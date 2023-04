Retour vers le passé avec l’État québécois et le financement universitaire

Le budget Girard du gouvernement Legault a révélé à la classe politique, au monde universitaire et à la presse une réalité qu’il est désormais bien difficile de nier : l’écart des revenus entre les universités francophones et celles anglophones, tout particulièrement à Montréal. Certains représentants du monde universitaire de langue française sont alors intervenus pour prendre la défense de l’UQAM, frappée par le déclin de ses effectifs face à l’Université Concordia, pour réclamer un meilleur financement gouvernemental afin de lui permettre de poursuivre sa mission historique d’assurer l’accès aux études supérieures aux étudiants francophones. Paradoxalement, ces intervenants évitent soigneusement de nommer l’éléphant dans la pièce que constitue la part de financement disproportionnée accordée aux universités anglophones.

Toutefois, le phénomène n’a rien d’inédit pour peu que l’on fasse un petit retour dans l’histoire, alors que jusqu’aux années 1970, les écoles primaires et secondaires anglophones recevaient une part plus grande du financement scolaire que les écoles francophones. Cette inégalité financière remonte à la Loi d’éducation de 1869 votée au lendemain de la Confédération par le gouvernement Chauveau, qui créait une taxe scolaire prélevée sur les propriétés foncières dont les revenus étaient répartis entre les deux commissions scolaires confessionnelles à Montréal selon la religion des propriétaires. En raison du niveau de fortune plus élevé des protestants, la Protestant Board of School Commissioners of the City of Montreal (PBSCCM) consacrait. à la fin du 19e siècle, pour chacun de ses élèves, le double de la somme de la Commissions des écoles catholiques de Montréal (CECM).

Il n’est donc pas surprenant de constater que, dans ces conditions, la commission scolaire protestante ait pu construire plus d’écoles, mieux les équiper, rémunérer davantage son personnel enseignant et offrir un programme d’études plus diversifié et novateur que la CECM constamment à court de ressources financières. Toutefois, l’écart le plus important entre les deux commissions scolaires résidait dans le développement de l’enseignement secondaire public.

La PBSCCM inaugure l’enseignement secondaire public avec ses premiers high schools dès les années 1870, tandis que la CECM tarde jusqu’aux années 1920 pour instaurer le cours primaire supérieur qui, pour éviter de faire concurrence aux collèges classiques, prépare surtout ses diplômés aux carrières en génie, en administration, en commerce et en sciences. De plus, à la fin des années 1950, le gouvernement provincial consacre dix fois plus d’argent en subventions aux collèges classiques qu’aux écoles primaires supérieures, même si celles-ci accueillent davantage d’élèves.

L’instauration tardive d’une filière secondaire dans les écoles catholiques — cinquante ans après les protestants — et son sous-financement ont freiné largement le développement de ce secteur éducatif ainsi que la scolarisation de la population francophone. En 1945, 26 % des élèves de la commission scolaire protestante fréquentaient les high schools, contre seulement 13 % des élèves francophones de la CECM inscrits dans les classes primaires supérieures.

Même à l’aube de la Révolution tranquille, l’inégalité financière perdure entre les deux commissions scolaires. En 1960, la CECM consacre 277 $ par élève, contre 382 $ pour la PBSCCM. Il faut attendre les réformes éducatives de la Révolution tranquille au début des années 1960, menées par le ministre de l’Éducation, Paul Gérin-Lajoie, au nom de la démocratisation de l’éducation, pour assister à la fin d’un siècle d’iniquité et de discrimination pour les élèves francophones. Le ministre et ses successeurs entreprennent fort habilement de redistribuer les revenus scolaires en faveur de la CECM par un investissement financier massif de l’État et des modifications au partage de la taxe scolaire. Ce n’est toutefois qu’en 1973 que le même montant sera dépensé pour l’élève catholique et protestant !

Comment expliquer cette situation absurde, alors que la majorité disposait d’un système scolaire moins bien financé que celui de la minorité ? Il tient en grande partie aux conceptions politiques de l’État québécois de l’époque qui visait à instaurer la bonne entente entre la majorité francophone et la minorité anglophone. Pour ce faire, il confia la gestion de l’éducation primaire et secondaire aux élites canadiennes-françaises et anglo-protestantes, qui établirent leur propre système scolaire confessionnel caractérisé par une autonomie administrative, financière et pédagogique quasi complète. Or, cette égalité formelle reconnue en matière éducative par l’État n’a fait que contribuer à creuser davantage les disparités sociales qui existaient déjà entre francophones et anglophones et à produire une inégalité réelle.

La question du financement universitaire qui défraie la chronique à l’heure actuelle donne réellement une impression de déjà-vu, comme si notre société revenait à l’ancien modèle d’égalité formelle producteur d’inégalités, qui faisait des écoles catholiques le parent pauvre du système scolaire montréalais. Il est urgent que les décideurs politiques tirent des leçons du passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs et qu’ils entreprennent une grande réflexion collective pour repenser le mode de financement des universités sur des bases plus justes et plus équitables pour l’ensemble de la population.

Sinon, le statu quo en cette matière pourrait comporter un coût social très élevé pour l’essor des universités de langue française et l’accessibilité des francophones aux études supérieures. Si nos dirigeants politiques persistaient à fermer les yeux sur la problématique du financement universitaire, les francophones pourraient revivre un passé douloureux, dont ils croyaient peut-être illusoirement s’être émancipés.