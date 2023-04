Du gros bon sens pour alléger la pénurie d’enseignants

« Les amis, si vous chialez ou avez quelque chose à dire sur le fonctionnement de notre classe, assurez-vous d’amener des solutions. » Voilà ce que je répète à mes élèves depuis que je suis enseignant. De cette manière, je développe leur esprit critique et, surtout, je tente de leur faire prendre conscience des répercussions de leurs choix en leur inculquant le sens des responsabilités. Autrement dit, les bottines doivent suivre les babines.

Faire face à une pénurie de personnel n’est pas souhaitable, quel que soit l’établissement. Par contre, si cette dernière frappe une usine de croustilles, nous pouvons simplement arrêter d’en manger le temps que la situation se résorbe. Qu’arrive-t-il lorsque ce sont les enseignants qui se font rares ? Pouvons-nous mettre sur pause l’éducation des futures générations ? Évidemment pas.

Les universités sont censées dicter le chemin, ne pas attendre les directives ministérielles pour faire bouger les choses et innover. Malheureusement, pour contrer la pénurie, certaines d’entre elles ont préféré créer une maîtrise qualifiante qui ne prend pas en considération l’expérience de travail acquise dans une classe comme enseignant non légalement qualifié. En même temps, un autre établissement va offrir à cet enseignant un baccalauréat à temps partiel d’une durée de six ans qui ne finira jamais, une autre belle manière de contribuer à la désertion de la profession !

Saviez-vous qu’une personne qui fait un changement de carrière et qui possède déjà un baccalauréat a souvent ce qu’on appelle une famille et des obligations financières ? C’est à ces personnes que ces programmes s’adressent, et non pas à celles qui sortent du cégep. Je constate une totale déconnexion entre ceux qui critiquent le nouveau programme de la TELUQ, mieux adapté à la réalité de ces enseignants, et le milieu scolaire en général.

On s’accorde pour dire que nos élèves méritent mieux, mais n’aurait-il pas été important, d’abord, de former les enseignants correctement pour qu’ils ne quittent pas en si grand nombre ce milieu en cours de formation ou dans les cinq premières années de leur exercice ? D’adapter aussi le programme aux nouvelles réalités qui font en sorte qu’il y a aujourd’hui plusieurs classes sans professeur ?

Connaissez-vous les répercussions qui touchent un enfant lorsque son professeur part après quelques mois et que des suppléants se succèdent ? Le cours d’arts plastiques offert dans le programme universitaire est-il si utile quand on jongle avec des classes surpeuplées et des élèves ayant des troubles d’apprentissage de plus en plus présents ? D’autant plus que plusieurs écoles ont déjà un spécialiste qui donne le cours d’arts plastiques…

Ce ne sont pas les nouveaux programmes qui ont formé les enseignants qui quittent en grand nombre le métier. Ce sont ceux que les universités défendent. Si un dirigeant d’entreprise arrivait au même constat concernant son programme de formation destiné à ses nouveaux employés, il se poserait des questions. Se pourrait-il que le programme actuel ne soit plus compatible avec les réalités du terrain ? Est-ce que le programme favorise des conditions propices aux apprentissages et à la réussite de tous ? Manifestement, non !

Les enseignants non légalement qualifiés ne sont pas des incultes. Au contraire, ces gens viennent de différents milieux et ont beaucoup à apporter à ce système en carence. Pensez-vous que le cours de 45 heures d’univers social du programme traditionnel fait de tous des experts en histoire capables d’enseigner de la première à la sixième année ?

L’univers social, l’éthique et culture religieuse et les sciences sont souvent les matières qui passent à la fin dans la planification. Aider un élève à bien lire, à bien écrire et à bien comprendre les principes de base en mathématiques passe avant ces matières. Ai-je vraiment besoin d’en dire plus sur le niveau de français de nos jeunes ? Encore une fois, ce ne sont pas les nouveaux programmes qui ont formé les enseignants des jeunes qui peinent à lire un texte un tant soit peu complexe.

Pensez-vous que ce sont toutes les mamans et tous les papas qui ont été à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec pour apprendre à cuisiner ? Quoi de plus agréable qu’un souper en famille autour du repas spécial de papa et maman, pourtant ! C’est ce que devrait incarner l’école, l’esprit du souper du dimanche soir si réconfortant avant le cafard du retour au travail.

Très souvent, ce qui est vu en formation générale ne reflète pas la réalité du terrain, où l’expérience vaut son pesant d’or. Je ne crois pas qu’il est pertinent de comparer les enseignants qui sortiront de ce nouveau programme aux Émilie Bordeleau qui ont façonné le Québec de la Révolution tranquille et instruit plusieurs générations. C’est très réducteur pour ces femmes et c’est très réducteur aussi pour toutes ces personnes qui, comme moi, ont pris la décision de changer de carrière pour répondre à la pénurie.

« Les amis, vous avez raison de dire que nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions. Arrêtons d’abord l’hémorragie et posons-nous les vraies questions pour que nos enfants ne vivent plus jamais ces situations. Maintenant, faites votre sac, et n’oubliez pas, les bottines doivent suivre les babines. »