce qui aurait pour effet de fissurer les fondements de notre société, il s’avère moins risqué pour l’ordre établi d’individualiser un problème global.

Il en est de même pour l’anxiété ; on proposera une thérapie, une médication pour faire en sorte que la personne se sente mieux, mais on ne remettra pas en cause le mode de vie induit par une société néolibérale post-moderne qui communique par écrans interposés.

Dans le moule d’une société malade

Dès 1960, Michel Foucault soulevait la question du pouvoir d’instrumentalisation de la psychiatrie et de la psychologie. Le fait qu’elles sont légitimées puisque scientifiques n’est-il pas d’une manière d’assujettir les individus ? demandait-il. Autrement dit, la psychiatrie n’a-t-elle pas pour effet de tenter de normaliser les individus et de les contraindre à rentrer dans le moule d’une société malade ?

Avec le concept de santé mentale, ne dépolitise-t-on pas des questions de société cruciales pour en faire des problèmes individuels ? Il serait grand temps d’ouvrir le débat social et de réfléchir ensemble à ce qui ne va pas dans notre société dont les citoyens que nous sommes, faut-il le rappeler, jouissent d’un mode de vie et d’avancées sociales auxquels très peu d’humains sur Terre peuvent aspirer.

Dans toute l’histoire de l’humanité, nous avons atteint un niveau de confort inégalé, non seulement matériellement, mais aussi dans l’effort physique à déployer pour vivre ou encore dans l’atténuation des souffrances physiques et mentales par une pharmacopée et des avancées médicales toujours plus performantes. Pourquoi donc plus de la moitié de nos jeunes sont-ils aux prises avec ce mal de vivre, à un moment charnière de l’existence où le souffle de liberté qui nous soulève de l’adolescence à l’âge adulte serait censé nous faire mordre à pleines dents et à grosses bouchées dans cette vie que nous avons le privilège de mener comme bon nous semble ?

Ne devrait-on pas chercher les sources de ce mal-être généralisé dans la déshumanisation contemporaine ? Étant donné le manque de liens réels, de rencontres en personne, d’esprit communautaire, la perte de repères et de sens dans un monde postmoderne où tout est désormais possible, la déconnexion de la nature, l’injonction au bonheur alors qu’on ne sait plus reconnaître et apprécier ces moments furtifs de grâce qui nous sont donnés lorsque nous y sommes attentifs, ne devrait-on pas remettre en question nos modes de vie consuméristes et destructeurs, notre asservissement à des technologies qui nous déconnectent de l’espace et du temps bien réels, qui nous emportent à toute vitesse et nous dépassent ?

Il serait grand temps d’enclencher cette révolution vers un changement profond de paradigme, de mettre la hache dans tout ce qui nous déshumanise, de prendre le taureau des changements climatiques par les cornes, de s’attaquer au fléau des écrans et de réinvestir nos énergies dans la présence à l’autre, dans la préservation de la nature, dans la prise en charge collective de nos vies et manières de vivre, et ce, parce que « nul n’est une île ».