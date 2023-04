Ma grand-mère était une Dre Guenille

À la ferme de mes parents, dans les années 1950, la mode n’était pas un mot qu’on utilisait, encore moins avec un père bûcheron. Je ne me souviens pas d’être allé dans un magasin pour qu’on m’achète du linge. La seule fois que j’y suis allé, c’est pour acheter un morceau pour le mariage de mon frère. Ma mère tenait à ce que j’aie un habit pour la cérémonie. J’avais à cette époque 27 ans.

Par contre, je me souviens que, pour l’école, elle m’habillait avec du linge du fils au docteur Paradis, pour lequel elle travaillait comme ménagère. Ce recyclage de vêtements n’était pas propre à ma famille. Je me souviens que mes cousins héritaient du linge de leur frère le plus vieux ; les filles faisaient de même. Évidemment, les plus vieux de la famille avaient toujours les habits les « plus neufs ». Parfois, après deux ou trois « recyclages » de vêtements dans la famille, il fallait se rabattre sur d’autres habits pour les plus jeunes… Tout le monde au village se transmettait le linge dans la famille.

Certains auraient été vexés de porter le linge d’un autre, surtout du fils d’un médecin. Pour moi, c’était plutôt une chance. J’étais toujours émerveillé de voir le linge qu’on nous donnait. Cependant, je ne me souviens pas d’avoir « exposé » mon linge de fils du docteur à mes cousins ou à mes compagnons de classe. Les apparences ne m’importaient pas. Peut-être que mes cousins ou mes compagnons le remarquaient, mais jamais ils ne m’en ont dit mot. D’ailleurs, ça m’a pris beaucoup d’années pour apprendre à porter attention — un peu — à ce que je porte. Je pense avoir porté du linge de seconde main jusque dans la trentaine.

Évidemment, avec un pareil mode d’« autorecyclage » des vêtements dans la famille et la parenté, les friperies n’existaient pas dans les années 1950. Le linge « propre du dimanche » était recyclé en linge « propre de l’école » pour terminer son cycle de vie comme linge « propre de travail » parce que trop réparé à la main ou ayant subi des dommages qui n’étaient plus collatéraux…

La récupération élevée au rang d’art

Le cycle du recyclage ne s’arrêtait pourtant pas là. Ma grand-mère Florilda était une spécialiste de la récupération des vêtements qu’on ne pouvait ou ne voulait plus porter. Une bonne partie de la maison de mes grands-parents était inondée littéralement de vieux vêtements et tissus de toutes sortes. Plusieurs de ces vêtements étaient transformés en bouts de linge de différentes formes. Ces bouts de morceaux de tissus pouvaient servir à faire une courtepointe. Elle coupait aussi des lirettes dans de vieux tissus pour tisser des catalognes. Elle avait un vieux métier à tisser. Sa maison était un véritable chantier de récupération de vieux tissus, une usine à triage.

N’est-ce pas un art que de faire de la beauté avec l’irrécupérable ? La beauté n’est pas que pour les musées. On peut rendre le quotidien plus beau malgré la pauvreté des moyens et des matériaux.

Un hiver qu’elle habitait chez nous, elle m’enseigna le « point de croix » sur un carré de poche de patates. Eh oui ! Elle récupérait des bouts de poches de patates trouées pour en faire des coussins. Mieux, sur son conseil, je l’ai décoré avec de la laine récupérée par ma grand-mère qui défaisait les chandails de laine ou autres vêtements pour en récupérer la laine et la réutiliser. Des heures de travail à défaire et à refaire !

Où ma grand-mère avait-elle appris cette technique de broderie qui date du Moyen Âge et d’origine orientale ? Sûrement pas à l’école. Cela devait venir de sa famille. De génération en génération, on s’est transmis au Québec des techniques vieilles de plusieurs siècles.

Aujourd’hui, très peu de personnes s’adonnent à cet art de la récupération. Je dis bien un art à dessein. N’est-ce pas un art que de faire de la beauté avec l’irrécupérable ? La beauté n’est pas que pour les musées. On peut rendre le quotidien plus beau malgré la pauvreté des moyens et des matériaux.

Ces techniques de broderie sont très peu courantes maintenant. Évidemment, on en trouve encore des démonstrations sur YouTube, mais très peu de gens pratiquent cet art au quotidien pour fabriquer des objets qui sont utiles à la vie des gens. À part quelques personnes âgées et surtout des organisations comme les cercles des fermières, qui gardent jalousement ces techniques artisanales en mémoire, notre monde n’a plus le temps de faire de la beauté avec les guenilles.

Un marché mondialisé

On continue cependant à faire du recyclage de tissus. On peut considérer les friperies d’aujourd’hui comme le fruit des surplus d’une société de surconsommation. Mais le cycle de la revente ou du recyclage est plus complexe, il ne s’arrête pas aux friperies du coin, il est mondialisé. Les vieux vêtements sont devenus un marché comme un autre.

Dans mon village natal, il y a une friperie. Ma tante Thérèse, la soeur de ma mère, s’en est occupée pendant des années. Dans un local prêté par la municipalité, elle gérait les dons que les gens du village venaient lui confier pour les donner à d’autres. Elle devait faire le tri. Elle gardait les meilleurs vêtements et revendait les restants. La friperie de ma tante ressemblait aux friperies que j’ai vues en ville, qui récupèrent la crème.

Les vêtements sont maintenant abondants. Alors qu’à une époque, on donnait tout, certaines friperies ont commencé à vendre. Certaines, comme Saint-Vincent de Paul, à Gatineau, par exemple, ont ainsi pu accumuler un capital important, qu’ils ont réinvesti dans la communauté. Or, certaines entreprises privées y ont vu une manière de faire du commerce et de s’enrichir sur le dos de la misère.

La plus populaire, celle qui a changé la culture du don des vêtements au Québec, s’appelle le Village des Valeurs (VV). Une entreprise américaine du nom de Savers, qui a 330 magasins à travers les États-Unis, le Canada et l’Australie. Elle est venue transformer le don en marché compétitif. Le géant américain se sert du don pour exporter 79 % des vêtements et articles achetés. La communauté locale est remplacée par le marché international. Le géant se vante ainsi de faire « vivre » des organismes de charité… Sur 650 millions de livres de matériel acheté par Savers, 513 millions de livres ont été revendus dans une trentaine de pays pauvres à travers le monde.

Nos vêtements usagés voyagent beaucoup de par le monde. En 2015, c’était la Tunisie qui constituait le plus grand centre de tri sur la planète. Plusieurs vêtements retournent même maintenant dans les pays qui les ont produits, comme l’Inde et le Pakistan. En 10 ans, de 2005 à 2015, la valeur des exportations de vêtements usagés a grimpé de 207 %.

Ma grand-mère faisait de même dans sa maison. Elle triait selon des critères bien à elle qui tiennent encore aujourd’hui : le encore à la mode, la qualité, le bon bon, le bon pas bon, le pas rapport, le chiffon et le rebut. Je me demande s’il y avait autant de rebuts qu’aujourd’hui ?

Chose certaine, on pollue plus, lisait-on samedi dans les pages du Devoir sous la plume de Caroline Montpetit. Les modes de fabrication de nos vêtements et les transports qu’on utilise pour leur faire faire le tour du monde contribuent à polluer notre planète. Il faudrait peut-être trouver le temps pour au moins réfléchir aux pratiques de Florilda avant d’étouffer pour de bon sous le poids de nos textiles accumulés et le carbone produit dans le sillage de cette industrie…