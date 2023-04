Pour un cursus scolaire plus vert

Comme vous devez le savoir, Monsieur le Ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, les enjeux environnementaux ne sont que très peu abordés tout au long de la scolarité des jeunes, du préscolaire à la fin du secondaire, alors que ce sont des sujets essentiels.

C’est en faisant ce constat que le comité Éducation aux enjeux environnementaux s’est formé il y a un an pour entamer une consultation auprès des jeunes de la cinquième année du primaire jusqu’au collégial.

Le résultat est clair : il faut entamer une révision du cursus scolaire, en débutant par une révision du programme de science et technologie, afin d’actualiser certains contenus abordant les problématiques étudiées et confirmées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qu’il s’agisse par exemple de bouleversements climatiques, de perte de biodiversité, de santé des océans ou de qualité de l’air.

Nous pensons que ces changements doivent être prescriptifs à tous les niveaux d’enseignement. Ce constat, ce sont 1580 élèves et étudiants qui le font. Il s’agit de 70,3 % des élèves sondés au primaire, de 59,6 % au secondaire et de 70 % au collégial. Ils pensent tous que les écoles devraient offrir plus d’enseignements relatifs aux problématiques environnementales.

De plus, nous observons qu’un nombre important de répondants disent ressentir de l’anxiété par rapport à ces questions. Près de 70,1 % au primaire, 72,7 % au secondaire et 96,8 % au collégial affirment se sentir inquiets. Ils perçoivent également un manque d’informations et d’outils pour gérer ces sentiments. Il faut donc en déduire que le manque actuel de formation ne fera, à long terme, qu’empirer le niveau d’anxiété chez la population, et le sentiment d’impuissance qui l’accompagne bien souvent.

Vous le savez comme nous, Monsieur le Ministre : il y a urgence à agir. Et c’est dans ce contexte que nous partageons ces résultats avec vous. Nous pensons qu’il est essentiel de réviser le programme de science et technologie, du préscolaire jusqu’à la dernière année du secondaire. Notre comité a réfléchi à des solutions, et c’est pourquoi il nous semble important de vous rencontrer afin de discuter de ces résultats et de l’enseignement offert aux jeunes Québécois.