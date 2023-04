Sécurité ou indépendance, le grand dilemme taïwanais

L’autrice est professeure adjointe à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa.

Les velléités de la Chine à la jonction entre la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale sont de plus en plus difficiles à ignorer. Après la visite de la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, aux États-Unis la semaine dernière, la Chine a opéré trois jours d’exercices militaires dans le détroit de Taïwan.

L’opération baptisée « Épée tranchante unie » (United Sharp Sword) est une démonstration de force afin de tuer dans l’oeuf toute prétention à l’indépendance diplomatique de l’île. Beijing avait fait la même chose lorsque l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, avait visité Taïwan en août 2022.

Le voyage de la présidente taïwanaise était qualifié de « privé » et « non officiel », comme les six autres fois où la dirigeante a mis le pied en sol étasunien alors qu’elle était en fonction. En transit vers le Guatemala et le Belize, Tsai Ing-wen a notamment rencontré le président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy. Il s’agit de la rencontre du plus haut niveau en sol étasunien par un dirigeant taïwanais, et ce, malgré les relations « non officielles » entre Taipei et Washington. Évidemment, ce type de rencontre n’est pas la norme puisque la Chine (la République populaire de Chine) ne reconnaît pas Taïwan (la République de Chine) comme pays indépendant.

À New York, la présidente a aussi rencontré des entrepreneurs étasuniens-taïwanais et des membres de la diaspora au Taipei Economic and Cultural Office de New York. Elle a ensuite fait un arrêt à Los Angeles à son retour des Caraïbes, où elle a rencontré diverses personnalités politiques.

La paix et la stabilité

La Chine a déclaré dans un communiqué que l’équilibre dans le détroit de Taïwan et l’indépendance de l’île étaient « mutuellement exclusifs » : « Si nous voulons protéger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme lié à l’indépendance de Taïwan », a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin.

Puisque c’est l’armée chinoise qui se prépare à réprimer dans la violence tout mouvement d’indépendance taïwanais, il semble ironique d’affirmer que la stabilité et l’indépendance sont mutuellement exclusives.

Le porte-parole du commandement des exercices militaires, le colonel Shi Yi, a déclaré que l’armée chinoise était prête à vaincre toute forme d’indépendance de Taïwan, et à contrer toute ingérence étrangère. La défense nationale taïwanaise a affirmé avoir détecté 11 navires et 70 avions militaires dans son espace aérien et maritime. Elle dit être prête à se défendre en cas d’attaque.

Le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., a toutefois affirmé que les bases qu’il a récemment mises à la disposition des forces militaires étasuniennes ne pourraient servir pour des actions offensives dans la région. Le Japon s’inquiète également des exercices militaires, craignant pour la stabilité du détroit.

La Chine unique remise en question ?

Les États-Unis respectent normalement le principe d’une seule Chine, selon lequel Taïwan est une partie inaliénable de la Chine continentale, faisant de cette dernière la seule représentante de la région sur la scène internationale. Le Taiwan Relations Act de 1979 affirme ce principe en invalidant les traités précédents entre Taipei et Washington. Il définit des relations substantielles entre les deux entités, mais sans relations diplomatiques officielles. Fait intéressant, l’accord permet des relations commerciales, incluant notamment la vente d’armes à des fins défensives.

Des observateurs étasuniens croient que la Chine utilise tous les prétextes pour accroître ses ambitions sur l’île. D’autres espèrent qu’elle sera moins violente que lors de la visite de Pelosi. Cependant, depuis août, les relations entre Washington et Beijing ne cessent de s’envenimer, sans compter le refroidissement notoire durant l’époque de l’ancien président Donald Trump, qui présentait comme opposés les intérêts des États-Unis et de la Chine.

Le site d’analyse ChinaPower établit que trois facteurs pourraient influencer la montée des violences dans la région : la perception de Beijing des relations politiques États-Unis–Chine–Taïwan, les détails de la visite de Tsai Ing-wen et la géopolitique mondiale.

Si Beijing considère que la visite représente un changement de politique de la part de Washington, comme un rapprochement entre l’Occident et Taïwan, elle pourrait décider d’augmenter la répression contre les activistes et le gouvernement taïwanais. Les lieux des arrêts en transit de la présidente diffèrent également des précédents. Des gouvernements comme celui de George H. W. Bush avaient refusé des arrêts dans des villes centrales comme New York ou San Francisco. Sur le plan géopolitique, le département de la Défense étasunien a confirmé la vente de 2,2 milliards d’appareils militaires à Taïwan deux jours seulement avant le transit de Tsai Ing-wen.

Des manifestants pro-Chine à Taïwan ont scandé des slogans comme « Qu’est-ce qu’une démocratie sans stabilité ? ». Cette question est à la base de la situation géopolitique actuelle : alors que l’autogouvernance de l’île est constamment remise en question, jusqu’où les Taïwanais et Taïwanaises seront-ils prêts à aller pour garantir leur indépendance ?