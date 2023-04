De l’importance d’une solide formation à l’enseignement

L’actuelle pénurie de personnes enseignantes dans nos écoles et les diverses solutions proposées pour la résorber ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, en particulier depuis l’annonce par l’Université TELUQ d’une hausse des admissions dans son nouveau programme (DESS) en éducation préscolaire et en enseignement primaire (EPEP).

D’un côté, on prétend que la formation offerte aux personnes déjà titulaires d’un baccalauréat disciplinaire est trop longue et qu’un DESS de 30 crédits pourrait répondre aux besoins actuels de l’école et des élèves. De l’autre, on pense qu’une formation de plus longue durée répond mieux aux besoins de ces personnes, en particulier en ce qui a trait à la formation pratique (stages), en plus de s’assurer qu’elles auront développé les nombreuses compétences professionnelles en enseignement permettant de relever les défis qui les attendent à l’école.

Rappelons d’abord à quel point les personnes enseignantes sont importantes. Au quotidien, l’influence qu’elles exercent sur les élèves est considérable. Une personne enseignante oeuvrera en moyenne une trentaine d’années dans le réseau scolaire. Ainsi, une bonne enseignante ou un bon enseignant exercera une influence positive durant une très longue période sur des centaines d’enfants. Dans un tel contexte, il apparaît crucial de ne pas expédier ni bâcler leur formation avant l’obtention du brevet d’enseignement, qui doit valider que la personne enseignante a reçu une formation complète assurant le développement de ses compétences professionnelles au seuil attendu pour exercer sa profession.

Rappelons ensuite que les enfants, surtout au préscolaire et au primaire, sont des êtres fragiles et malléables. Ce sont de véritables éponges qui absorbent tout ce à quoi on les expose. Précipiter la formation des personnes enseignantes, qui sont responsables de leur instruction, de leur socialisation et de leur qualification, augmente plusieurs risques : risques liés aux valeurs que ces adultes véhiculent, à leur éthique professionnelle, à leur sens de la justice ; risques d’une stagnation de la profession et de la reproduction de modèles pédagogiques inadéquats ; risques que l’on enseigne des conceptions fausses et que l’on évalue mal les progrès des apprenants.

Risques sécuritaires, aussi, non seulement physiques (expérimentations scientifiques en laboratoire), mais aussi psychologiques (estime de soi, saines habitudes de vie, etc.). Négocier à la baisse les attentes de formation à l’égard des personnes enseignantes pourrait donc être fort coûteux, humainement et économiquement, et ce, pendant très longtemps.

Former une personne enseignante, cela prend du temps et cela doit se faire dans un contexte adéquat. L’enseignement est une activité humaine et relationnelle exigeante qui requiert proximité, présence attentive et compétence, toutes ces choses que l’on ne peut développer autrement qu’en coprésence, par des modes interactifs et résolument réflexifs, et après avoir accumulé un important bagage de connaissances théoriques, éprouvées par la recherche, permettant de faire les bons gestes dans des situations exigeantes, délicates, diverses et changeantes.

Les facultés d’éducation ont déjà proposé des solutions pour faire face à la pénurie de personnel enseignant. Par exemple, l’UQAM a mis en place dès 2020 un programme de formation en EPEP à temps partiel permettant la conciliation travail-famille-études. L’UQAM et d’autres universités offrent aussi, depuis près d’une décennie, des maîtrises qualifiantes pour l’enseignement au secondaire, accessibles aux personnes qui possèdent déjà un baccalauréat disciplinaire. Les facultés planchent aussi depuis quelques années sur des scénarios de formation en plusieurs étapes qui mettent les futures personnes enseignantes au travail, dans les classes, avant même le terme de leur formation initiale.

Les facultés d’éducation offrent aussi de l’accompagnement sous la forme de formations continues, s’adressant à quiconque souhaite améliorer ses compétences professionnelles en enseignement et s’outiller pour mieux soutenir les élèves. Mais pour suivre ces formations, il faut que les écoles puissent déployer des conditions favorables et des ressources appropriées (dont des personnes suppléantes dans les classes) qui leur font cruellement défaut, en raison de la pénurie. C’est un cercle vicieux dont il faudra bien sortir un jour !

Les facultés d’éducation seront certainement enclines à répondre favorablement aux demandes claires du ministère de l’Éducation en mettant en place des formules innovantes, comme un accompagnement à plus long terme des personnes enseignantes en insertion professionnelle. Mais diminuer les attentes de formation pour répondre à une crise à court terme, alors que la profession enseignante ne cesse de se complexifier, cela ne constitue certainement pas une solution durable au double problème de la qualité de l’enseignement et de la constitution d’une solide relève enseignante.