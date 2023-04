Catherine Fournier, résister et fleurir

L’immersion dans un parcours « parfait » à travers le système de justice démontre — en tout point dans le documentaire Témoin C.F. — comment ce dernier peut être opprimant et, surtout, déconnecté des réalités vécues par la vaste majorité des victimes, même si — individuellement — certains acteurs peuvent parfois être source de réconfort pour certaines d’entre elles.

Rien ne dépassait chez Catherine Fournier.

Une fois que son identité a été rendue publique, certaines personnes ont tout de même réduit son témoignage à son apparence, voire ont mis en doute la validité de son processus. C’est en cela que son combat est magistral : l’étiquette de « victime » (qu’elle soit imposée ou non) demeure — en 2023 — une immense source de violence.

Une fois que ton histoire est connue, elle ne t’appartient pratiquement plus. Choisir les paramètres de sa dénonciation demeure un immense privilège. En raison des lois actuelles, pour plusieurs jeunes, elle est imposée sans aucune forme de soutien ni d’accompagnement. Dans les petites communautés — où tout le monde se connaît —, dénoncer tout en maintenant la confidentialité est pratiquement impossible.

Pourtant, on exige quand même des victimes qu’elles portent plainte là où l’agression a eu lieu. Dans plusieurs institutions — encore aujourd’hui —, dénoncer entraîne son lot de conséquences : le travail disparaît, des mandats sont retirés ou on se trouve forcé à signer des ententes de confidentialité, sous la contrainte. Lorsqu’on a été historiquement marginalisé et à la croisée de différentes formes d’oppression, le choix du silence est le plus souvent imposé. Idem pour les personnes qui sont sans statut ou qui ont connu l’inceste.

Dans le cas de Catherine Fournier, tous les intervenants impliqués dans son processus (Juripop, CAVAC, SQ, DPCP) lui ont assuré — et répété 1001 fois — que son identité serait protégée, et c’est ce qui l’a convaincue d’aller de l’avant. Cette dépossession est éloquente de l’écart qui subsiste entre ce qui est prévu dans le Code criminel et la « vraie » vie. Entre ce que les lois prétendent pouvoir faire sur papier et comment elles sont interprétées puis appliquées sur le terrain. Tant que la dimension sociologique (et humaine) sera écartée au profit de la « primauté du droit », on va continuer d’entretenir un mythe qui est de l’ordre de l’utopie : Tribunal spécialisé ou non.

Être une bonne « témoin » ou « une mauvaise victime » est l’envers de la même médaille, car ultimement, cette division vise à perdre de vue la nature systémique de ces violences. Prétendre que tous les agresseurs sont systématiquement traduits en justice favorise la culture du silence et de l’impunité, car elle invisibilise comment plusieurs d’entre eux sont à la tête de notre société et possèdent le plein contrôle des différentes sphères de pouvoir. Le silence des élus à l’égard de leurs pairs, qui siègent en tant qu’indépendants (ou non) dans tous les ordres de gouvernement, est criant. Un « mur bleu du silence » existe aussi dans les services de police, avec des dynamiques comparables à celles que l’on trouve dans l’armée.

Même dans le milieu professionnel des avocats, lesquels sont pourtant bien au fait des lois interdisant ce genre de comportements, les signalements qui impliquent une démarche auprès d’instances officielles sont « minimes par rapport aux violences qui ont effectivement eu lieu ». Ce ne sont que 1 % des hommes et des femmes ayant répondu à la question sur le signalement des gestes répréhensibles qui les ont rapportés à la police ou au Syndic du Barreau.

En définitive, ce n’est pas le fait de discuter de sujets difficiles qui nous divise, mais l’action de ne pas en parler ouvertement. Là où on a laissé miroiter l’idée que le processus judiciaire serait réparateur pour toutes les victimes, on a créé un espoir qui est trop souvent déçu. Plusieurs en sortent plus brisées que lorsqu’elles y sont entrées.

En parler, tant sur la place publique que dans les réseaux sociaux, permet de répondre aux tentatives de cloisonnement et d’individualisation de ces actes de violence. Il ne s’agit donc plus d’une série d’actes isolés ; cela expose plutôt la continuité qui existe entre chaque geste de violence à caractère sexuel ainsi que le contexte de banalisation dans lequel ces actes sont commis, voire encouragés.

À l’image des différentes vagues de dénonciation qui ont frappé le Québec ces dernières années, espérons que les critiques constructives de Catherine Fournier fleuriront. Sa résistance nous a donné rendez-vous avec l’Histoire, qu’on le veuille ou non.