L’État de droit en péril au Pérou

Le Pérou vit depuis décembre dernier une mobilisation sociale intense et sa répression par les forces de l’ordre s’est soldée par la mort d’une cinquantaine de civils jusqu’ici. Alors que des régions du sud du pays demeurent bloquées, la réaction de l’État péruvien témoigne de ses difficultés à respecter les pratiques démocratiques et à garantir les droits de la personne.

Les mobilisations ont émergé en soutien au président aujourd’hui déchu, Pedro Castillo, issu du parti d’extrême gauche Pérou libre. Face à une troisième tentative de destitution de la part d’un parlement hostile et dont plusieurs sièges sont occupés par la droite autoritaire, Castillo a tenté un « auto-coup d’État » en décrétant la dissolution du Parlement sans justification constitutionnelle. Le coup de force a avorté en raison d’un manque de soutien militaire et politique, et le président a été placé en détention préventive pour rébellion et conspiration. La vice-présidente, Dina Boluarte, assure depuis la fonction de présidente.

Les mobilisations en soutien au président déchu ont été durement réprimées par la police et l’armée, notamment à Ayacucho et à Juliaca dans la région andine, faisant une trentaine de morts. Dans ce contexte de violence, alimenté par un racisme de certains acteurs étatiques à l’endroit des manifestants autochtones quechuas et aymaras, les manifestations ont pris de l’ampleur en janvier et en février derniers. Les soutiens de Castillo sont en effet principalement issus de la région andine et des milieux populaire et rural. L’essentiel du pays s’est retrouvé bloqué par des occupations de routes ; les marcheurs ont atteint Lima, la capitale, où ils ont défilé pendant plusieurs jours.

Le malaise démocratique n’est pas nouveau. Depuis 2016, les affrontements constants entre l’exécutif et le législatif se sont traduits par une mise à mal du principe propre aux systèmes démocratiques de la séparation des pouvoirs. Des parlementaires de gauche comme de droite ont manoeuvré pour destituer les présidents, et contrôler le Tribunal constitutionnel, le Protecteur du citoyen et le jury national des élections. Le pays a ainsi vu se succéder trois parlements et six présidents en six ans. L’exécutif et le législatif ont aussi fait l’objet de scandales de corruption à répétition. Alors président, Pedro Castillo a fait face à pas moins de six enquêtes pour corruption.

Ces pratiques ont contribué au discrédit du Parlement, qui souffre d’un taux de désapprobation aussi élevé que 91 %. La présidente Dina Boluarte, elle, est désapprouvée par 78 % des citoyens. Alors que ces acteurs sont tenus responsables de la mort de civils par les protestataires, ceux-ci demandent la convocation de nouvelles élections, une revendication appuyée par plus de 80 % de l’opinion publique. Les parlementaires restent de marbre et refusent cette demande, qui serait pourtant une sortie de crise temporaire digne d’intérêt.

Droits de la personne en péril

L’incapacité de l’État péruvien à trouver une issue démocratique à la crise se traduit par une violence qui a coûté la vie à 49 civils jusqu’ici, selon le Protecteur du citoyen. Le ministère de la Santé a recensé quant à lui plus de 1330 blessés. Les autopsies ont révélé que la plupart des morts avaient été provoquées par des projectiles d’armes à feu, et les vidéos des scènes d’affrontement confirment que les tirs proviennent des forces de l’ordre.

La crise se traduit également par une mise en péril des libertés, notamment de manifestation (usage indiscriminé de gaz lacrymogène par la police sur des manifestants pacifiques), d’expression (impunité des attaques et du harcèlement à l’égard des journalistes), d’association ou de réunion (perquisitions arbitraires et arrestations par les forces de l’ordre au sein de locaux d’organisations politiques de gauche et d’instances universitaires).

Les préoccupations quant à un usage excessif de la force par les forces de l’ordre ont d’ailleurs fusé sur la scène nationale et internationale ; l’Union européenne, les États-Unis et la plupart des pays d’Amérique latine ont fait connaître publiquement leurs critiques et leurs inquiétudes. Les manifestants et les proches des disparus réclament que la vérité soit faite et que les responsables soient jugés.

De son côté, le gouvernement de Dina Boluarte se décharge d’une quelconque responsabilité politique ; tantôt en niant les assassinats, en affirmant par exemple que les manifestants se sont tués entre eux ; tantôt en criminalisant les manifestations en les disant financées par le narcotrafic. Le gouvernement affirme ne pas avoir donné l’ordre de tirer aux forces de l’ordre les jours où les morts se sont produites. Pourtant, la police et l’armée demeurent sous l’autorité de l’exécutif.

À Lima, les parlementaires, tout comme le gouvernement qui a présenté sa feuille de route pour les mois à venir, signalent qu’ils pourraient demeurer au pouvoir jusqu’à la fin de leur mandat, en 2026. Sourde aux demandes d’une forte majorité de Péruviens, la position des gouvernants traduit une crise extrême de la représentation et paraît difficilement tenable dans une perspective d’État de droit.