Les conseils d’administration de nos établissements d’enseignement sont-ils performants?

Devant les nombreux défis présents dans notre société, tant au niveau national qu’international, les seules paroles qui me viennent à l’esprit sont celles de Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante du monde pour changer le monde ». D’où l’importance d’offrir une formation adéquate, des programmes pertinents et des services pour permettre aux étudiants québécois de devenir des citoyens responsables, ouverts, compétents et bien outillés pour influencer et relever les défis actuels de notre société.

C’est dans ce contexte et à l’image du positionnement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon laquelle « le renforcement des mécanismes et des pratiques de gouvernance est un élément essentiel pour garantir l’efficacité des services publics », que le gouvernement a fait évoluer la gouvernance de nos organisations publiques, dont celle de nos établissements d’enseignement.

Mais est-ce que les modifications apportées à la gouvernance de nos établissements d’enseignement donnent les résultats escomptés ? Pas tout à fait !

Rappelons que la bonne gouvernance d’une organisation incombe avant tout au conseil d’administration (CA). L’approche de gouvernance présentement encouragée est une approche créatrice de valeurs. Elle met à contribution l’ensemble des compétences des administrateurs, qui enrichissent ainsi les décisions de nos établissements. De plus, le rôle du CA ne se limite plus à adopter des budgets, des états financiers et des politiques. Il doit définir les orientations stratégiques, déterminer des objectifs, assurer la mise en oeuvre des actions qui en découlent, puis évaluer les résultats sur la base d’indicateurs ciblés.

Pour les centres de services scolaires (CSS), regroupant le primaire et le secondaire, on a adopté en 2019 la nouvelle Loi sur l’instruction publique qui a remplacé le conseil des commissaires par un CA et intégré des exigences en matière de gouvernance. Pour le réseau collégial, qui compte déjà sur la présence de CA, on constate que la Loi sur les collèges n’a pas toutefois été modifiée depuis 1993.

Le ministre a tout de même transmis, en 2019, des demandes aux présidents des CA pour implanter une bonne pratique de gouvernance, soit la création de trois comités statutaires : gouvernance et éthique, vérification et finances, ressources humaines. Ces comités consultatifs auprès du CA ont la responsabilité générale d’analyser des questions particulières relevant de leurs champs respectifs de compétence.

Pour renforcer la gouvernance de nos établissements et ainsi participer à l’atteinte d’objectifs ambitieux, il faut mettre en place de meilleures pratiques de gouvernance, dont la nomination d’administrateurs indépendants et crédibles et la mise en fonction réelle des trois comités statutaires.

Mais quel est le niveau d’intégration de ces pratiques dans nos établissements ? Devant les constats qui suivent, on remarque que ces pratiques de gouvernance encouragées ne sont pas présentes partout, ou elles le sont à géométrie variable. Il faut s’en préoccuper.

Administrateurs indépendants

Il est important de se trouver en présence d’administrateurs indépendants. Car, comme le précise le professeur Yvan Allaire, président émérite du conseil d’administration de l’IGOPP (Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques), « la vertu première d’un administrateur est son indépendance ». Il faut porter un regard sur les processus de nomination, donc sur la légitimité des administrateurs. De quelle façon les membres ont-ils été mis en nomination et par qui furent-ils élus ?

L’administrateur doit prendre des décisions dans l’intérêt de l’organisation, et non dans son intérêt personnel ou celui de son groupe. La Loi sur l’instruction publique encadre ce processus par Règlement ministériel et on y précise les conditions requises pour devenir membre. On y exclut tout dirigeant ou représentant d’une association représentant les salariés d’un CSS (art. 4).

Dans le milieu collégial, la Loi sur les collèges indique que sept des quinze membres sont nommés par la ministre. Pour les quatre membres du personnel, ils sont élus par leurs pairs. À cet égard, les processus de sélection diffèrent d’un collège à l’autre en fonction de leur règlement institutionnel. On constate que certains sont nommés par l’assemblée syndicale et y sont redevables. Ceci n’assure pas leur indépendance.

Administrateurs crédibles

La présence d’administrateurs crédibles est un fondement d’une gouvernance créatrice de valeurs. La direction et les parties prenantes seront convaincues de la valeur ajoutée du CA s’ils sont en présence d’administrateurs compétents, qui comprennent bien les valeurs et les défis de l’établissement. Dans les CSS, la Loi sur l’instruction publique aurait pu confier au comité de gouvernance et d’éthique la responsabilité d’élaborer un profil de compétences et d’expérience recherchées chez les administrateurs, mais ce n’est pas le cas, dommage.

Pour les collèges, aucune exigence n’a été formulée. Nos établissements d’enseignement ont intérêt à établir le profil collectif d’expérience et de compétences qui devraient être rassemblées au conseil et d’en tenir compte lors du recrutement. D’ailleurs, il serait souhaitable que la ministre, qui nomme sept administrateurs des CA du réseau collégial, prenne en considération cet aspect important.

Comités statutaires

Enfin, une autre pratique encouragée est la mise en place de comités statutaires. Ces comités permettent de répartir le travail de préparation des dossiers entre les membres du CA, qui peuvent s’adjoindre des ressources externes spécialisées. La Loi sur l’instruction publique exige la création de ces comités et en précise le mandat (art. 193,1). Pour le réseau collégial, à la demande du ministre en 2019, des collèges ont répondu positivement et se sont inspirés des outils transmis par le ministère et rédigés par l’IGOPP. En 2023, on constate que seul le tiers des collèges ont implanté ces comités.

Force est de constater que des pas importants ont été franchis pour renforcer la gouvernance de nos établissements d’enseignement. Remercions les administrateurs actuels qui s’impliquent et qui investissent beaucoup de temps et d’énergie.

J’invite donc le gouvernement à poursuivre sa démarche d’amélioration de la gouvernance en allant plus loin et en soutenant les établissements d’enseignement dans la mise en place complète de ces pratiques de gouvernance.