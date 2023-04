Retour sur l’occupation syndicale de Sept-Îles

Un demi-siècle déjà. Des événements inattendus, souvent désignés comme l’occupation syndicale de Sept-Îles. Certes, plusieurs ont cherché à tout oublier. On peut sans hésiter y inclure les milieux qui détenaient le pouvoir, tant en coulisses qu’officiellement. D’autres, bien qu’engagés dans l’action syndicale, se sont trouvés mal à l’aise lors de certains débordements et ont ensuite pris une distance par crainte ou par incertitude. Certaines personnes ne peuvent pas oublier, parce qu’elles portent définitivement dans leur chair les traces de la violence ou même vivent avec la disparition d’un proche. Plusieurs, par contre, cherchent à ne pas oublier et veulent plutôt décoder la signification et la portée profondément sociale de ces événements.

Selon Jacques Rouillard (Le syndicalisme québécois), les grévistes bloquent la ville pendant deux jours à Sept-Îles. Il fait ainsi référence au blocage de la route 138 par les ouvriers de la construction le 10 mai 1972 au matin, tant à l’ouest qu’à l’est, la seule voie d’accès terrestre. En général, les historiens du syndicalisme minimisent ces événements, évoquant une action de deux jours alors que la ville a été sous le contrôle syndical entre le 10 et le 17 mai. C’est donc une semaine après le blocage de la route que l’ensemble des salariés syndiqués sont retournés au travail, les ouvriers de la construction et les syndiqués du secteur public étant les derniers à le faire.

Un événement a particulièrement retenu l’attention des commentateurs : l’impact de la voiture-bélier qui a foncé dans l’attroupement de manifestants derrière le palais de justice. Le vocabulaire utilisé indique des compréhensions différentes de ce geste. Pour les uns, il s’agit d’un « chauffard » en panique. Selon ce type d’interprétation, tout se serait passé accidentellement : un geste maladroit de la part d’un chauffard plus ou moins maître de sa conduite ! Selon d’autres, nous avons plutôt affaire à un « antisyndicaliste notoire ». D’après cette deuxième interprétation, il s’agirait plutôt d’un geste délibéré et volontaire. Une « tragédie » donc, qui dépasse la nature d’un « accident dramatique ». Ce geste s’apparente alors beaucoup plus à un « attentat ».

Il est très généralement évoqué que ce drame a déstabilisé l’action de ce front commun élargi de Sept-Îles. En effet, certains ont tôt fait d’évoquer que c’est à cause de l’action syndicale que ce drame est survenu. Si l’on doit admettre que des travailleurs syndiqués peuvent manifester de la violence, il s’agit très rarement de gestes à l’encontre des personnes. Les gestes que l’on peut qualifier de violents visent plutôt des objets représentant des institutions ou encore des entreprises. Il s’agit donc de gestes de portée plutôt symbolique qui répondent, dans bien des cas, à un cumul de frustrations ou à des formes de violence institutionnelle.

Beaucoup d’écrits qui rappellent cette action particulière s’appuient sur des sources secondaires et ont tendance à la relativiser. Par contre, d’autres récits s’appuient sur des sources premières, c’est-à-dire les acteurs de cette action collective. C’est le cas de celui de Jean-Marc Piotte qui, le premier, a enquêté auprès de ces témoins et acteurs au cours des deux années qui ont suivi les événements, tout en les situant dans un contexte particulier.

Le magazine Vie ouvrière de juin 1982, tout en se référant au récit de Piotte, poursuit le travail de ce dernier en s’appuyant également sur les témoins-acteurs. Les textes de cette parution sont d’ailleurs en grande partie des récits de ces témoins ou encore ceux d’autres militantes et militants qui se sont inscrits dans la mouvance de cette action sociale lancée par le Front des travailleurs unis (FTU) de Sept-Îles. Le récit de l’occupation de la ville est précédé de diverses contributions qui situent le contexte historique et social du milieu, y compris les luttes pour l’organisation des syndicats et leur reconnaissance. La question autochtone y est aussi soulevée, tout particulièrement le sort réservé aux Innus dans le processus de dépossession de leur territoire et des ressources qui s’y trouvent. Le numéro est complété par une section qui rapporte certaines avancées au cours des 10 années qui ont suivi l’occupation, tant sur le plan syndical que du côté de l’émergence du mouvement populaire et communautaire, des actions étudiantes et du mouvement des femmes.

Ce dossier de Littoral poursuit donc, 50 ans plus tard, la réflexion sur la signification et la portée de ces événements, un épisode qui a eu un avant et un après, un prélude social avec le FTU, et une continuité avec les luttes sociales sous d’autres formes ou avec des stratégies nouvelles dans divers secteurs. Cette démarche s’appuie sur les connaissances à la fois pratiques et réflexives des acteurs et témoins directs de ces actions collectives. En effet, nous considérons que ces acteurs sociaux, très généralement mis de côté au profit des acteurs dominants, doivent être entendus et mis de l’avant, pour comprendre les transformations et innovations sociales qui ont suivi et qui sont rattachées à leurs luttes.

