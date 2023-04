L’enracinement par le local

De Simone Weil à Gérard Bouchard, en passant bien sûr par les incontournables Hannah Arendt et Fernand Dumont, moult femmes et hommes nous ont rappelé l’importance de l’enracinement pour la condition humaine, alors que celui-ci s’effritait avec la montée ces dernières décennies de l’individualisme.

Jusqu’au second conflit mondial, cet ancrage était le fruit d’un milieu de vie « tissé serré » autour du religieux, le clergé étendant horizontalement et verticalement son contrôle sur la vie des Québécoises et des Québécois. Dans les villages et les villes, la vie paroissiale était alors en quelque sorte le centre de l’univers : vie sociale, travail, habitudes de consommation, vie religieuse, etc., tout se passait à l’échelle de la paroisse. Et c’est ainsi que le « nous » était défini.

Dans un brillant essai relatant la vie dans le quartier populaire de Saint-Sauveur, à Québec, l’historien Dale Gilbert démontre la manière avec laquelle des innovations adoptées largement au détour de la Deuxième Guerre mondiale ont changé cette dynamique sociale, cette grande crise mondiale ayant alors permis une accélération de changements sociaux amorcés dans les décennies précédentes : en bref, la mobilité active fut rapidement remplacée par l’usage de l’auto solo, la vie communautaire balayée par l’apparition de la télévision et les habitudes de consommation profondément modifiées par la naissance des centres commerciaux et des grandes surfaces.

De grandes conséquences sociales, économiques et démographiques s’en suivirent, lesquelles sont très justement résumées par Gilbert : « L’individualisme grandissant, servi par la hausse du niveau de vie, [vint], par ailleurs, orienter les pratiques et les valeurs des individus à l’échelle occidentale. Il affect[a] le déploiement des sociabilités locales ainsi que la constitution ou le maintien, selon les cas, de l’état d’interconnaissance, de concert avec les transformations socio-démographiques, l’acquisition de certains biens domestiques ainsi que les changements survenus dans les modes de déplacement, les pratiques de consommation, la vie communautaire et la pratique religieuse. La primauté peu à peu accordée à l’autonomie personnelle [mena] à un certain rejet des autorités, cléricales par exemple, et du contrôle social associé aux normes non écrites de voisinage. On assist[a] également à un déclin de l’engagement communautaire. […] Le rapport à autrui [fut] ainsi transformé. »

Les décennies (1950-1990) qui suivirent virent ces grands changements socio-démographiques s’ancrer et influencer les dynamiques guidant la société québécoise, lesquelles sont encore aujourd’hui au cœur de la conception que nous avons de la vie sociale.

Or, alors que ce troisième millénaire s’amorce, des changements autrement plus vastes sont à l’œuvre, dans la continuité de ceux susmentionnés. Et, à l’instar du second conflit mondial, la grande crise sanitaire des dernières années a agi tel un catalyseur de changement, accélérant des tendances déjà bien amorcées : omniprésence des médias sociaux dans notre vie sociale, télétravail, commandes et achats en ligne, etc.

Avec pour résultat que la vie virtuelle gagne en importance, enfermant les individus dans des « chambres d’écho » et limitant les interactions avec nos milieux de vie (réelle). Le tissu socio-économique s’en trouve affecté (parlez-en à nos commerçants locaux !), notre mobilité tout autant (parlez-en aux agences de transport en commun !), sans parler de nos sociabilités (parlez-en aux artistes !).

Et les conséquences de ce grand repli sur soi ne sont pas que socio-économiques, mais aussi, voire surtout, politiques. L’individualisme grandissant qui marque au fer rouge notre époque attaque le « nous » collectif, nous déracine et crée de larges fractures sociales forçant les citoyennes et les citoyens à choisir leur camp (gauche c. droite ; urbain c. rural ; centre-ville c. banlieue ; etc.). Il en résulte une division inacceptable pour quiconque a à cœur la survie de sa communauté.

Or, comme chaque grande crise ayant marqué le cours de l’humanité, la présente crise (récemment sanitaire, mais surtout encore et toujours climatique) offre une occasion. Ces derniers mois, que ce soit le gouvernement Legault ou les mairesses et maires du Québec, toutes et tous ont appelé à « relocaliser » nos achats, à faire fructifier localement chaque dollar que nous, Québécoises et Québécois, dépensons au quotidien, et ce, non seulement dans une optique de maximisation des retombées économiques locales et régionales, mais aussi de réduction de notre empreinte carbone et de réduction des chaînes logistiques.

Cet appel ne devrait toutefois pas se limiter à une maximisation des retombées économiques de nos achats ou encore au « verdissement » de nos chaînes d’approvisionnement, mais plutôt s’étendre à la sphère sociale complète, encourageant ainsi les citoyennes et les citoyens à revaloriser la proximité, non seulement pour leurs habitudes de consommation, mais aussi en matière de mobilité (idéalement active et/ou commune), de loisirs, de divertissement et de vie communautaire, le tout nourri par une conscience environnementale influençant plus fortement — à raison — nos choix de vie.

Que ce soit à l’échelle des villages, des petites villes ou des quartiers des moyennes et grandes villes, cet espace vécu localement nous offre une occasion de nous réenraciner, de nous réapproprier notre existence partagée et de sociabiliser à nouveau, ensemble, dans un grand « nous » collectif ouvert à celles et à ceux, de différentes origines et classes sociales, qui partagent notre quotidien.

Espérons donc que la présente crise — sans oublier la venue de nouveaux outils technologiques, tel ChatGPT, qui n’aidera surtout pas la cause du réenracinement collectif ! — ne sera pas qu’une nouvelle phase dans ce grand repli individuel des dernières décennies et que, ensemble, nous prendrons conscience de l’importance de l’enracinement des femmes et des hommes dans leurs milieux de vie et que nous ne nous laisserons pas emporter par cette grande vague virtuelle nous enfermant chacune et chacun dans nos petits univers individuels. Parce que comme toute occasion, il est fort probable qu’elle ne nous sera pas présentée une autre fois si nous ne savions pas en tirer profit dès maintenant.