Pâques à l’écoute de la souffrance

La souffrance peut-elle nous apprendre quelque chose ? Y a-t-il un savoir dont elle serait porteuse, comme l’envisageaient les Grecs au temps des tragédies, notamment le fameux et audacieux « tô pathei mathos » (le savoir par la souffrance) de l’Agamemnon d’Eschyle ? L’Occident moderne, en tout cas, semble avoir résolument tourné le dos à cette possibilité. La raison s’est imposée comme ordonnatrice de l’existence et chemin autorisé du bonheur, chassant la souffrance de l’existence en tant qu’obstacle à l’épanouissement humain.

Et pourtant, la vie sensible dans sa matérialité têtue ne cesse de rappeler, dans notre chair et expérience sensible, que la souffrance est la compagne de notre soif de vivre, notre soif de justice et de liberté, indissociable du fait d’aimer, de sentir, de croître en humanité. Tant de bruits organisés et de chants de sirènes new tech nous en détournent, captant notre attention, engourdissant nos sens, de telle sorte que notre confortable mode de vie aseptisé et protégé du vivant nous fait croire — ah ! la terrible illusion de l’American way of life — que souffrir est étranger à la vie.

Mais de quelle vie parle-t-on alors ? Une vie de consommation entièrement tournée vers les choses à acquérir, autant de carapaces dûment payées contre les coups de l’existence. Heureux les nantis car ils ne souffriront pas, clame les publicistes du saint évangile selon les riches. Or, ne pas sentir notre vulnérabilité, ne pas toucher notre faille et fêlure, où suintent des pleurs qui parfois jaillissent en lumières, c’est élever des murs non seulement intérieurs, mais aussi collectifs, qui rendent invisibles les multitudes désœuvrées, gisantes au bord de la route, éjectées du train impitoyable du progrès.

On se prive ainsi d’éprouver la souffrance des autres comme la sienne propre, tout en trouvant plein de « bonnes » raisons pour reporter d’en prendre soin. « Je ne suis pas le gardien de mon frère », soulignent les Caïn d’une histoire qui s’écrit avec le sang d’Abel. Et notre ère technique y est passée maître en enfouissant la vie sous une chape de plomb, de lithium et de coltan, extirpés à la tonne, en hors-champ de la souffrance.

Éprouver la souffrance est un chemin de justice, de bonté, de beauté. En bloquer systématiquement le passage vers le cri et le soin tient lieu de fuite et d’étouffement : ressort de tant de violences à l’œuvre, ou en latence. La démesure d’une modernité qui prétend posséder et maîtriser la nature et la vie n’y est pas étrangère, elle qui nous enlise dans une fuite tragique vers la catastrophe, en écrasant, agressant, dominant la Terre et le vivant, à l’image des maîtres, au lieu de les laisser être et naître, et nous avec elles, dans la solidarité joyeuse des éprouvés. Car l’épreuve de la souffrance est aussi un lieu de naissance, une brèche toujours béante par où la vie fait son chemin vers la lumière.

C’est cette vérité humaine qu’il nous coûte tant d’explorer et de partager qui résonne aujourd’hui dans la fête de Pâques, comme une plainte au double sens du terme — à la fois pleurs et jugement — sur notre monde, à la manière d’une « hache qui fend la mer gelée en nous », comme disait Kafka de la littérature qu’il affectionnait.

Ainsi, que nous dit en effet Pâques sinon d’abord que la souffrance et la détresse, l’angoisse et la nuit du désespoir, ne sont pas des intruses, des accidents qu’il faudrait éviter à tout prix, comme si nous ne marchions pas toujours pieds nus, quoi que nous fassions, sur les chemins caillouteux de l’existence. Je ne parle pas des chemins asphaltés et convenus des existences tournant en rond suivant l’itinéraire d’une vie casée, mais ceux qui « s’ouvrent en marchant » (Antonio Machado).

Mais surtout Pâques, à sa manière subversive et irrévérencieuse, rappelle aux bien-pensants repus et aux belles âmes flétries et arrogantes, indifférentes à la souffrance des autres, que celle-ci est aussi un scandale qui soulève le cœur de Dieu. Et que les personnes qui souffrent, blessées et meurtries par le temps ou les maîtres du temps, Dieu entend leur cri ou leur silence, lourds du mal et de l’injustice, parce qu’il est tout proche, pleurant et criant. D’aucuns hausseront les épaules : « À quoi sert un dieu qui pleure avec les éprouvés, crucifié avec les crucifiés ? » Ceux-là ne savent pas la valeur du don. En tout cas, il ne sert pas à fuir le monde. À qui sait entendre, il aiguille et aiguillonne plutôt la responsabilité qui nous incombe d’essuyer les larmes et de ne plus dresser de croix.

Pâques, en fin de compte, atteste que le savoir par la souffrance n’apprend rien, mais rapproche des blessures, des nôtres comme des autres. Et dans la nuit qui nous baigne, l’angoisse qui nous étreint et le scandale qui nous révolte, il fait tenir debout jusqu’à l’aube, qui tarde à venir, en témoins de cette espérance indomptable d’une vie fragile et dénudée, comme cette « flamme tremblotante […] impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort » que chantait Péguy.