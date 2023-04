Le lourd fardeau de la vigilance

Au Québec, en 2023, les femmes ne peuvent que demeurer vigilantes. Dans tout ce qu’elles entreprennent et dans tous les milieux dans lesquels elles travaillent, celles-ci portent un lourd fardeau. Ce texte se veut un cri du coeur et un rappel des obstacles systémiques parfois oubliés auxquels font face les membres du sexe longtemps dominé. On pourrait penser qu’être femme, en 2023, est chose facile, mais on se trompe.

Il y a quelques semaines, je passais une soirée avec des femmes juges des cours supérieures du Québec et de l’Ontario, des femmes ayant des carrières toutes plus inspirantes les unes que les autres. Alors que je discute avec l’une d’elles, je lui explique que j’envisage de travailler un jour au sein de la magistrature. Je profite de l’occasion pour lui demander ce qu’elle conseillerait à une jeune juriste qui a de grandes ambitions. Elle me répond que je dois rester vigilante, sur mes gardes et alerte à comment on me traite dans mon milieu de travail. Elle me rappelle qu’être femme vient avec son lot d’obstacles et de difficultés intrinsèques.

Je comprends son propos et je suis bien consciente de la pertinence de son conseil, mais je ne peux m’empêcher de ressentir une certaine frustration. On m’avertit d’emblée qu’avancer dans mon milieu sera plus difficile que pour mes confrères. Avant même qu’ils ne commencent leur carrière, est-ce que l’on met en garde les hommes contre les obstacles systémiques auxquels ils feront inévitablement face ? Demande-t-on parfois aux hommes de rester vigilants quant aux changements sociaux et comment ceux-ci affecteront leurs droits ?

Depuis que je suis toute petite, on me présente les pionnières du mouvement féministe, des femmes ayant pavé le chemin des luttes qui nous permettent aujourd’hui de (presque) vivre à égalité avec les hommes. Chaque année, le 8 mars, nous nous rappelons que la montagne sur laquelle nous nous tenons, nous la devons aux sacrifices de celles avant nous. Nous célébrons ces précieux gains dont nous sommes si fières.

Gains précaires

Or, ces gains, nous les savons bien précaires. Comme femmes, nous vivons dans la crainte constante que nos droits nous soient enlevés. En plus de porter le plus souvent le fardeau familial sur nos épaules, de devoir redoubler d’efforts afin que l’on nous prenne au sérieux, il faut également rester alerte au climat sociétal, aux changements législatifs et jurisprudentiels afin de nous assurer que nos gains ne nous soient pas enlevés. On nous apprend depuis notre plus jeune âge qu’il ne faut jamais tenir nos droits pour acquis, qu’il faut rester vigilantes. On nous explique pourquoi le mouvement féministe est encore d’actualité et pourquoi nous n’avons pas le luxe de souffler. Nous continuons d’avoir un lourd fardeau à porter.

Le climat actuel m’inquiète, notamment en raison de l’influence de ce qui arrive de l’autre côté de la frontière. Au moment de l’invalidation du décret Roe v. Wade, comme bien des femmes de partout au pays, j’ai pleuré. J’ai pleuré d’indignement. J’ai pleuré de colère. J’ai pleuré pour toutes les femmes aux États-Unis qui se sentent à présent désemparées. Un vrai retour aux années 1980 ; ma nièce âgée de deux ans qui vit en Floride (État qui vient d’ailleurs d’adopter une loi « extrême et dangereuse » antiavortement dénoncée par la Maison-Blanche) accompagne maintenant sa maman dans les marches pro-choix.

Ma nièce aura moins de contrôle sur son corps que sa maman et sa grand-maman. Bien que nous vivions au Canada, il est faux de penser que nous sommes à l’abri de ce genre de recul. Le climat américain donne une voix aux groupes pro-vie canadiens, qui sont bel et bien financés et actifs. Il n’est pas impossible qu’un futur gouvernement conservateur avec à sa tête Pierre Poilievre (qui, ne l’oublions pas, a été élu chef du parti avec 60 % d’appui de députés antiavortement) ne tente de restreindre l’accès à l’avortement.

En 2023, 34 ans après le combat mené par Chantale Daigle, combat parfois tombé dans l’oubli collectif, et 50 ans après l’invalidation Roe v. Wade, on constate un grave retour en arrière. Contrairement à la croyance populaire, le droit à l’avortement n’est jamais solidement acquis. Nulle part. Il faut rester vigilantes. Il a suffi que la Cour suprême américaine rouvre la question pour que le débat explose à nouveau au Canada. Cela me préoccupe. J’entendais une amie me dire il y a quelques semaines que si l’on constate le même retour en arrière au Canada, elle lâcherait tout et se consacrerait à temps plein au militantisme. Je crois que nous sommes plusieurs à nous dire la même chose. Il faut rester vigilantes. Tous les jours, constamment vigilantes. C’est notre fardeau.

Est-ce que c’est ce qui nous attend toute notre vie ? J’ai bien peur que oui.