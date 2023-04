Collaborer pour atteindre la cible en santé

C’est dans l’espoir d’améliorer le sort des patients du Québec que le Parti québécois a récemment offert sa collaboration au gouvernement pour le projet de loi 15 sur la réforme en santé. Nous sommes d’accord : des changements en profondeur sont essentiels pour améliorer l’accès au réseau et son efficacité. Dans un esprit d’améliorer en temps utile cette réforme, qui, dans tous les cas, sera adoptée par le gouvernement caquiste, nous souhaitons souligner quatre bons coups de la réforme proposée ainsi que quatre critiques constructives.

Bons coups

D’abord, la volonté d’organiser la main-d’œuvre en fonction des besoins de la population et la création d’une banque de personnel mobile nous semble intéressante et pourrait, avec les mécanismes adéquats, permettre de remédier au phénomène des agences de placement privées qui cannibalisent nos ressources.

Le gouvernement poursuit un autre objectif louable, que nous partageons, celui que l’État du Québec devienne un employeur de choix. Le message envoyé est positif et nous espérons que les négociations dans le secteur public iront en ce sens. Il faut le souligner : aucune réforme n’est possible sans un engagement actif et résolu envers le personnel du réseau. Nous pensons que le ministre Dubé est bien conscient que le personnel mérite de pouvoir concilier travail et famille.

Nous saluons également le fait que la réforme permettra de réduire en partie certaines iniquités dans l’accès aux soins sur la base du lieu de résidence, grâce à l’ajout d’un droit aux patients de choisir le professionnel ou l’établissement duquel il désire recevoir des soins. Cela évitera plusieurs situations malheureuses et injustifiables où un patient est désavantagé par son code postal.

Finalement, le ministre Dubé souhaite exiger des médecins spécialistes qu’ils assument une « responsabilité populationnelle » pour mieux prendre en charge les patients. Les médecins spécialistes devront ainsi répondre plus efficacement aux demandes faites par les médecins de famille, assumer des quarts de travail de garde à l’hôpital et accepter le partage des quarts de travail défavorables. Nous sommes d’avis que les médecins spécialistes font partie intégrante de la solution pour l’accessibilité aux soins et qu’il est crucial de bien répartir l’expertise médicale dans les hôpitaux.

Améliorations requises

Nous constatons que le projet de réforme accentue la tendance vers un modèle qui éloigne la prise de décision du terrain et diminue l’apport des citoyens. En effet, le projet de la CAQ est l’inverse de la décentralisation promise : il concentre le pouvoir entre les mains d’une poignée de dirigeants à Santé Québec, qui dicteront les décisions à appliquer.

Le modèle souhaitable pour notre réseau, selon nous, est celui où les décisions sont prises à l’échelle locale en fonction des besoins spécifiques de la collectivité. C’était d’ailleurs la force des CLSC à l’origine : comme ils étaient gérés démocratiquement, la population pouvait se rapporter aux instances locales, et les programmes mis en place différaient d’un CLSC à l’autre en fonction de leurs besoins. Le ministre Dubé emprunte plutôt la voie contraire. En plus de miner le sentiment d’appartenance du personnel à son milieu de travail, la centralisation par Santé Québec risque d’amener des décisions qui sont déconnectées en ce qu’elles ne concorderont pas avec la réalité et les besoins du terrain.

De plus, le projet de réforme confirme la tendance inquiétante entreprise par la CAQ : un virage vers le privé. En effet, on constate que de nombreux articles établissent les règles permettant la multiplication de services privés, comme avec les centres médicaux spécialisés (CMS). Le privé en santé fait partie du problème, et non de la solution.

Chaque professionnel en soins qui œuvre dans le réseau privé est un membre du personnel en moins dans le réseau public. Le privé siphonne les meilleures ressources et se concentrera uniquement sur les secteurs d’activité rentables. Alors que les plateaux techniques pour effectuer des interventions chirurgicales ferment dans le public, ceux du privé ouvrent par dizaines. La CAQ fait fausse route en voulant légiférer pour normaliser la place du privé en santé, sans mesurer les conséquences de ce virage et sans débat public élargi. Pourquoi ne pas plutôt miser sur la valorisation et le renforcement du réseau public ?

Nous sommes d’avis qu’un point crucial est absent pour mener une réforme efficace, soit la révision du mode de rémunération des médecins. La CAQ s’y était d’ailleurs engagée dès 2018. De 2006 à 2021, l’enveloppe budgétaire consacrée à la rémunération des médecins a augmenté de 160 %, une augmentation annuelle de 10 %, contre de 2 à 3 % dans le reste du réseau. Pour rendre le réseau plus efficace, il est essentiel de mieux répartir les ressources financières disponibles, ce qui implique de revoir la rémunération des médecins vers un modèle hybride plutôt qu’à l’acte.

Nous devons surtout demeurer conscients que le projet de réforme Dubé mise sur un remaniement des structures : nous voulons donc réitérer que la priorité des Québécoises et des Québécois demeure l’amélioration concrète de l’accès à la première ligne. Les changements structurels proposés, bien que louables, auront probablement peu d’impacts concrets sur les services à la population, notamment en matière d’attente aux urgences.

Au Parti québécois, nous soumettons humblement la solution suivante : soutenir davantage les CLSC dans leur rôle de principale porte d’entrée du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par la contribution à sa juste valeur de l’ensemble du personnel compétent, notamment les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), les psychologues, les travailleurs sociaux, les paramédicaux. Le ministre Dubé vantait d’ailleurs récemment la réussite de la nouvelle clinique IPS du CLSC Olivier-Guimond dans Camille-Laurin. Le Québec a tout à gagner à recréer ce modèle dans toutes les régions, au plus vite.

En somme, la réforme proposée par le gouvernement peut apporter des améliorations au système de santé, mais contient, dans sa version actuelle, plusieurs angles morts. C’est l’intérêt des patients qui devrait nous guider et donc nous amener à travailler tous ensemble à y apporter les améliorations requises. Nous réitérons donc notre offre de collaboration au gouvernement en ce sens.