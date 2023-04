Projet de loi 15, le cheval de Troie est peut-être ailleurs!

Un texte paru récemment dans Le Devoir faisait état d’inquiétudes concernant une certaine ouverture au secteur privé dans le projet de loi 15, qui porte l’ambitieuse réforme devant, notamment, conduire à la création de Santé Québec. Or, outre quelques aménagements, ce projet de loi ne fait que reproduire divers mécanismes qui existent déjà sous la loi actuelle et qui, pour le meilleur et pour le pire, permettent le recours au secteur privé sous différentes formes.

Tout est déjà en place pour le recours au privé

Ainsi, l’existence d’établissements privés n’a rien de neuf, ceux-ci étant déjà autorisés sous la loi actuelle (article 97 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux) et l’étaient même sous la loi d’origine, soit celle adoptée en 1971 et qui était le fruit des travaux de la Commission Castonguay-Nepveu (art 8 de l’ancienne loi). Depuis longtemps, on retrouve des établissements privés qui exploitent non seulement des centres d’hébergement et de soins de longue durée, conventionnés ou autofinancés (à la charge complète des patients), mais aussi des centres hospitaliers pour convalescents et des centres de réadaptation, qui sont d’ailleurs tous répertoriés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Quant aux centres médicaux spécialisés (CMS) et l’article 194 du projet de loi qui permet au ministre d’assumer les coûts des soins donnés dans une telle ressource privée « malgré toute disposition inconciliable », là encore, rien de nouveau. Avec un libellé quelque peu différent, ces mesures ont été introduites dans la loi actuelle en 2006, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Chaoulli, qui avait eu pour effet d’invalider certaines dispositions des lois québécoises restreignant l’accès aux services privés.

Il était alors notamment question des « garanties d’accès » à certaines interventions chirurgicales, qui devaient permettre d’orienter un usager vers un CMS si les délais d’attente dans le secteur public dépassaient certains seuils (article 431.2 de la loi actuelle). On ne sait plus trop si ces garanties sont toujours effectives, mais elles restent toujours affichées sur le site Web du ministère.

Comme sous la loi actuelle (article 333), le projet de loi (articles 500 et 504) prévoit qu’il peut y avoir des CMS « participatifs » au régime public d’assurance maladie et des « non participatifs », mais ne permet pas la combinaison de ces statuts, ainsi cohérent avec l’interdiction de la pratique médicale mixte posée par la Loi sur l’assurance maladie. Par ailleurs, les ententes avec différentes ressources privées pour la prestation de services à la population, du type de celle intervenue avec la Clinique Rockland MD pour certaines chirurgies, sont évidemment déjà autorisées sous la loi actuelle (art. 108) et le resteront avec le projet de loi 15 (article 445).

En définitive, tant sous la loi actuelle que sous la nouvelle loi projetée, il est et sera possible de constituer des « hôpitaux privés », en format « mini » ou non, à financement public ou pas, en plus de sous-traiter différents services au secteur privé. On peut bien sûr être critique à cet égard, notamment en ce qui concerne l’enjeu de la rétention du personnel et de la perte d’expertise au sein du système public, en plus de celui du contrôle des coûts sur une longe période. La sécurité des services peut aussi être source de préoccupations, suivant le bilan de l’expérience de la privatisation de certains services au sein du NHS britannique dans la dernière décennie.

La privatisation « rampante » de certains services

On ne sait pas si, à moyen ou à long terme, le gouvernement actuel et ses successeurs maintiendront les orientations de l’actuel Plan Santé d’assurer le financement public des services offerts par des ressources privées, donc de préserver le principe de l’accessibilité en fonction des besoins, plutôt que de la capacité de payer. On sait toutefois que ce même principe se trouve déjà compromis par d’autres mesures qui n’ont rien à voir avec le projet de loi 15 et qui entraînent une forme de « privatisation rampante » de certains services.

C’est ce que nous a rappelé la récente annonce d’une réduction de 42 millions de dollars des transferts fédéraux en santé pour le Québec, en raison de son acceptation tacite de l’accès payant aux services diagnostiques privés (imagerie par résonance magnétique, par exemple), faute d’une couverture suffisante de ces services à l’intérieur du système public, contrevenant ainsi à la Loi canadienne sur la santé. Faut-il rappeler que c’est le Québec qui écope de la plus grande portion des réductions des transferts fédéraux pour ces services, alors que l’Ontario n’a aucune réduction à ce chapitre.

Il en est ainsi d’autres phénomènes actuellement à l’oeuvre, comme le décloisonnement des professions du secteur de la santé amorcé il y a plusieurs années et qui devrait s’accentuer suivant le Plan Santé. Plusieurs services « médicalement nécessaires » peuvent ainsi maintenant être obtenus auprès de non-médecins, parfois à l’extérieur du régime public, aux frais des patients. Il faut, certes, poursuivre sur la voie de ce nécessaire décloisonnement, mais il faudrait aussi que la couverture du régime public soit ajustée en conséquence. Il en est d’ailleurs ainsi pour les soins virtuels, déjà très largement accessibles auprès du secteur privé, mais qui restent très peu accessibles dans le système public.

On note même à ce sujet qu’au gré d’une récente et discrète modification réglementaire, le Québec a ouvert la voie à ce que les assureurs privés puissent couvrir de tels services pour les personnes qui ont la chance de bénéficier de tels avantages sociaux liés à leur emploi, créant donc une nouvelle iniquité dans l’accès aux services de santé.

S’il faut se préoccuper du rôle du secteur privé dans le domaine de la santé, peut-être vaut-il mieux d’abord s’attarder aux mesures qui dérogent réellement aux principes d’universalité et d’accessibilité. Celles-ci résultent souvent de différentes initiatives d’apparence anodine, prenant parfois la forme d’une simple modification réglementaire. Elles échappent ainsi au regard public parce qu’elles ne retiennent pas autant l’attention médiatique que les grandes réformes lancées tambour battant, comme c’est le cas avec le projet de loi 15.