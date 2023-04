Le droit, la justice et la santé mentale (3) – L’autorisation de soins

Ce texte fait partie d’une série cherchant à démystifier le droit et les pratiques judiciaires relatifs à la santé mentale. Il s’intéresse plus précisément à l’autorisation de soins.

L’autorisation de soins est un mécanisme juridique civil permettant d’imposer un traitement contre la volonté d’une personne. Au contraire d’une ordonnance, l’autorisation est donnée par le tribunal à un établissement de santé ou un médecin d’accomplir un acte autrement illégal, soit transgresser le droit de refuser des soins. Le critère ici est l’aptitude à consentir à ses soins et il n’est possible d’imposer un traitement via l’autorisation de soins que pour une personne mineure ou une personne majeure inapte à consentir à ses soins.

L’autorisation de soins ne visait pas à l’origine la santé mentale, le concept d’inaptitude à consentir aux soins étant beaucoup plus large. Dans la pratique cependant, elle est utilisée principalement pour imposer des traitements psychiatriques et, dans une moindre mesure, pour intervenir auprès de personnes aînées.

Consentement aux soins et santé mentale

Le consentement aux soins est la pierre angulaire de la relation entre les personnes soignées et soignantes. Il implique de la part des soignants de transmettre une information complète au sujet de l’état de santé et des soins proposés, et la capacité pour les personnes soignées de la comprendre et de pouvoir exprimer leur volonté, y compris un refus de traitement. Cette volonté doit être respectée, même si elle implique des conséquences dramatiques comme un décès. Ce principe de base s’applique à toutes et tous, peu importe l’état de santé. L’âge pour consentir aux soins au Québec est 14 ans.

Lorsqu’une personne nécessitant des soins n’est pas en mesure d’y consentir, que ce soit temporaire ou définitif, le consentement pourra être donné de manière substituée suivant les mêmes termes par une personne proche d’elle — un membre de la famille par exemple.

L’autorisation du tribunal devient nécessaire dans trois cas de figure. D’abord, dans le cas où la personne qui peut donner le consentement substitué refuse les soins de manière injustifiée ou est indisponible. Ensuite, pour forcer une personne mineure de 14 ans et plus à recevoir des soins qu’elle refuse. Finalement, pour forcer à recevoir des soins une personne majeure inapte à consentir à ses soins qui refuse catégoriquement des traitements requis par son état de santé, peu importe le consentement substitué. C’est ce dernier cas de figure qui fait l’objet de la majorité des décisions judiciaires.

L’autorisation de soins, une exception québécoise

Les demandes d’autorisation de soins sont déposées à la Cour supérieure par les établissements de santé et impliquent le plus souvent les psychiatres traitants des personnes concernées qui sont les témoins principaux aux audiences. Les personnes concernées peuvent être représentées par avocats, présenter de la preuve et des arguments juridiques.

Dès les premières décisions d’autorisation de soins dans les années 1990, les tribunaux ont choisi de retenir le test approuvé par l’Association des psychiatres du Canada pour déterminer l’aptitude à consentir aux soins et qui comprend notamment la reconnaissance de sa maladie et les effets de la maladie sur la capacité à consentir. Ce test avait été vivement critiqué en raison des liens qu’il crée entre déni et inaptitude, et entre certains symptômes de maladies psychiatriques et inaptitude. Les recherches démontrent en effet que les tests utilisés pour évaluer l’aptitude à consentir aux soins déterminent directement le profil des personnes considérées comme inaptes.

Dans les années 1990, les demandes étaient peu nombreuses et visaient une année de soins forcés. Elles étaient régulièrement rejetées par la Cour. Mais à partir des années 2000, et surtout après 2008, les requêtes se multiplient et des tendances se dessinent : les demandes incluent de plus en plus souvent l’usage de la force pour être mises en œuvre, de même que la possibilité d’héberger la personne contre son gré ou encore de déterminer son lieu d’hébergement ; elles sont de moins en moins précises quant aux traitements ; elles sont de plus en plus longues : la moyenne est actuellement de trois ans, mais elles atteignent parfois cinq ans.

En même temps que se dessinaient ces tendances, les pratiques ont également évolué : les personnes visées sont de moins en moins présentes à leurs audiences et de moins souvent représentées ; les requêtes sont de plus en plus souvent accueillies (dans 96 % des cas), même quand elles ne correspondent pas aux critères légaux, par exemple lorsqu’elles concernent des personnes aptes.

Il faut savoir que le Québec est la seule juridiction permettant d’imposer d’aussi longues périodes de soins forcés sans aucun mécanisme de révision. Or cette pratique en dit plus sur la société québécoise que sur l’état de santé mentale de la population, qui n’est certainement pas plus inapte qu’ailleurs. Pourquoi tant de contraintes et de contrôle, si ce n’est qu’en raison de l’absence structurelle de services, du fonctionnement du système de santé en mode gestion de crise et de la négligence systémique des droits.