Le droit, la justice et la santé mentale (2) – Les gardes

Ce texte fait partie d’une série cherchant à démystifier le droit et les pratiques judiciaires relatifs à la santé mentale. Il a pour objet précis les trois types de gardes : préventive, provisoire et en établissement.

Les gardes sont les seuls mécanismes juridiques civils spécifiquement relatifs à la santé mentale. Bien qu’elles se déroulent en milieu hospitalier, elles visent uniquement l’arrêt d’agir et non le traitement, et le critère permettant de les mettre en oeuvre est le danger pour soi ou autrui. Les personnes sous garde conservent leur droit de consentir aux soins.

Gardes préventive, provisoire, en établissement

Il existe trois types de garde. La première, la garde préventive, permet à un médecin de contraindre une personne présentant un danger grave et immédiat pour elle-même ou autrui à rester à l’hôpital pour au plus 72 heures. La personne peut s’être présentée d’elle-même à l’hôpital, avoir été emmenée par des proches, les policiers ou les ambulanciers.

La garde provisoire ou requête d’évaluation psychiatrique est une demande présentée à la Cour du Québec visant à forcer une personne à être gardée dans un établissement de santé pour y subir une évaluation psychiatrique. Elle peut être présentée par toute personne ayant un intérêt pour la personne concernée — un professionnel, un proche, un voisin — ou par un établissement de santé pour une personne sous garde préventive. À moins que la personne ne soit déjà hospitalisée, l’ordonnance délivrée par le tribunal est exécutée par les policiers. L’ordonnance permet de faire deux évaluations psychiatriques, mais si une de ces évaluations conclut que la personne ne représente pas de danger, elle doit être libérée.

Lorsque les deux évaluations psychiatriques concluent à la présence d’un danger pour soi ou autrui, l’établissement présente dans les deux jours une requête pour garde en établissement à la Cour du Québec. Les ordonnances sont typiquement de 30 jours, mais peuvent être de 60 ou 90 jours. À l’issue de ce terme, ou lorsque la personne ne représente plus de danger, elle doit être libérée.

Un processus judiciaire expéditif

Les gardes provisoires et en établissement sont ordonnées à l’issue d’un procès civil lors duquel la personne visée par la demande peut être représentée par avocat, présenter de la preuve et faire des arguments. Or, bien que la pratique diffère selon les districts, elles sont bien souvent absentes à leur audience — c’est le cas des deux tiers des personnes dans le district de Montréal — même si les juges ont formellement l’obligation de les entendre.

Les psychiatres ayant fait les évaluations étant systématiquement absents, le juge se retrouve fréquemment avec pour seule preuve les formulaires très courts utilisés pour les évaluations avec des cases à cocher et quelques lignes de texte. Les faits qui y sont décrits ont généralement été rapportés par des tiers — proches, policiers, etc. — et ne sont pas vérifiables.

Les personnes visées, qui se présentent régulièrement au Palais de justice sans avocat, se font solliciter dans les couloirs en contravention du Code de déontologie des avocats qui interdit l’exploitation de personnes vulnérables. Car la pratique à volume en santé mentale peut être payante. Ainsi, en 2021, un avocat a agi dans 605 dossiers en matière de garde en établissement, ce qui lui a permis de facturer 156 600 $ à la Commission des services juridiques.

La préparation de la défense est compliquée par le contexte d’urgence, et elle a régulièrement lieu quelques minutes avant les audiences. Alors que le nombre de demandes est en constante augmentation, les décisions judiciaires se prennent rapidement — en moyenne 14 minutes dans le district de Montréal, mais il n’est pas rare que les audiences durent cinq minutes. Elles ordonnent les gardes dans plus de 95 % des cas.

Il y a plus de 20 ans, lorsque le gouvernement avait créé ces mécanismes, il s’était engagé à en réviser le fonctionnement dans les 10 ans, ce qui n’a pas été fait. Des enquêtes du Protecteur du citoyen, du ministère de la Santé et des Services sociaux, des milieux communautaires et universitaires ont démontré que leur application est déficiente tant dans le milieu hospitalier que judiciaire, notamment quant au respect des délais et aux droits des personnes. Ces constats sont préoccupants, doivent être pris au sérieux et être considérés dans le débat social actuel.