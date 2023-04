Là où on brûle des livres, on brûle des vies

L’autrice est professeure adjointe à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Perspectives féministes en relations internationales (PUM) et a écrit Perdre le Sud (Écosociété).

Il y a quelques semaines, des nationalistes hindous sont entrés dans une bibliothèque musulmane de l’est de l’Inde pour n’y laisser que des cendres et de la vitre cassée. Lorsque des mots disparaissent, des histoires sont détruites, des vies sont saccagées.

Les autodafés, du latin actus fidei (acte de foi), visent à détruire des livres par le feu, souvent dans une démonstration publique. Ils résultent la plupart du temps d’une censure liée à une opposition politique ou religieuse à des idées que lesdits livres abordent. Certains les appellent aussi libricides, bibliocaustes ou bibliocasties. En langue vernaculaire, et ce au moins depuis l’Inquisition espagnole et portugaise, le terme « autodafé » est devenu synonyme d’exécution par le feu de livres, mais aussi d’êtres humains jugés hérétiques.

Détruire par le feu

En Chine, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Qin Shi Huang, le premier empereur de la dynastie Qin, utilisait déjà cette technique pour détruire des écrits liés à Confucius. Il s’agit d’un des plus anciens autodafés de livres répertoriés. Selon des récits, il aurait également enterré vivants 460 lettrés confucéens.

Prêchant contre la corruption morale, le prédicateur italien Jérôme Savonarole organisa en 1497 un « bûcher des vanités » à Florence. Il invita quiconque à jeter bijoux, maquillage, miroirs, livres immoraux et vêtements provocateurs dans un bûcher collectif pour se débarrasser du poids de la vanité.

Durant la conquête espagnole du Mexique aux XVe et XVIe siècles, les religieux espagnols ont périodiquement détruit les écrits des civilisations maya et aztèque. L’objectif était de détruire des pensées qu’ils associaient aux démons. En 1530, l’évêque de Mexico de l’époque, Juan de Zumárraga, a lancé l’autodafé de tous les écrits et idoles trouvés dans les maisons royales aztèques.

Lors de la Révolution française de 1789, des paysans ont également profité des soulèvements pour détruire des registres féodaux (ou livres terriers) dans les châteaux seigneuriaux. Durant cette période, les révolutionnaires ont également détruit quelque 8000 livres à Paris, et jusqu’à quatre millions dans l’Hexagone. L’une des victimes de cet autodafé fut l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dont la bibliothèque contenait près de 50 000 livres imprimés et 7000 manuscrits.

Des étudiants nazis firent la même chose dans plusieurs villes universitaires le 10 mai 1933, en incendiant environ 25 000 livres qu’ils considéraient comme « non allemands » (principalement écrits par des personnes juives ou des libéraux). Leur liste de censure incluait notamment des oeuvres de Bertold Brecht, de Heinrich Mann, d’Ernst Gläser, d’Erich Kästner et d’Ernest Hemingway.

Les jeunes suivaient le leadership du régime nazi, qui confisqua lui-même les collections de nombreuses bibliothèques et librairies et de nombreux entrepôts d’éditeurs. Joseph Goebbels, ministre nazi de la Propagande et de l’Instruction publique, déclara alors devant une foule de 40 000 personnes à Berlin, en mai 1933, des slogans comme « Non à la décadence et à la corruption morale ! » et « Oui à la décence et à la moralité dans la famille et dans l’État ! ».

Un autodafé moderne

Le mois dernier, des nationalistes hindous ont incendié la bibliothèque de l’école musulmane Madrassa Azizia dans le village indien de Bihar Sharif. Ils célébraient ainsi de manière incendiaire le festival Ram Navami, une fête pieuse hindoue soulignant la dévotion à la figure de Rama.

Une partie de l’histoire de cette communauté a été brûlée avec les livres de la bibliothèque, fondée il y a plus de cent ans. Les instigateurs de cet autodafé ont détruit une bibliothèque comprenant près de 5000 livres, dont des exemplaires du Coran, mais aussi des manuscrits précieux écrits à la main et des livres datant du siècle passé. Un garde de sécurité de Madrassa les aurait entendus scander « Jai Shri Ram » (« Saluez le Seigneur Ram »). S’armant d’armes plutôt que de chants pieux, des processions d’hindous ont également attaqué des magasins, des foyers et des structures religieuses musulmanes un peu partout au pays.

Ce saccage représente un coup de plus pour cette minorité ostracisée, qui habite pourtant un pays qui vient au troisième rang pour ce qui est de la concentration de personnes musulmanes. L’élection de l’ultranationaliste hindou Narendra Modi en 2014 a insufflé une vague de violence xénophobe dans le pays, surtout dans l’État du Gujarat, à majorité musulmane, qu’il a dirigé de 2001 à 2014. Soit dit en passant, il s’agit de l’État d’où ma famille est partie il y a plus d’un siècle pour fuir la pauvreté et l’oppression et s’installer à Madagascar. Les musulmans restés du côté indien après la partition entre l’Inde et le Pakistan ont toujours été marginalisés par la majorité hindoue.

Modi, chef du Bharatiya Janata Party (Parti du peuple indien), reconnaît de moins en moins toutes les religions dans le pays, principe pourtant fondamental de la Constitution indienne. L’hindouisme devient de facto la religion non seulement majoritaire, mais dominante, persécutant les musulmans, mais aussi les chrétiens.

Les autodafés sont souvent précurseurs de plus de violence. Quelques années après un incendie de livres lors de la fête nationaliste de la Wartburg en 1817, le poète juif allemand Heinrich Heine écrira, comme une prophétie : « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. » Ses livres furent, comme des milliers d’autres, détruits 100 ans plus tard par le régime nazi.