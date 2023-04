La France peut-elle convaincre le Canada de choisir un monde multipolaire?

On a souvent l’impression que les diplomates étrangers accrédités au Canada manient la langue de bois pour ne pas froisser leurs hôtes. C’est vrai en général, mais certains n’hésitent pas à dire le fond de leur pensée dans le but évident d’influencer les élites politiques et économiques. Les Américains, par exemple, sont ici en pays conquis et le font régulièrement savoir.

Chez les autres, on est d’habitude plus discret. L’ambassadeur de France, Michel Miraillet, a fait exception. Le 4 avril dernier, devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), il a appelé à une alliance renforcée entre Paris et Ottawa afin de faire face aux turbulences « dans la pièce obscure qu’est devenu le monde », selon son expression. L’ambassadeur a brossé un portrait pessimiste de l’avenir des relations internationales tout en soulignant qu’un temps nouveau s’ouvrait même si l’on en cherche encore la configuration.

Il souligne toutefois l’émergence de blocs. D’un côté, « le pacte sino-russe se renforcera et soutiendra tous les régimes autoritaires », de l’autre, « se tiendra l’alliance des démocraties si tant est que les États-Unis veuillent bien décider de la solidité de cette relation au regard de leurs propres intérêts », enfin, entre les deux blocs, « des pays seront tentés de jouer leur propre partition » comme on a pu le constater avec le nombre important d’entre eux qui refusent de condamner l’agression russe en Ukraine.

Et le Canada dans tout cela, où se situe-t-il ? L’ambassadeur le sait mieux que quiconque. En matière commerciale comme sur les questions de défense, le Canada est aujourd’hui installé dans une relation quasi exclusive avec les États-Unis. Miraillet ne le dit pas explicitement, mais c’est une position risquée, suggère-t-il, car il y a chez les Américains une tentation de faire cavalier seul. Ils sont déterminés à ériger une forteresse nord-américaine et à opter pour des mesures protectionnistes comme en font foi le traité de libre-échange nord-américain signé il y a cinq ans et la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 (Inflation Reduction Act, ou IRA), avec ses investissements massifs dans la lutte contre les changements climatiques chez eux. Et ils se préparent à une confrontation avec la Chine qui, à terme, forcera leurs alliés à choisir un camp. Du moins l’espèrent-ils.

Devant cette situation s’ouvre aujourd’hui, selon l’ambassadeur, « un choix stratégique pour le Canada : accepter et renforcer la logique de découplage américaine, en espérant obtenir en échange une intégration accrue du continent américain, ou aller vers une logique plus multipolaire, notamment avec l’Europe, ce qui impliquerait toutefois pour nos amis canadiens, je me permets de le dire un peu crûment de (i) choisir (en ont-ils la volonté et le goût ?) et (ii) de changer leurs habitudes… » À mon avis, les termes du problème sont bien posés. La réponse m’apparaît sans ambiguïté : les Canadiens et leurs élites n’ont ni la volonté ni le goût de faire ce choix et de changer leurs habitudes. Sur au moins deux questions, c’est assez patent.

La relation entre le Canada et la Chine se dégrade chaque jour un peu plus. La question de l’ingérence chinoise dans nos institutions démocratiques a pris une tournure de véritable chasse aux sorcières quotidiennement entretenue par des médias anglophones hystériques et des partis d’opposition irresponsables. Le moindre étudiant chinois photocopiant un document à l’université est immédiatement vu comme un espion prêt à saboter le fonctionnement du pays.

Avec la Chine, le Canada se rapproche dangereusement des options américaines et s’éloigne de celles des Européens. Dans une entrevue accordée au quotidien Les Échos, le président Emmanuel Macron a tracé la ligne au sujet des relations avec la Chine et elle est à l’opposé de celle des Américains. « Nous ne voulons pas entrer dans une logique de bloc à bloc », a-t-il dit. Au moment où l’Europe se dote d’une autonomie stratégique, « le paradoxe serait que nous nous mettions à suivre la politique américaine par une sorte de réflexe de panique. » Et la panique règne à Ottawa où pourtant la stratégie indo-pacifique publiée en décembre semblait ouvrir un espace de dialogue avec la Chine. Cet espace se referme très rapidement.

Une autre dimension du partenariat stratégique entre les deux pays prôné par l’ambassadeur est l’achat de matériel militaire. Or, il y a longtemps que le marché canadien est aux mains des industriels américains. L’avion de combat américain F35 a été préféré au Rafale français et au Gripen suédois et tout indique que le remplacement des vieux sous-marins canadiens se fera par des modèles anglo-saxons. Les Américains ont montré comment ils pouvaient subtiliser à la France un contrat de sous-marins à l’Australie. La logique de la continentalisation est un rouleau compresseur et les habitudes bien ancrées font que les Canadiens savent d’instinct où le curseur de leurs relations doit se trouver entre les États-Unis et l’Europe.

Vers la fin de son discours, l’ambassadeur ambitionnait de voir la France et le Canada agir ensemble, ce « qui implique de sortir de sa zone de confort et, au-delà des jeux de politique interne, d’avoir un grand dessein », dit-il. Encore faudrait-il qu’à Ottawa, nos élites politiques provincialistes soient suffisamment éduquées pour comprendre ce que cela veut dire et implique. Les Canadiens et leurs élites ont depuis une vingtaine d’années renoncé à penser la place du Canada dans le monde. Ils se sont confortablement installés dans une relation de dépendance avec les Américains et aucun discours sur la diversification des relations commerciales, militaires et diplomatiques ne viendra modifier cette situation.