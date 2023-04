Pour une IA responsable au service de l’intérêt public

Depuis cinq ans, la communauté de recherche au Québec se mobilise, tout comme d’autres communautés à travers le monde, pour comprendre, accompagner, orienter et répondre aux inquiétudes que soulèvent les avancées des systèmes d’intelligence artificielle (IA) pour la société. Ces inquiétudes se cristallisent depuis les dernières semaines autour des nouvelles avancées de l’intelligence générative, avec l’émergence de modèles tels que ChatGPT. Les répercussions de ces modèles sur les arts, la culture et le divertissement commencent à percer l’imaginaire du grand public et cela devrait nous alerter.

Nous nous réjouissons, dans ce contexte, de constater une plus grande sensibilisation des acteurs à l’égard des effets sociétaux de l’intelligence artificielle et d’un appel à plus d’encadrement. Il est important d’inverser le pouvoir détenu par un petit groupe d’industries en vue d’un rééquilibrage nécessaire, et ce, pour le bien du public. Les nombreux appels à l’action, articles et reportages qui circulent dans la sphère publique témoignent d’un intérêt certain pour les développements technologiques. Les travaux en IA et leurs effets dépassent l’échelle du local et transcendent les différentes réalités géopolitiques.

Face à ce défi, nous avons la chance, au Québec, de bénéficier d’un écosystème dynamique à l’écoute de ce qui se passe sur le plan mondial. Nous disposons de deux piliers essentiels à un développement que nous voulons éthique et responsable en ce qui concerne l’IA. D’une part, les recherches produites en IA, au sein de nos instituts et centres de recherche, figurent parmi les plus innovantes et reconnues dans le monde. D’autre part, un écosystème de recherche interdisciplinaire, intersectoriel et pionnier s’est développé, plaçant les sciences humaines et sociales au coeur d’une riche réflexion accompagnant ces développements technologiques.

Compte tenu de la grande complexité des questions soulevées par le développement et l’utilisation de l’IA, ces deux piliers se révèlent incontournables et interdépendants et leur collaboration, une condition sine qua non.

Dès 2019, le Québec a fait preuve de vision en soutenant la création d’un Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA) financé par les Fonds de recherche du Québec. Cette structure de recherche rassemble une communauté de plus de 240 chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines dans la production de connaissances sur les impacts sociétaux et éthiques qui sont soulevés par les développements technologiques.

Par cette démarche, le Québec s’est positionné comme un leader en proposant un modèle interdisciplinaire de prise en charge collective des tensions autour du développement de l’IA en ouvrant un espace inédit de collaboration entre la communauté de recherche scientifique, la société civile, les acteurs publics, l’industrie et les développeurs.

Dans l’intérêt public

Aujourd’hui, les bénéfices tout comme les risques de l’IA sont grands et nécessitent une pluralité de regards, une ouverture, une humilité et un désir de travailler en commun pour améliorer les conditions de vie et notre mieux-être, dans l’intérêt public. L’interdisciplinarité est essentielle aux défis posés par les développements de l’IA, et cette multiplicité de regards se révèle nécessaire ; chacun apportant sa pierre à cet édifice d’un développement que l’on souhaite tous responsable et soutenable.

À l’image d’un iceberg, les débats publics s’interrogent principalement sur la partie visible de l’IA et sont liés à des aspects principalement techniques : l’opacité des algorithmes et des mécanismes de paramétrage, la protection des données utilisées. Ces questions fascinent par leur complexité et demeurent un mystère pour les citoyennes et citoyens.

Mais de nombreuses autres questions se posent et doivent faire surface plus largement, tant l’IA a et aura des répercussions dans toutes les sphères de la société. Comment l’IA transformera-t-elle durablement le travail et les conditions des travailleurs ? Comment l’éducation doit-elle évoluer et se saisir de ces nouvelles occasions technologiques ? Quelle place pour la culture et l’identité des groupes dans la généralisation de ces systèmes ? Quels impacts auront ces technologies sur l’information et la démocratie ?

Les différentes applications de l’IA présentent aussi des enjeux transversaux importants pour notre société : la représentation et les biais, la discrimination, la modération, le filtrage, la sécurité et le contrôle de ces systèmes ou encore la surveillance de masse, mais aussi la question de la justification sociale de ces outils et leurs effets sur l’environnement.

Il nous apparaît important de rappeler qu’une communauté de recherche est mobilisée et travaille dans une perspective critique et interdisciplinaire à comprendre les tenants et les aboutissants de ces développements en vue d’éclairer la décision publique et les populations. En somme, oui, le développement de l’IA nous préoccupe, nous interpelle et, certainement, nous concerne tous.

Il est temps de démontrer notre capacité collective à se saisir de ces préoccupations qui font surface depuis plusieurs années, dans l’intérêt public. Nous appelons à une collaboration plus étroite entre le milieu de la recherche, les développeurs, l’industrie et la société civile pour soutenir les décideurs publics dans la gouvernance et la régulation de l’IA en plaçant les êtres humains et la biosphère au centre des débats.

* Ont aussi signé ce texte :

Shin Koseki, Professeur adjoint, Université de Montréal

Nadia Naffi, Professeure adjointe, Titulaire de la Chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique – Banque Nationale, Université Laval

Marc-Antoine Dilhac, Professeur de philosophie, Chaire Canada-Cifar en IA (éthique), Université de Montréal

Steve Jacob, Professeur de science politique et titulaire de la Chaire de recherche sur l’administration publique à l’ère numérique, Université Laval

Christian Levesque, Professeur, HEC Montreal

Allison Marchildon, Professeure, Université de Sherbrooke

Philip Jackson, Professeur, Université Laval

Karim Benyekhlef, Professeur, Directeur du Laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal

Dave Anctil, Professeur, Collège Jean-de-Brébeuf

Aude Motulsky, Professeure, Université de Montréal

Colette Brin, Professeure, Université Laval

Nathalie de Marcellis-Warin, Professeure, Polytechnique Montréal

Véronique Guèvremont, Professeure, Titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Faculté de droit, Université Laval

Daniel Weinstock, Professeur, Faculté de droit et Département de philosophie, Université McGill

Bryn Williams-Jones, Professeur de bioéthique, École de santé publique, Université de Montréal

Guillaume Macaux, Directeur adjoint, Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique

Céline Castets-Renard, Professeure, Titulaire de la Chaire de recherche de l’université d’Ottawa IA responsable à l’échelle mondiale, Université d’Ottawa

Philippe Després, Professeur titulaire, Université Laval

Marie-Christine Therrien, Professeure titulaire, École nationale d’administration publique

Pierre-Luc Déziel, Professeur de droit, Université Laval

Karine Gentelet, Professeure agrégée, Université du Québec en Outaouais

Jacqueline Corbett, Professeure titulaire, Université Laval

Simon Coulombe, Professeur agrégé, Université Laval

Joé T. Martineau, Professeure agrégée d’éthique organisationnelle, HEC Montréal

Lubna Daraz, Assistant Professor, Université de Montréal

Melanie Bourassa Forcier, Professeure Titulaire, Université de Sherbrooke

Samuel Tanner, Professeur, École de criminologie, Université de Montréal

Hazar Haidar, Professeure adjointe, Programmes en éthique, Université du Québec à Rimouski

Thierry Warin, Professeur titulaire, HEC Montréal

Renée Bourassa, Professeure titulaire, Université Laval

Serge Lacasse, Professeur titulaire de musicologie, Faculté de musique, Université Laval

Christian Gagné, Professeur titulaire, Université Laval

Xavier Parent-Rocheleau, Professeur adjoint, HEC Montréal

Pamela Lirio, Professeure agrégée, Université de Montréal

Foutse Khomh, Professeur, Titulaire de Chaire en IA Canada-CIFAR, Polytechnique Montréal

Normand Roy, Professeur, Université de Montréal

Benoît Dupont, Professeur, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Cybersécurité, Université de Montréal

Elaine Mosconi, Professeure, Directrice du Centre de recherche Createch sur les organisations intelligentes, Université de Sherbrooke

Sylvain Auclair, Professeur, Cégep de Sainte-Foy

Pierre Pluye MD PhD, Professeur titulaire, Université McGill

Serge Kablan, Professeur, Université Laval

Michel R. Bouchard, Directeur général CIMMI, Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI)

Andréane Sabourin Laflamme, Professeure de philosophie, Cégep André-Laurendeau/Doctorante, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Cégep André-Laurendeau, Université de Sherbrooke

Francisco Antonio Loiola, Professeur titulaire, Université de Montréal

Isabelle Lacroix, Professeure agrégée, Université de Sherbrooke

Eric Paquet, Professeur, département des sciences animales, Université Laval

Vincent Gautrais, Professeur titulaire, Titulaire de la Chaire LR Wilson en droit du commerce électronique – CRDP, Université de Montréal

Simon Collin, Professeur, Université du Québec à Montréal

Jean-François Ethier, Professeur et clinicien-chercheur, Université Sherbrooke

Samuel Fournier St-Laurent, Conseiller en recherche et innovation pédagogique, Collège Ahuntsic

Christine Balagué, Professeur des Universités, Institut Mines-Télécom

Jean-François Gagné, Chercheur, CÉRIUM

Philippe Besse, Professeur émérite, Université deToulouse – INSA

Marc-Antonin Hennebert, Professeur titulaire, HEC Montréal

Gregor Murray, Professeur, Directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT), École de relations industrielles, Université de Montréal

Johane Patenaude, Professeure titulaire et chercheure, Université de Sherbrooke

Usef Faghihi, Assist Professor, University of Quebec at Trois-Rivieres

Martin Cousineau, Professeur adjoint, HEC Montréal

Martin Trépanier, Professeur titulaire, Polytechnique Montréal

Antoine Legrain, Professeur de Mathématiques appliquées, Polytechnique Montréal

Pierrich Plusquellec, Professeur agrégé, Université de Montréal

Marguerite Mendell, Professeur distinguée émerite, Université Concordia

David Grondin, Professeur de communication, Université de Montréal

Tanya Chichekian, Professeure adjointe, Université de Sherbrooke

Frédérick Bruneault, Professeur, Cégep André-Laurendeau / UQAM

Mathieu Dupuis, Professeur agrégé, Département des relations industrielles, Université Laval

Esli Osmanlliu, MD, MSc, FRCPC, Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM)

Julie Gramaccia, Professeure adjointe en Communication, Université d’Ottawa

René Audet, Professeur titulaire, Université Laval

Samira Rahimi, Assistant Professor, McGill

Guy Paré, Professeur, HEC Montréal

Hugo St Louis, Professeur, Cégep de Saint-Hyacinthe

Diane-Gabrielle Tremblay, professeure titulaire, université Téluq

Alain Vanasse, Md, PhD, Université de Sherbrooke

Christopher Isaac Larnder, Professeur, CEGEP John Abbott

Gaëlle Cachat-Rosset, Professeure adjointe, Université Laval

Julien Voisin, Professeur, Université Laval

Marie-Pascale Pomey, Professeure titulaire, Faculté de médecine et École de santé publique, Université de Montréal

Karoline Truchon, Professeure agrégée, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Patrick Lecomte, Professeur, Université du Québec à Montréal

Benoît Lamarche, Directeur scientifique, Centre NUTRISS, Université Laval

Camille Grange, Professeure, HEC Montréal

Danièle Bélanger, Professeure titulaire, Titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales, Université Laval

Caroline Rhéaume, Médecin de famille et chercheure clinicienne, MD, Ph.D., Université Laval

Caroline Lequesne Roth, Maître de conférences HDR, Université Côte d’Azur

Abdoulaye Anne, Professeur, Fondements et pratiques en éducation, Université Laval

Jacques Corbeil, Professeur, Université Laval

Audrey Laplante, Professeure agrégée, Université de Montréal

Bruno Poellhuber, Professeur titulaire, Directeur académique du Centre de pédagogie universitaire, Université de Montréal

Christine Tappolet, Professeure titulaire, Université de Montréal

Marie Laberge, Professeure, Université de Montréal

Manuel Morales, Professeur agrégé, Université de Montréal

Richard Khoury, Professeur agrégé, Université Laval

Jean-Pierre Béland, Professeur titulaire en éthique, Université du Québec à Chicoutimi

Sylvie St Onge, Professeure titulaire, HEC Montréal

Justin Lawarée, Professeur adjoint en management public, École nationale d’administration publique

Simon Duchesne, Professeur titulaire, Département de radiologie et médecine nucléaire, Université Laval

Elsa Rousseau, Professeure adjointe, Université Laval

Marcelin Joanis, Professeur titulaire et économiste, Polytechnique Montréal

Emmanuelle Marceau, Professeure de philosophie, Cégep du Vieux Montréal, Professeure associée en bioéthique, École de santé publique, Université de Montréal

Anne Guichard, Professeure titulaire, Université Laval

Janvier Ngnoulaye, Enseignant chercheur, Université de Yaoundé 1

Vincent Pasquier, Professeur, HEC Montréal

Otilia Holgado, Professeure, Université de Sherbrooke

Ma’n H. Zawati, Professeur adjoint, Directeur exécutif Centre de génomique et politiques, Université McGill

Isabelle Henrion-Dourcy, Professeure titulaire, Université Laval

Jessica Eynard, Maître de conférences en droit privée et sciences criminelles, Université Toulouse Capitole

Yannick Dufresne, Professeur agrégé, Titulaire de la chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques, Université Laval

Jocelyne Kiss, Professeure agrégée, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), École de design, Université Laval

Daniel J. Caron, Professeur, Titulaire de la Chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles, École nationale d’administration publique

Sébastien Tremblay, Professeur, Université Laval

Anne-Sophie Hulin, Professeure de droit, Titulaire de la chaire Justice sociale et Intelligence artificielle, Université de Sherbrooke

Pascale Lehoux, Professeure titulaire, Université de Montréal