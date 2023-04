Je suis un élève d’Émilie Bordeleau

Dans Le chemin de l’école (Leméac), j’ai raconté que « j’ai eu la chance de ne pas être formé par des pédagogues », ayant fréquenté pendant trois ans une école de rang dans laquelle une vingtaine d’élèves de la première à la septième année mangeaient à la même table, chacun selon son appétit, les quelques plats bien préparés par une brave fille de la campagne : le français (comptines à l’appui : « jamais on n’a vu-u-u, jamais on ne verra-a-a, une petite souris-i-i dans l’oreille d’un chat-a-a »), le calcul (tantôt des pommes, tantôt des cerises), la géographie (n’oubliez pas que la Terre est ronde même si elle est plate sur la mappemonde et sous vos pas), l’histoire (qu’on oubliait au profit des arbres et des champs tout autour) et le petit catéchisme (le bien et le mal, Dieu invisible, mais partout).

Après, ce fut, au village, l’école des frères qui reprenaient les mêmes matières en y ajoutant le sport, puis le cours classique, où les professeurs n’avaient aucune formation professionnelle, mais continuaient d’apprendre passionnément ce qu’ils enseignaient. Émilie et ses semblables, qui n’avaient suivi aucun cours « de didactique de la science et de la technologie, ni de cours d’univers social, […] de psychologie de l’enfant d’âge préscolaire et primaire, de philosophie et de fondements de l’éducation » (« Le retour d’Émilie Bordeleau dans nos écoles ? » dans Le Devoir du 5 avril), m’ont conduit, moi qui n’aimais pas l’école, jusqu’à l’université, où j’ai fini par enseigner.

Et comment expliquer que mes parents, formés par d’autres Émilie et qui avaient tout juste une sixième année, pouvaient écrire ces rares lettres que je relis parfois, tout étonné de n’y trouver aucune faute d’orthographe et de syntaxe ?

Depuis des années, on déplore la piètre qualité du français écrit, l’augmentation du taux de décrochage, la pénurie d’enseignants ; on multiplie les réformes, en consultant les « sciences de l’éducation », et personne ou presque n’ose poser la question : est-il possible que ceci explique cela, que le remplacement d’Émilie par des spécialistes de l’enseignement explique en grande partie l’ignorance des élèves ? Comme l’écrit Lise Bissonnette, « 20 ans de réforme pour arriver à une maîtrise du français inférieure à ce qu’elle a toujours été » (Entretiens, Boréal).

Comment peut-on enseigner ce qu’on ignore, ne maîtrise pas ? Comment expliquer, par exemple, qu’à l’université les élèves en éducation ne pouvaient suivre un simple cours d’introduction à la littérature québécoise, qu’on a dû créer pour elles et eux une version allégée de ce cours ? La réponse est simple : ces élèves, égarés dans le champ des sciences cognitives, n’avaient pas assez de temps à consacrer à l’étude des matières de base.

Normand Baillargeon, philosophe cultivé à qui on doit une réflexion soutenue et approfondie sur le système d’éducation, croit qu’on ne s’appuie pas sur les bonnes données probantes issues des sciences de l’éducation ; il se peut, je demande à être convaincu. Si jamais on crée, comme il le réclame, une seconde commission Parent, il faudra non pas revoir les objectifs de démocratisation de l’éducation, mais d’une façon ou d’une autre « la professionnalisation de l’enseignement » qui accompagnait celle-ci et qui lui a été néfaste. Comment ne pas juger l’arbre à ses fruits ? « Les résultats sautent aux yeux, écrit Christian Rioux. Mais nos experts persistent à ne rien voir. Il faudrait pour cela déloger l’idéologie qui règne en maître dans les sciences de l’éducation » (« Le temps des bilans » dans Le Devoir du 17 mars).

Il faudrait aussi revoir notre conception de l’éducation, dont sont victimes les enseignants et les élèves, qui privilégie la quantité au détriment de la qualité, la rapidité plutôt que la lenteur : tout apprendre et très rapidement pour ne pas que cela coûte trop cher et qu’on laisse à la pensée le temps de rêver à ce que pourrait être ce monde si on cessait de le presser comme un citron.

Des têtes bien faites plutôt que bien pleines, des classes plus petites et des tâches moins lourdes pour que les enseignants et les élèves puissent apprendre à cheminer librement entre les mots et les choses, entre l’école et le monde dont ils se sentent peu à peu responsables. « L’éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité » (Arendt).

Pour que l’enseignant puisse assumer cette tâche, il faudrait « des études de base, très simples, où l’enfant apprendrait qu’il existe au sein de l’univers […] on lui apprendrait assez du passé pour qu’il se sente relié aux hommes qui l’ont précédé […] on essaierait de le familiariser à la fois avec les livres et les choses […] on lui donnerait de simples notions de morale […] ». Émilie, sans avoir lu Yourcenar, répondait au programme éducatif de celle-ci et correspondait bien à l’image de l’être que la spécialité, dit Einstein, n’a pas encore « transformé en machine utilisable » : quelqu’un qui « acquiert un sentiment, un sens pratique de ce qui vaut la peine d’être entrepris, de ce qui est beau, de ce qui est moralement droit ».

Je le sais bien, le monde a changé, mais lorsque les pédagogues seront à leur tour remplacés par de vrais robots, il faudra peut-être se souvenir d’Émilie.