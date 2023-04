Le droit, la justice et la santé mentale (1)

Les dernières semaines ont été chargées en événements et en discussions au sujet de la santé mentale et de la justice, et des voix s’élèvent pour réclamer plus de surveillance des personnes ayant reçu un verdict de non-responsabilité criminelle et des modifications au Code criminel. Mais qu’en est-il vraiment ? Des changements législatifs permettraient-ils d’éviter des drames ?

Si des meurtres ont été commis dans les derniers mois par des personnes libérées sous conditions par la Commission d’examen, il ne faut pas oublier que l’association entre violence et maladie mentale n’est pas démontrée, au contraire, les personnes souffrant de troubles mentaux étant plus souvent victimes qu’autrices de violence.

L’objectif de cette série de textes est de démystifier le droit et les pratiques judiciaires relatifs à la santé mentale pour mettre en perspective le recours aux pratiques coercitives en psychiatrie.

Les droits en santé mentale

Les mécanismes juridiques relatifs à la santé mentale datent des années 1990. C’est par les réformes du Code criminel (1992) et du Code civil du Québec (1994) que les gouvernements fédéral et provincial ont façonné le droit actuel. Dans les deux cas, les législateurs étaient préoccupés par les violations des droits des personnes déclarées aliénées par une cour criminelle ou placées sous cure fermée (internées) dans les hôpitaux. Ces réformes arrivent après des années de revendications de groupes comme la Commission des droits de la personne, et de recherches démontrant de longues privations de liberté.

Dans la foulée de ces réformes, le gouvernement fédéral crée une partie sur les troubles mentaux dans le Code criminel et confie l’encadrement et les décisions relatives aux accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non-responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à des tribunaux administratifs, les commissions provinciales d’examen. Le gouvernement provincial crée deux mécanismes distincts : les gardes, qui permettent de détenir une personne contre son gré dans un hôpital, et l’autorisation de soin permettant l’imposition d’un traitement. La décision sur les gardes est prise par la Cour du Québec, alors que celle sur les soins est prise par la Cour supérieure.

Tant à Ottawa qu’à Québec, les législateurs sont convaincus que le fait que les décisions seront dorénavant prises par des tribunaux permettra de limiter les abus et de protéger les droits civils et judiciaires.

Pratiques psychiatriques coercitives

Il faut dire que le passé des asiles québécois n’est pas glorieux. Entre l’ouverture du premier asile en 1871 et le début de la première vague de désinstitutionnalisations en 1961, le nombre de lits psychiatriques par 1000 habitants a explosé et les séjours psychiatriques se sont substantiellement allongés.

Les études menées à l’époque ont démontré que les personnes séjournant dans les asiles québécois y étaient contraintes, l’hospitalisation libre n’y existant pratiquement pas, et que les soins y étaient rudimentaires. À la même période, le Québec détenait également le record du nombre de personnes déclarées aliénées par un tribunal criminel et placées en détention.

La désinstitutionnalisation s’annonçait comme un tournant dans l’histoire des pratiques psychiatriques au Québec, avec le développement de ressources communautaires devant mettre fin à des décennies d’institutionnalisation. Or la réalité est tout autre. Les services dans la communauté ou à domicile sont pour le moins mal financés et insuffisants. Les services sociaux, notamment l’aide aux personnes et aux familles, sont aujourd’hui moribonds.

Alors que le nombre de lits hospitaliers en psychiatrie est souvent présenté comme insuffisant, il est un des plus élevés des pays occidentaux, avec 2,5 lits pour 1000 habitants au Québec contre 1,2 en Allemagne, 0,8 en France, 0,3 au Canada et 0,2 aux États-Unis. Le régime d’assurance public ne couvre pratiquement que les frais liés aux consultations médicales et aux médicaments, ce qui rend largement inaccessible la psychothérapie et valorise peu les pratiques alternatives.

Le système de soin en santé mentale n’a donc pas connu la réforme en profondeur annoncée et, sans surprise, le recours à la coercition y reste fréquent et le nombre de personnes judiciarisées ne cesse d’augmenter. Entre 2015 et 2020, le nombre de requêtes pour garde en établissement et de personnes sous commission d’examen a augmenté de 29 % ; l’augmentation est de 45 % pour les autorisations de soins.

Or les recherches montrent que les personnes judiciarisées en santé mentale vivent disproportionnellement dans la pauvreté, voire en situation d’itinérance, et sont multijudiciarisées en santé mentale, mais aussi en protection de la jeunesse, en matières pénale et de logement. Ces contacts judiciaires sont anxiogènes et imposent d’importantes contraintes aux personnes dont la vie est dictée par de multiples ordonnances judiciaires. Ces constats sont inquiétants et remettent en question tant les objectifs que les incidences sociales de la judiciarisation en santé mentale.

À lire mardi : Le droit, la justice et la santé mentale (2) – Les gardes