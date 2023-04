Le droit, la justice et la santé mentale (4) – La Commission d’examen

Ce texte clôt une série de quatre textes cherchant à démystifier le droit et les pratiques judiciaires relatifs à la santé mentale. Il braque les projecteurs sur les rouages de la commission d’examen.

Les dispositions du Code criminel visent à ne pas punir des personnes qui, en raison de troubles mentaux, ne peuvent présenter de défense ou engager leur responsabilité criminelle. Elles visent à trouver l’équilibre entre la protection de la société et des droits des personnes concernées.

Le droit criminel prévoit deux mécanismes en santé mentale. Le premier concerne les personnes accusées qui sont inaptes à subir leur procès parce qu’en raison de troubles mentaux, elles ne sont pas en mesure d’assumer leur défense ou de mandater leur avocat. L’inaptitude à subir son procès mène à la suspension des procédures en attendant le retour de l’aptitude ; elle peut mener à un abandon des poursuites si elle est permanente. Le second mécanisme concerne les personnes qui, au moment de commettre une infraction, n’étaient pas en mesure de distinguer le bien du mal en raison de troubles mentaux. N’ayant pas eu l’intention de commettre l’infraction, leur responsabilité criminelle ne peut être engagée.



Le suivi administratif de la commission d’examen

En l’absence de verdict de culpabilité, les personnes inaptes à subir leur procès et criminellement non responsables pour cause de troubles mentaux ne peuvent recevoir de sentence. Les personnes jugées inaptes à subir leur procès peuvent faire l’objet d’une détention en milieu hospitalier ou d’une libération conditionnelle. Quant aux personnes jugées criminellement non responsables, elles peuvent également être libérées inconditionnellement. La décision dépend du risque qu’elles représentent pour la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant et qui doit être important, de même que leur état mental, leur réinsertion sociale et leurs autres besoins.

Ces mesures sont de nature administrative : elles ne sont pas liées à l’infraction, mais plutôt à la situation des personnes, qui est évaluée tous les douze mois par la commission d’examen, un tribunal administratif spécialisé qui siège en formation de trois commissaires — avocat, psychiatre et travailleuse sociale ou psychologue. La commission rend sa décision à l’issue d’une audience où le ou la psychiatre traitant de la personne visée présente son évaluation du risque et fait des recommandations. La décision est mise en application dans le milieu hospitalier, par l’équipe traitante.

Spécificités québécoises

Au contraire des autres provinces où les commissions d’examen sont composées de membres spécialistes du domaine de la santé mentale, le Québec a choisi de créer la sienne au sein du Tribunal administratif du Québec, chargé de trancher les litiges entre des organismes étatiques et les citoyens. À part les psychiatres, les autres commissaires n’ont pas nécessairement d’expertise dans le domaine et ils siègent pour d’autres types de dossiers, ce qui met en question la réelle spécialisation de la commission.

Le nombre de personnes suivies par la Commission d’examen du Québec augmente régulièrement. En 2022, on en comptait 1962. En comparaison, 1653 et 268 personnes étaient suivies par les commissions ontarienne et britanno-colombienne. Cette situation s’explique notamment par un nombre de verdicts de non-responsabilité criminelle plus élevé au Québec qu’ailleurs. Les crimes violents représentent 6 % des verdicts de non-responsabilité au Québec, 10 % en Colombie-Britannique et 15 % en Ontario.

Au Québec, les audiences de la Commission d’examen durent en moyenne une heure et il n’est pas rare que le rapport psychiatrique, principale preuve au dossier, ne soit disponible qu’au moment de l’audience, laissant peu de temps aux personnes concernées et à leurs avocats d’en prendre connaissance. Si les personnes visées sont le plus souvent présentes, seulement 65 % d’entre elles sont représentées par un avocat, une proportion dépassant 95 % en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les décisions de la Commission d’examen du Québec sont conformes aux recommandations des psychiatres dans 83,5 % des cas ; elles sont plus restrictives dans 10 % des dossiers. Les recherches démontrent qu’à infractions égales, les personnes déclarées criminellement non responsables sont trois fois plus souvent détenues, et pour des périodes plus longues, que les personnes condamnées. Au Québec, le temps moyen passé sous l’autorité de la Commission d’examen est de sept ans.

Comparativement aux décisions des commissions ontarienne et britanno-colombienne, les décisions de la Commission d’examen du Québec sont moins argumentées juridiquement et font rarement référence aux décisions de la Cour d’appel ou de la Cour suprême du Canada. De même, seulement 2 % des décisions québécoises ont fait l’objet d’un appel dans les dernières années, la proportion étant de 16 % en Ontario et en Colombie-Britannique.

Or, l’appel est un recours essentiel lorsque des droits fondamentaux sont en jeu, comme le démontrent les débats de nature constitutionnelle et les changements de pratiques que les décisions de la Cour d’appel de l’Ontario ont provoqués. Ces constats troublants mettent en question le sérieux accordé à la pratique du droit en santé mentale au Québec, dans un contexte où le volume de dossiers judiciaires ne cesse d’augmenter et où les services ne cessent de diminuer.