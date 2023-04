Une année dans l’arène politico-médiatique

Notre société est de plus en plus polarisée. La perte de confiance de la population dans les médias traditionnels est régulièrement évoquée. Le camp conservateur et son opposé sur le spectre politique estiment chacun ne pas bénéficier des mêmes largesses en matière de couverture médiatique. Or, pour maintenir leur rôle démocratique de quatrième pouvoir et freiner le désengagement d’une partie de l’électorat, les médias ont le devoir non seulement d’accueillir toutes les opinions, mais de les expliquer et de les vulgariser profusément afin de pouvoir mieux en débattre.

Je prends la plume dans la section opinion du Devoir depuis un an. Une année d’apprentissage durant laquelle j’ai exposé mon point de vue à travers 32 billets éclairés par mes anciennes fonctions politiques, mais aussi colorés par mon conservatisme fiscal progressiste.

De manière générale, la transition de la politique au commentariat n’est pas facile. Très peu d’acteurs politiques la réussissent avec succès. Sans fausse modestie, je suis encore en rodage.

Peu d’anciens membres de ma famille conservatrice acceptent de se prêter à l’exercice. La barre est souvent plus haute pour nous, car les préjugés et la méfiance à notre égard sont grands, ce qui rend nos erreurs moins faciles à pardonner. Rejeter les arguments d’un conservateur en le taxant de partisanerie ou en le déshumanisant semble plus socialement acceptable, tandis que l’inverse paraît l’être moins. On est jugés crédibles ou pris au sérieux que lorsqu’on critique sa propre famille politique, une règle qui vaut, il est vrai, pour tous les transfuges politiques, peu importe d’où ils viennent.

Dans mon cas, ce passage vient avec tout un changement de culture. Le travail de conseiller politique se fait dans l’ombre, loin des caméras. Ce sont les actions des élus, pour qui nous travaillons dans les coulisses, qui sont mises en valeur. Pas notre personne ou nos idées.

Du moins, c’était la règle du jeu jusqu’à tout récemment. Les médias sociaux ont contribué à changer la donne. On n’a qu’à penser à Gerald Butts. L’ancien secrétaire principal du premier ministre Trudeau a attiré si souvent la lumière des projecteurs sur sa personne et son compte Twitter pendant son règne que le doute s’est insinué : qui dirige le pays, lui ou le premier ministre Trudeau et ses élus ?

Les temps ont bien changé. David Frum, ancien conseiller à la rédaction des discours du président George W. Bush a quitté ses fonctions lorsque la paternité de l’expression « axe du mal » lui a été attribuée. En toutes circonstances, le crédit va au président, non à des conseillers.

De la politique à la chronique

Il y a sept ans, Jean Lapierre disparaissait tragiquement. Ministre libéral sous John Turner et Paul Martin, ayant siégé un moment comme député du Bloc québécois, il était devenu une figure médiatique dont les interventions ne pouvaient être qualifiées de partisanes. Chroniqueur apolitique, au sens de la formule colorée et au côté humain authentique, M. Lapierre était près des gens, il comprenait le monde et le monde le comprenait.

On ne peut pas en dire autant de tous les chroniqueurs ayant un passé politique comme le sien.

Au début de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, par exemple, Thomas Mulcair a prédit que Jean Charest l’emporterait par une large marge. S’agissait-il d’une simple erreur de jugement ou d’une revanche politique s’apparentant au baiser de la mort ? Chose certaine, au vu et au su des résultats de la course, les prédictions de l’ancien chef du NPD sont à prendre avec des pincettes.

Gaétan Barrette joue dans un registre semblable en utilisant son poste d’analyste politique pour revisiter son bilan ministériel à son avantage. Son éclairage en tant qu’ancien ministre de la Santé est important, mais pas au point de faire la manchette avec l’objectif, à peine voilé, de se réhabiliter dans l’opinion publique. Si l’on est empêché de faire les réformes qu’on juge nécessaires comme ministre, la règle veut qu’on démissionne. M. Barrette ne l’a pas fait.

D’autres réussissent mieux la transition. Régis Labeaume, l’ancien maire de Québec, ne se prend pas pour un autre dans ses interventions médiatiques. Il ne joue pas à la belle-mère et il commente l’actualité avec humour et intelligence.

Luc Lavoie, ancien journaliste devenu conseiller politique sous Brian Mulroney, puis reconverti en analyste politique, ne peut certainement pas être accusé d’être un proche des conservateurs ou de qui que ce soit. Il critique tout le monde également ; des identitaires au comportement de François Legault, qui s’apparente à Maurice Duplessis.

Fort de son parcours universitaire, Robert Asselin, ancien conseiller du ministre des Finances Bill Morneau, analyse avec brio la situation des finances publiques, tout en critiquant son ancienne formation politique. Il n’essaie pas de défendre l’indéfendable en voyant de la prudence budgétaire au gouvernement Trudeau.

De la chronique à la politique

Jean Lapierre, lui, a été politicien, puis chroniqueur, puis politicien à nouveau, avant de redevenir chroniqueur. Tout un exploit !

Certains semblent avoir oublié qu’ils ont été chroniqueurs avant de faire le saut en politique. Bernard Drainville qui, jadis, critiquait le projet de troisième lien à la radio, s’en fait aujourd’hui le champion à titre de ministre caquiste. Et celui qui, comme chroniqueur, critiquait la vétusté des écoles ne voit plus le problème avec autant de sévérité aujourd’hui, en sa qualité de ministre de l’Éducation. Un peu d’honnêteté intellectuelle serait de mise.

L’ancienne journaliste Martine Biron, aujourd’hui ministre des Relations internationales, n’attend pas qu’on la félicite pour ses actions. Après deux mois en poste, elle clame un « effet Biron » dans les relations du Québec à l’international. Je me demande ce que la journaliste qu’elle était aurait pensé d’une telle affirmation. Selon mon expérience de la diplomatie, cela prend bien plus de temps pour voir les fruits d’un tel travail.

Je ne suis pas au-dessus de tout reproche, tant s’en faut. Comme le veut l’expression, celui qui habite une maison de verre ne devrait pas lancer de pierres. En tant qu’analyste, au passé conservateur qui critique le gouvernement Trudeau, je vais certainement m’attirer des foudres pour mes propos partisans passés et futurs.

Cependant, on gagnerait tous à se souvenir du professionnalisme de Jean Lapierre avant de prendre la plume ou le micro. Ce conseil, je me le donne à moi-même autant qu’à d’autres.