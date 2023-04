L’IA, un rhinocéros ou un éléphant dans un magasin de porcelaine?

Ce texte n’est pas une chronique animalière. Il vise à emprunter des chemins détournés, des voies non carrossables, des chemins de gravelle et des pistes de brousse pour nourrir la réflexivité sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle (IA).

Contrairement au bruit et aux babillages générés par les systèmes d’intelligence artificielle tels que ChatGPT, qui couvre et esquive bien des débats sociaux et politiques d’une autre ampleur, la réflexivité demande du temps. Elle nécessite des échanges collectifs basés sur de l’auto-apprentissage et du consensus, pas un agrégat d’opinions qui dialoguent entre elles seulement par pages Facebook interposées.

Avez-vous remarqué comme les battements du cœur de l’IA sont rapides, comme ils entraînent des crises de panique, des tsunamis sociaux divisant la population entre les « pour » et les « contre » ? Traumavertissement : être « pour » demeure mieux vu sur l’échelle du cool. La cadence ne faiblit pas, le rythme est véloce, il faut formuler une opinion en réaction à chaque palier d’innovations technologiques. Or, la réflexion profonde, nuancée et partagée s’accommode mal d’une boîte à rythmes tonitruante et d’un FOMO (fear of missing of out) outrancier nourri à la chasse aux clics.

L’urgence de ralentir sur les questions d’IA s’impose afin de pouvoir écouter les groupes à toutes les intersections des problématiques sociales pour ne laisser personne dans le fossé des droits de la personne. La réflexion collective sur les projets de société à bâtir prend du temps. L’écoute de toutes les parties prenantes de la société, de ceux qui parlent moins fort, de ceux qui ne parlent plus à cause des accidents de la vie, de toutes les personnes marginalisées par des injustices structurelles, historiques, économiques ou politiques se conjugue assez mal à la figure imposée de la réaction et du buzz médiatique.

Peut-on prendre le temps d’imaginer un instant la violence du postulat de départ de cet état de fait : si tu ne comprends pas cette nouvelle technique, ta place n’est plus ici parmi tes semblables, tu es décalé et inapte face aux réalités contemporaines. Cela devient un indicateur de valeur important, pour ne pas dire le seul. Ne pas disposer d’un capital technologique est le nouveau stigmate qui affecte tes droits à jouir de différents services. C’est ce que la défenseure des droits en France a qualifié, à juste titre, de « maltraitance structurelle ».

Capital technologique

Le capital technologique, au-delà du capital culturel, social ou économique, constitue le nouvel instrument ostentatoire pour se distinguer. L’ascenseur social prend de la vitesse et s’élance vers le ciel pour les mieux nantis en connaissances et aptitudes technologiques. Il est vrai que nous assistons à un retour de popularité des métiers manuels qui ont du sens. Malgré tout, avoir des aptitudes d’agriculture vivrière pour nourrir une famille ou un pays demeure toujours moins valorisé que la maîtrise des outils technologiques. Et justement, il est tout à fait possible de bien vivre avec des compétences dans l’univers numérique sans rien connaître en agriculture, mais le contraire n’est pas vrai.

Nous nageons dans les eaux de l’absurde dont les sédiments ont produit le terreau fertile des œuvres de Ionesco. Parmi elles, Rhinocéros une pièce de théâtre de 1959 qui jouit encore d’une incroyable justesse. Les protagonistes, sous l’effet d’une vague de conformisme annihilant toute pensée critique individuelle, finissent par renier leur humanisme et se transformer, par mimétisme, en rhinocéros. Un troupeau est né par la seule volonté de suivre le flot et ne pas assumer la différence avec leurs congénères. Jean dit à Bérenger, aux prémices de sa métamorphose en rhinocéros : « L’humanisme est périmé ! Vous êtes un vieux sentimental ridicule. »

Le dramaturge utilise cette métaphore et un ton délicieusement sarcastique pour dénoncer le danger de la montée des totalitarismes. Nous devrons veiller à ce que la fièvre de l’IA ne soit pas la nouvelle « rhinocérite », phénomène contagieux illustré par Ionesco. Comment expliquer la mystification qui accompagne cet engouement assez peu critique de l’IA ? Est-ce la parenté entre le rhinocéros et la licorne qui confine à cette technologie une aura quasi magique ?

L’efficacité de l’enchantement de l’IA contribue à une aliénation volontaire dont il convient de se déprendre pour utiliser cette technologie adéquatement, aux bénéfices de chacun. Pour un débat raisonnable, il faut regarder l’autre face de la médaille des innovations technologiques, du côté des souffrances ordinaires, du côté de l’autoritarisme avec lequel s’applique l’IA, sans participation des personnes concernées ou lésées, sans gouvernance partagée.

Servir l’intérêt général

Les injustices fondamentales (fractures générationnelles, géographiques, etc.) comme les biais (racistes, sexistes, etc.) ne sont acceptables ni juridiquement ni socialement quand bien même l’IA serait l’innovation du siècle. Ainsi, veillons à ce que l’IA en pachyderme n’écrase pas tout sur son passage, notamment la précieuse porcelaine que sont les droits de la personne, en confondant les sceptiques tour à tour.

L’IA contribuera plus massivement à l’intérêt général quand elle sera extraite des logiques lucratives au même titre que l’éducation, quand elle sera un commun dont la gouvernance est partagée, quand son audace résidera dans l’inclusivité de tous les groupes sociaux, dans la participation aux discussions sur les finalités de sa mise en œuvre.

Finalement, l’IA, c’est aussi l’éléphant dans la pièce, cette patate chaude qu’on se renvoie tout en niant son réel impact. Faire porter les misères de l’IA à dos d’éléphant ou de rhinocéros, c’est déraisonnable tant le pathétique du cuisant échec des biais et blessures de l’IA nous revient à nous, êtres vivants soi-disant doués de conscience et d’empathie, de rationalité et de bienveillance. Cependant, être à l’origine du problème nous confère l’immense privilège et la responsabilité de pouvoir être à l’origine des solutions. L’algorithme est puissant, oui, mais un char d’assaut aussi. Le machine learning est puissant, oui, mais les robots-tueurs aussi.

Voici la preuve qu’une avancée technique, aussi puissante et efficace est-elle, ne rime pas toujours avec progrès social. L’acharnement technologique mutile. Les soins palliatifs que constituent les tentatives de régulation a posteriori devraient être le dernier remède après avoir tenté la prise de conscience généralisée en amont. Voilà la justification de la nécessité, soit de désarmer la puissance technicienne, soit de réarmer la solidarité humaine pour utiliser à bon escient ces nouvelles formes de pouvoir conférées par les technologies.