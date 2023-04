Barbada et les perroquets de la droite américaine

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, elle est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

Ces derniers temps, les drags sont sur toutes les lèvres — et force est d’admettre qu’elles s’en prennent plein la gueule. Alors que Barbada roule sa bosse tranquillement depuis 2016, une heure du conte prévue à la bibliothèque de Sainte-Catherine a dû être déplacée en secret pour échapper à des manifestants le 2 avril dernier. Que s’est-il donc passé entre-temps ?

Baltimore, 2019. Julia Beck se fait expulser d’un comité LGBTQ+ de la ville en raison de sa position anti-trans. Invitée par Tucker Carlson à s’exprimer à Fox News, la femme, lesbienne, résume sa pensée ainsi : les femmes sont biologiquement différentes des hommes. Si des hommes peuvent se déclarer femmes, des hommes prédateurs le feront afin d’accéder à des espaces strictement féminins. Toutes les femmes et filles sont donc à risque. À preuve, cette détenue transgenre non opérée qui a violé des femmes en prison. Cette position, en adéquation avec les projets de loi anti-trans déposés dans certains États depuis 2016, permet à Carlson et consorts de réaffirmer une des lignes de leur discours : « trans » égal « prédateur ».

Beck expose aussi à Carlson sa pensée sur le sigle LGBTQ+ : selon elle, les lettres « LGB » réfèrent à la sexualité, « leur réalité est biologique », alors que le « T » renvoie à l’identité de genre, qui « ne repose pas sur une réalité biologique ». Un éditorial de la revue Nature paru l’année précédente a beau rappeler le consensus scientifique voulant que le genre est un spectre et qu’il faut cesser de classer les gens sur la base de leur anatomie ou de leurs gènes, « LGB » et « T » ne devraient pas être englobées dans le même sigle, selon Beck, qui refuse en outre de désigner les personnes trans ou non-binaires par leurs pronoms choisis.

De la musique aux oreilles de Fox News et de la droite, qui feront beaucoup de millage sur ces affirmations. Les personnes transgenres sont « contre nature » ; un genre ne s’autodétermine pas ; les pronoms qui ne correspondent pas à ce qu’on a entre les jambes sont une hérésie.

Idéologie de genre, groomers et cie

En 2020, le vent continue de tourner, alors que des politiciens comme Ron DeSantis combattent sans relâche ce qu’ils appellent « l’idéologie de genre ». Enseigner l’existence de la transidentité ou de la non-binarité aux enfants est selon eux un endoctrinement de masse qui menace tous les petits Américains. Après les personnes trans qui menacent « toutes les femmes », voilà que les identités de genre menacent « tous les enfants ».

En 2021, les Proud Boys s’y mettent. Le groupe d’extrême droite, qui a milité contre Black Lives Matter et participé à l’assaut du Capitole, lutte maintenant contre les drag queens — qui sont ni plus ni moins des personnes cisgenres (très rarement trans) qui pratiquent un art. Tandis que la Drag Story Hour organisait des séances de lecture très bien reçues dans les bibliothèques depuis 2015, les Proud Boys perturbent plusieurs de ces activités. En juin 2022, non loin de San Francisco, cinq hommes interrompent violemment une heure du conte, criant des insultes homophobes et transphobes. « Who brought the tranny ? It’s a groomer. It’s a pedophile. Why do you bring your kids to this event ? »

Ce printemps-là, en trois semaines, selon un décompte de Media Matters for America, Fox News avait diffusé 170 séquences évoquant le grooming, « depuis longtemps démystifié », et qui colporte que les personnes transgenres, non binaires et/ou gaies (ainsi que celles qui luttent pour leurs droits) « constituent une menace pour les mineurs et cherchent à les pédopiéger ». Tout converge.

Selon Jonathan Hamilt, directeur exécutif de la Drag Story Hour, la haine cible dorénavant plus directement la culture drag : « Pour les groupes conservateurs de droite et républicains, dire clairement qu’ils n’aiment pas les gais ne paraît pas très bien », confiait-il au Washington Post l’an dernier.

Reste que la pointe de l’iceberg anti-drag témoigne d’un phénomène plus profond, qui marque un important recul des droits de la personne : en date du 11 avril 2023, au moins 452 projets de loi anti-LGBTQ+ avaient été déposés dans divers États depuis le début de l’année ; un sommet, selon l’Union américaine pour les libertés civiles. C’est plus du double que pour toute l’année 2022.

De ce côté-ci de la frontière

Depuis quelques années ici, des chroniqueurs et chroniqueuses discourent régulièrement sur la transidentité. Il leur suffit d’ordinaire de prendre une ou deux lignes de communication de la droite américaine et de les mélanger avec quelques grands mots ou blagounettes en apparence inoffensives pour obtenir un copier-coller à la sauce québécoise.

Trois cas de figure reviennent souvent : les prisons (où, rappelons-nous, des « hommes s’identifiant comme femmes » agressent des détenues), les sports (où des femmes transgenres dominent depuis qu’elles concourent dans la catégorie féminine) et les (très rares) détransitions. Ces particularités, complexes, sont ensuite employées comme leviers pour discréditer l’ensemble des réalités trans. Chronique, après chronique, après chronique.

Toute tentative d’aborder les questions de genre avec des enfants est perçue comme de l’évangélisation, « une subculture idéologique contagieuse », comme si le fait d’exposer les jeunes à certaines réalités allait les « contaminer ». Même principe pour les drag queens, qui serviraient à « convertir la population à la théorie du genre », dont une chroniqueuse a même écrit qu’elles s’infiltraient dans nos bibliothèques ; comme l’ennemi dans un territoire de paix. Certains politiciens sautent aussi dans le train. Pierre Poilievre s’est ainsi collé au psychologue et communicateur anti-queer Jordan Peterson et, alors que ce texte était déjà bien avancé, Éric Duhaime (par opportunisme ou réelle croyance ?) a lancé la pétition « Drag queen : protégeons nos enfants ».

Quand François Amalega Bitondo et ses troupes manifestent contre une heure du conte, ou que Jean-Guy de Shawinigan et Nicole de Sept-Îles partagent un article dans lequel les artistes drag demandent d’être mieux protégés en écrivant « devant les enfants, c’est NON », « protéger des pédophiles, jamais », « les enfants n’ont pas besoin des discours des pédos », c’est tout cela qu’il y a derrière. Un discours mûri et ficelé par la droite américaine, des one-liners répétés encore et encore, des adaptations régionales un peu moins frontales, mais pas moins inoffensives, de la haine et de la stigmatisation banalisées.

À l’intolérance, je préférerai toujours les paillettes et le maquillage exagéré de personnages hauts en couleur, qui racontent des histoires valorisant les différences — toutes les différences. Vivement d’autres motions qui les protègent, en toute lucidité.