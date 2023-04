La proximité comme projet de société

À moins de vivre dans une grotte, personne n’ignore que le manichéisme a sournoisement envahi tous les replis du discours public. Chaque jour apporte sa dose de faux débats qui nous dispensent de penser. Commodément, les positions tombent dans des cases préétablies, l’une favorisée sans nuance, l’autre vilipendée sans appel. Exit le dialogue, bonjour les attaques ad hominem.

Un des derniers sujets clivants recensés : la ville des 15 minutes. Ce concept urbanistique a beau faire florès depuis longtemps, sa transformation en dichotomie tranchée au couteau émerge à peine. Ainsi, la ville des 15 minutes a perdu toutes ses complexités. Elle se résume désormais à un combat émotif dans lequel le bien roule à vélo et le mal en pick-up, ou l’inverse.

Cette situation, qui n’est pas sans rappeler le paradigme des groupes minimaux, illustre à quel point les deux factions se trouvent prises au piège, éternellement engagées dans un conflit stérile. Inutile de préciser que ce tribalisme nuit grandement à l’avènement d’une réflexion mûrie et empathique sur l’essentielle question de la mobilité.

Afin d’éviter l’écueil du combat ville-région, soulignons d’emblée qu’il s’agit de la ville des 15 minutes. Citoyens des régions, soyez rassurés : vos pick-ups peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Toutefois, la banlieue des 45 minutes gagnerait à entamer une sérieuse réflexion. J’en sais quelque chose, j’ai grandi à Laval, fleuron québécois de la culture de l’automobile. Précisons : non pas le Laval des années 1950 avec cinq enfants par bungalow et des rues principales bien vivantes, mais le Laval des années 1990, défiguré par la « bombe » des « centres d’achats » tant honnis par Dédé Fortin. Le courageux maire Boyer s’emploie désormais à réparer les erreurs urbanistiques du passé. C’est tout à son honneur.

La banlieue jouera certainement un rôle clé dans l’équation, car la formule « développement vertical des villes centres + étalement urbain » a atteint ses limites. D’une part, les citadins éprouvent une exaspération compréhensible par rapport à la circulation de transit qui nuit à la quiétude et à la sécurité de leurs quartiers. D’autre part, les banlieusards sont condamnés à dilapider dans le trafic la ressource la plus précieuse qui soit, leur temps.

Pour finir, face à l’augmentation soutenue du nombre et de la taille des véhicules qui sillonnent nos rues, les plus grands perdants sont sans doute les enfants. Leur mobilité indépendante a disparu comme neige au soleil, avec toutes les conséquences que l’on connaît pour leur santé mentale et physique.

Tout le monde gagnerait au change si la proximité devenait la clé de voûte.

Pour y parvenir, le milieu de travail constituera un acteur incontournable. Certes, le télétravail, rarissime legs positif de la pandémie, contribue déjà à diminuer les déplacements. Cela dit, nous devrions tout de même accélérer la création de pôles d’emplois et d’études hors métropole. Saluons d’ailleurs la multiplication des campus satellites qui permet à plusieurs jeunes d’étudier sans s’exiler.

En outre, les négociations qui s’amorcent en santé et qui visent entre autres à flexibiliser le transfert d’ancienneté des fonctionnaires pourraient également s’avérer salvatrices. Après tout, combien d’enseignantes, de policiers ou d’infirmières parcourent des distances ridicules simplement pour conserver leurs avantages sociaux ?

Enfin, il serait peut-être temps de dépoussiérer l’idée esquissée par Richard Bergeron d’instaurer une discrimination positive à l’emploi en fonction du lieu de résidence. Le fondateur de Projet Montréal déplorait jadis le fait que peu d’employés municipaux demeuraient en ville et voyait un triple avantage à embaucher davantage de résidents : proximité, engagement et responsabilité accrus.

Sans surprise, les municipalités joueront un rôle de premier plan dans la marche vers la proximité. Par exemple, grâce à l’autorisation des unités d’habitation accessoires et des logements intergénérationnels, les villes réduisent les distances qui séparent les membres d’une même famille et facilitent grandement la tâche des aidants naturels. Qui plus est, le fait d’abolir les ratios minimums de stationnement dans les noyaux villageois permet une densification douce et un épanouissement salutaire du commerce local.

La question des CPE et des écoles s’avère également incontournable. Dans un monde idéal, les enfants vivraient à quelques pas de ces établissements, et les trajets pour s’y rendre seraient sécuritaires. À ce sujet, il vaut la peine de réitérer que les villes accueilleraient volontiers l’aide de Québec pour mettre en place prestement les aménagements qui s’imposent. Ensuite, rappelons qu’en ce qui concerne l’octroi des places en CPE, le retrait du critère de proximité évoqué plus tôt cette année constituerait une erreur patente.

Au cours des dernières années, de nombreux cas de construction d’écoles et de CPE ont plongé les villes dans des controverses, faute d’acceptabilité sociale. À cet effet, Québec devrait entendre l’appel de l’administration Plante qui réclame une certaine latitude dans l’application des normes de construction en milieu urbain. C’est vrai pour Montréal, mais ce l’est tout autant pour l’ensemble des zones urbaines de la province.

La proximité ne doit surtout pas incarner une guerre à l’auto. Il s’agit plutôt d’un rempart contre l’atomisation et la sédentarisation qui nous guettent, d’un catalyseur communautaire dont nous avons vivement besoin.