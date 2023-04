Trop difficile, l’accord des participes passés?

L'auteur est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

L’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), et sa vice-présidente, Alexandra Pharand, viennent de présenter au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, un projet de réforme de la règle de l’accord des participes passés afin d’y supprimer, disent-ils, « les exceptions ». Ce projet fait partie des solutions qu’ils proposent « pour l’amélioration du français écrit ».

Les motifs allégués pour justifier cette réforme sont toujours les mêmes dès qu’on s’attaque à la langue ou à l’orthographe : d’une part, elles seraient l’une comme l’autre vieillottes et dépassées. Il faudrait à toute force les faire évoluer. « Au même titre que dans une langue, il y a des mots qui apparaissent en fonction de l’usage, il y a des mots qui disparaissent parce que ça ne correspond pas à la réalité des locuteurs », indique ainsi Alexandra Pharand dans une entrevue accordée au journal 24 h, dans laquelle elle ajoute que « certaines règles de participes passés nous viennent tout droit du XVe siècle », ce qui semble à ses yeux suffire à constituer en soi une hérésie ou une absurdité.

D’autre part, ces règles seraient trop compliquées : elle estime ainsi « à 80 heures le temps nécessaire pour apprendre aux élèves québécois les règles de l’accord du participe passé », avant de conclure : « C’est tellement de temps qui pourrait être réinvesti de meilleures façons. »

Je n’enseigne pas pour ma part au secondaire, mais ce chiffre de 80 heures me laisse franchement pantois. A priori, si les élèves savent repérer le complément direct dans une phrase ainsi que les pronoms compléments qui se retrouvent syntaxiquement le plus fréquemment devant le verbe, enseigner cette règle demande tout au plus 15 minutes ; davantage, si on y inclut les verbes pronominaux, mais certainement pas 80 heures !

Ce chiffre sorti de nulle part me semble être une pure exagération rhétorique destinée à convaincre un public compatissant, qui imaginera volontiers de pauvres enfants penchés des heures durant sur leurs pupitres à trimer comme des bons pour mémoriser et appliquer des règles absconses, archaïques et qui ne correspondent pas à leur « réalité ». Espérons qu’on n’appliquera pas la même logique aux règles des mathématiques et de la physique, certaines pas si simples pourtant, et dont quelques-unes — horresco referens ! — remontent à Archimède ou à Pascal…

Mais rassurons-nous, il n’y a que la langue française qui est habituellement visée par ce procès en archaïsme et en complication. Je n’ai jamais lu que les professeurs d’anglais proposaient de réduire la liste des verbes irréguliers ou de rendre l’orthographe lexicale de la langue de Shakespeare plus phonétique, ou que ceux de mathématiques voulaient simplifier la trigonométrie ! Étonnamment, il n’y a que le français que l’on se croit en droit de transformer, de simplifier, de malmener. Les efforts que demande son apprentissage sont toujours de trop. À ce compte, il faudrait bien supprimer également le pronom relatif « dont » que les élèves ont notoirement du mal à utiliser correctement, uniformiser les conjugaisons, abolir le subjonctif, etc.

Clarté et précision

Cela ne veut pas dire toutefois que l’on doive s’opposer à toute réforme de l’orthographe. Pas plus que la langue, l’orthographe n’est bien entendu fixée une fois pour toutes. Le croire serait tout aussi absurde que de considérer qu’on peut la bouleverser parce qu’on l’estime trop compliquée. Mais si l’on veut réformer l’orthographe, il faut procéder avec prudence, consulter grammairiens et linguistes, historiens de la langue notamment ; il faut aussi avoir de bonnes raisons de le faire et pas seulement avancer l’argument simpliste que ça ne correspond plus à la « réalité » des jeunes.

À cet égard, l’un des exemples que donne Mme Pharand est éclairant. Elle croit défendre sa cause en faisant remarquer que, dans la phrase suivante : « La mort de l’homme que j’ai tant désiré. », il est difficile de repérer le complément direct placé avant le verbe et donc de savoir comment accorder le participe passé. Faut-il l’accorder avec « l’homme », « que j’ai tant désiré », ou alors avec « sa mort », « que j’ai tant désirée » ? Cet exemple révèle justement que, loin d’être inutile, cet accord du participe passé avec le complément direct du verbe permet de lever l’ambiguïté potentielle de cet énoncé.

C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles cette règle de l’accord avec avoir s’est maintenue depuis le XVIe siècle. Ce serait aussi une réponse qu’elle pourrait faire aux élèves qui, selon un article de La Presse+, ne comprennent pas « pourquoi on l’accorde comme ça ». Elle pourrait ajouter que cette complexité de l’orthographe française n’est ni fantaisiste ni insensée, mais qu’elle est motivée par un idéal de clarté et de précision de la langue écrite qu’il convient de cultiver.

Rêvons un peu : elle pourrait même aller jusqu’à leur dire que les grammairiens d’autrefois n’étaient ni des imbéciles ni d’infâmes dictateurs imposant aux usagers de la langue des règles parfaitement arbitraires, mais des personnes pour la plupart honnêtes et souvent érudites qui, comme nous-mêmes, essayaient de rendre l’orthographe du français plus logique et plus cohérente ; d’un cours sur l’orthographe grammaticale, elle ferait ainsi une leçon de respect pour ces êtres humains du passé.