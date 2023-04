Les débats sur l’IA doivent se fonder sur la réalité

Dans une récente lettre ouverte, des spécialistes en informatique et des leaders de l’industrie technologique ont demandé un moratoire de six mois sur le développement de l’intelligence artificielle (IA), ce qui a suscité beaucoup de réactions sur le Web. Même le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada François-Philippe Champagne a répondu à la lettre sur Twitter.

Publiée par l’organisme sans but lucratif Future of Life Institute, la lettre demande à tous les laboratoires de suspendre le développement des systèmes d’IA plus puissants que GPT-4, modèle employé par l’agent conversationnel ChatGPT. Ses auteurs soutiennent que les laboratoires d’intelligence artificielle « se sont engagés dans une course effrénée pour développer et déployer des systèmes numériques toujours plus puissants, dont personne — pas même leurs créateurs — ne peut comprendre, prédire ou maîtriser de manière fiable les possibles répercussions. »

Les auteurs de la lettre estiment que les systèmes d’intelligence artificielle sont en voie — ou à risque — de devenir de « puissants esprits numériques ». Or, cette interprétation du développement de l’IA s’inscrit dans une perspective « long-termiste », courant idéologique qui fait abstraction des débats sur d’importants enjeux actuels pour se concentrer sur des préoccupations futures entourant l’IA.

Le long-termisme et l’IA

Le long-termisme est une croyance selon laquelle l’intelligence artificielle serait en voie de devenir une superintelligence immaîtrisable, et qu’elle poserait à ce titre une menace existentielle à long terme pour l’avenir de l’humanité.

Les inquiétudes au sujet des superintelligences artificielles relèvent ordinairement de la science-fiction. Toutefois, les scénarios fantaisistes inspirés par l’IA comptent parmi les nombreux sujets de hantise dans la Silicon Valley qui peuvent donner lieu à de sombres prophéties. Et à l’image du mème Torment Nexus, ces préoccupations se traduisent par des investissements majeurs, et non par des mesures de prudence. En effet, la plupart des grandes sociétés technologiques ont réduit leur équipe d’IA responsable.

De toute évidence, ChatGPT n’ouvre pas la voie à une forme de superintelligence. Les auteurs de la lettre ouverte présentent les technologies langagières telles que ChatGPT comme une percée dans le domaine de la cognition — une entité capable de rivaliser avec l’humain dans l’exécution de tâches générales. Mais ce n’est là qu’une opinion.

Les angles morts de la superintelligence

Le long-termisme a des répercussions directes sur les politiques, qui mettent l’accent sur la superintelligence au mépris d’autres enjeux plus pressants, comme les déséquilibres de pouvoirs engendrés par l’IA. Certains partisans du long-termisme vont jusqu’à affirmer qu’il est plus urgent de mettre en place une réglementation pour freiner l’évolution de la superintelligence que de répondre à la crise climatique.

Or, les implications politiques de l’IA sont un enjeu actuel, et non pas une lointaine menace. Comme GPT-4 tire ses connaissances de partout sur le Web et qu’il est expressément exploité à des fins commerciales, certaines questions se posent en ce qui concerne l’utilisation équitable.

Notamment, il faut déterminer si les images et les textes générés sont protégeables par droit d’auteur, les machines et les animaux ne pouvant détenir de droits d’auteur.

En ce qui concerne les questions de confidentialité, l’approche de ChatGPT est presque identique à celle d’une autre application d’IA, Clearview AI. Les deux modèles ont été entraînés à l’aide d’une quantité astronomique de renseignements personnels recueillis dans l’Internet ouvert. D’ailleurs, les autorités italiennes en matière de protection des données viennent de bannir ChatGPT en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée.

Ces risques immédiats ne sont nullement évoqués dans la lettre ouverte, qui oscille entre absurdités idéologiques et solutions techniques, passant sous silence les enjeux les plus criants.

Bruit et pragmatisme

La lettre ouverte illustre une dynamique bien enracinée que mon coauteur et moi avons décrite dans un chapitre de livre à comité de lecture à paraître sous peu, qui porte sur la gouvernance de l’IA. En effet, il existe une tendance à envisager l’IA soit comme un risque existentiel, soit comme un banal outil technologique.

La lettre ouverte témoigne de la tension entre ces deux extrêmes. En effet, ses auteurs prétendent d’abord qu’« une intelligence artificielle évoluée est susceptible de transformer en profondeur l’histoire de la vie sur Terre », avant de demander un « important financement public pour appuyer la recherche sur les enjeux techniques de sécurité liés à l’IA ». Par cette demande, on donne à penser que la prévention des préjudices sociaux de l’IA est un simple défi technique à résoudre.

La focalisation sur ces deux extrêmes fait tant de bruit qu’on n’entend guère plus les tenants d’une discussion pragmatique sur les risques immédiats de l’IA décrits précédemment, les pratiques de travail et d’autres enjeux.

L’attention accordée à cette lettre ouverte est particulièrement problématique au Canada du fait que deux autres lettres ouvertes, publiées par des artistes et des organisations vouées à la défense des libertés civiles, n’ont pas suscité autant d’intérêt. Ces lettres plaident pour l’adoption d’une réforme et d’un cadre plus rigoureux en matière de gouvernance de l’IA afin de protéger toutes les parties concernées.

Une distraction inutile dans l’élaboration de lois régissant l’IA

En réponse à cette lettre ouverte, les gouvernements ont souligné le fait que le Canada dispose déjà d’une législation encadrant l’IA, la Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD). Or, les risques à long terme de l’IA contribuent à accélérer le processus d’adoption de cadres législatifs tels que la LIAD.

L’introduction de cette loi est une étape importante dans la mise en place d’un régime efficace de gouvernance de l’IA, mais les autorités doivent d’abord mieux consulter les personnes touchées par l’IA. Il ne faut surtout pas précipiter ce processus pour répondre à de supposées menaces à long terme.

L’appel à accélérer l’adoption des lois encadrant l’IA pourrait en fait avantager la poignée de chefs de file commerciaux de la recherche en IA. Si nous ne prenons pas le temps de mener des consultations, de sensibiliser le public et d’écouter les parties concernées, la LIAD risque de confier la responsabilité et la surveillance de l’IA à des sociétés déjà bien placées pour tirer profit de cette technologie, ce qui créerait un marché pour une nouvelle industrie de la vérification en IA.

Le sort de l’humanité n’en dépend peut-être pas, mais la bonne gouvernance de l’IA n’en demeure pas moins un enjeu vital.